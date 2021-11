China hält strenge Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung aufrecht, da eine neue Welle 44 Städte trifft

von http://www.globaltimes.cn

Bild: Ein medizinischer Angestellter entnimmt einem Einwohner einen Abstrich für einen Nukleinsäuretest in einer Gemeinde im Pingfang-Distrikt von Harbin, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, am 1. November 2021. Foto:Xinhua

Vom 17. Oktober bis zum 5. November wurden in China etwa 918 bestätigte Fälle von COVID-19 gemeldet, wobei die derzeitige Welle 44 Städte in 20 Provinzen betrifft und die Virusketten auf mehrere importierte Quellen zurückgeführt werden können, die in keinem Zusammenhang zueinander stehen, sagte ein hoher Beamter der Nationalen Gesundheitskommission Chinas (NHC) am Samstag.

Wu Liangyou, der stellvertretende Direktor des NHC-Büros für Krankheitsbekämpfung, sagte auf einer Pressekonferenz am Samstag. Er wies auch darauf hin, dass der Druck, dem China ausgesetzt ist, um einen erneuten Ausbruch des Coronavirus im Inland zu verhindern, da importierte Fälle weiterhin ein großes Risiko darstellen.

Auf die Frage der Medien, ob China die „dynamische Null-COVID“-Politik zur Pandemieprävention und -bekämpfung aufgeben oder aussetzen werde, betonte Wu, die Fakten belegten, dass Chinas strenge Politik den nationalen Bedingungen und der wissenschaftlichen Philosophie der Pandemieprävention und -bekämpfung entspreche und die Pandemieprävention erfolgreich mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Einklang gebracht habe.

China wird seine strengen Maßnahmen zur Pandemieprävention und -kontrolle beibehalten, um angesichts wiederholter Ausbrüche in Nachbarländern und auf der ganzen Welt eine starke Barriere zu errichten, die importierte Infektionen verhindern und ein Wiederaufflammen im eigenen Land eindämmen soll, so Wu.

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238268.shtml