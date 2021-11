Ein Bericht des polnischen Parlaments gibt Russland recht, was den Faschismus in der Ukraine nach dem Maidan betrifft

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Der Führer der mittel- und osteuropäischen Länder (MOE) kann beim besten Willen nicht beschuldigt werden, „russische Propaganda zu verbreiten“. Deshalb ist es so wichtig, dass der Bericht des stellvertretenden Außenministers Moskaus Behauptungen über die Jahre hinweg bestätigt hat.

Die westlichen Mainstream-Medien haben jahrelang fälschlicherweise behauptet, dass die Ukraine nach dem Maidan ein Paradies der ethnisch-religiösen Harmonie sei, und behauptet, dass nur die so genannte „russische Propaganda“ dies anders darstelle. Der Kreml hat von Anfang an davor gewarnt, dass dieses vielfältige Land in Richtung Faschismus abgleitet, nachdem radikale Ideologen mit Unterstützung ausländischer Geheimdienste die Kontrolle über das Land übernommen haben. Diese Befürchtungen wurden unredlich als „hybride Kriegsführung“ abgetan, mit der angeblich das Vertrauen in die neue ukrainische Führung erschüttert werden sollte. Ein neuer Bericht des polnischen Parlaments beweist jedoch, dass Russland mit dem Faschismus der Post-Maidan-Ukraine von Anfang an Recht hatte.

Der stellvertretende polnische Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk hat am vergangenen Donnerstag dem Ausschuss für die Beziehungen zu Polen im Ausland einen Bericht über die Lage der Polen in der Ukraine vorgelegt. Bevor wir fortfahren, sollte sich der Leser daran erinnern, dass Polen zu den wichtigsten Unterstützern der ukrainischen Post-Maidan-Regierung im Westen gehört und sich aus Prinzip gegen praktisch alles wendet, was Russland sagt oder tut. Das mittel- und osteuropäische Land kann beim besten Willen nicht beschuldigt werden, „russische Propaganda zu verbreiten“. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Bericht des stellvertretenden Außenministers die Behauptungen Moskaus über die Jahre hinweg bestätigt hat.

Laut dem auf Nachrichten aus den Visegrad-Ländern (Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn) spezialisierten Online-Portal Remix betonte Szynkowski vel Sęk, „dass sich die Situation vieler Polen in der Ukraine sowohl aufgrund objektiver als auch subjektiver Faktoren verschlechtert“. Erstere seien auf die sozioökonomischen Umstände und die damit verbundenen Folgen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen, während letztere genau mit den Warnungen des Kremls übereinstimmten. Dem stellvertretenden Außenminister zufolge ist das Sprachgesetz des ukrainischen Parlaments nachteilig für die Polen, werden Personen, die mit dem Völkermord an den Polen in den Jahren 1943-44 in Verbindung gebracht werden, verherrlicht, wurde die Exhumierung der polnischen Opfer ausgesetzt und gibt es religiöse Spannungen.

Remix zitiert ihn mit den Worten: „Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die Polen in der Ukraine in Bezug auf Glaubensfreiheit, Zugang zum Erlernen ihrer Muttersprache und Redefreiheit diskriminiert werden. All dies war vorhersehbar und hätte daher im Voraus verhindert werden können, wenn die westlichen Schirmherren der Ukraine wie Polen die realistischen Warnungen Russlands ernst genommen hätten, um diese Situation präventiv zu verhindern, indem sie Druck auf die Führung des Landes nach dem Maidan ausübten, damit diese ihre ethnofaschistische Politik ändert. Stattdessen dachten dieselben Gönner fälschlicherweise, sie könnten solche ideologischen Trends als Waffe gegen die prominente russische Minderheit in der Ukraine einsetzen und ignorierten dabei leichtfertig das Risiko, das dies unweigerlich für Polen und andere bedeuten würde.

Dieses längst überfällige Erwachen sollte jedoch nicht als Signal verstanden werden, dass sich Polens Herangehensweise an die Ukraine wesentlich ändern wird, denn Warschau beabsichtigt nach wie vor, Kiew als Juniorpartner in der „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) zu behandeln, die der Führer der MOE-Länder in der gesamten Region nach und nach aufbaut. Obwohl Polen ungewollt seinen russischen Rivalen rechtfertigt und damit automatisch beweist, dass diejenigen, die die Behauptungen des Kremls all die Jahre in Frage gestellt haben, falsch lagen, hat es kein Interesse daran, die Beziehungen zu Moskau zu verbessern, obwohl dies die pragmatischste Vorgehensweise wäre. Es wird für Polen schwierig sein, sich gegen den laufenden gemeinsamen deutsch-amerikanischen hybriden Krieg zu verteidigen, während es seine eigenen hybriden Kriege gegen Belarus und Russland führt.

Diese Vorhersage spricht für die kontraproduktive Sturheit der gegenwärtigen polnischen Außenpolitik, bei der das Land Russland aus Prinzip weiter provozieren wird, obwohl dies von seiner Fähigkeit ablenkt, sich gegen dringendere Bedrohungen zu verteidigen, die von seinen nominellen westlichen „Verbündeten“ ausgehen. Der fehlende Pragmatismus, der durch die ideologisch geprägte (politisch russophobe) Politik des Landes beeinflusst wird, gefährdet die polnischen Interessen in seiner „Einflusssphäre“ in der Ukraine, wie der jüngste parlamentarische Bericht über die katastrophale Lage seiner polnischen Landsleute dort beweist, und verschlechtert die innere Sicherheitslage des Landes, indem es so tut, als ob Russland eine größere Bedrohung darstelle als das deutsch-amerikanische Kondominium. Ohne eine Kurskorrektur wird Polen gefährdet bleiben.

