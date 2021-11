US-Besatzung bringt große Verstärkung zu ihrem Militärstützpunkt im Gebiet al-Tanf in der Provinz Homs

von Hybah / Mazen – http://sana.sy

Übersetzung LZ

Homs, SANA – Die US-Besatzungstruppen brachten am Freitag einen großen Militärkonvoi mit Tankwagen und Lastwagen, die Waffen, Munition und logistische Ausrüstung transportierten, zu ihrer Militärbasis im Gebiet al-Tanf an der syrisch-irakischen Grenze.

Örtliche Quellen in der Region teilten SANA mit, dass ein Konvoi der US-Besatzungstruppen, der aus 26 Lastwagen und Fahrzeugen bestand, die mit Waffen, Munition und logistischer Ausrüstung beladen waren, in den letzten Stunden in die US-Besatzungsbasis in der Region al-Tanf einfuhr.

Die Quellen wiesen darauf hin, dass es sich um einen der größten Konvois seiner Art handele.

http://sana.sy/en/?p=253577