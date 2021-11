Präsident al-Assad: Syrien ist an der Entwicklung der Beziehungen zu China interessiert

von Hybah Sleman / Mazen Eyon – http://www.sana.sy

Übersetzung LZ

Damaskus, SANA – Präsident Bashar al-Assad führte am Freitag ein Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, in dem beide Seiten die engen bilateralen Beziehungen und die Möglichkeiten zum Ausbau der gegenseitigen Zusammenarbeit erörterten.

Während des Telefongesprächs bekräftigten beide Seiten die große Bedeutung, die dem Ausbau der bilateralen Beziehungen beigemessen wird, da Präsident al-Assad die Beziehungen zu China als zentral und wichtig erachtet, um den Kampf des syrischen Volkes gegen den international unterstützten Terrorismus und die Blockade, die verschiedene Aspekte seines Lebens stark beeinträchtigt, zu unterstützen.

Präsident al-Assad betonte, dass Syrien sehr daran interessiert sei, die Beziehungen zwischen den Regierungsinstitutionen beider Länder auszubauen, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Sicherheitslage in den meisten Regionen, und sich gleichzeitig an der „Belt and Road Initiative“ zu beteiligen, die einen Weg für Wirtschaft und Entwicklung darstellt.

Präsident al-Assad brachte die Wertschätzung des syrischen Volkes für die politische Unterstützung Chinas in internationalen Foren zum Ausdruck, die Chinas Engagement für das Völkerrecht und den Weltfrieden sowie die Bemühungen um die Wahrung der territorialen Integrität Syriens und die Beendigung des gegen das Land geführten Terrorkrieges unterstreicht.

Der Präsident dankte dem chinesischen Präsidenten für die umfangreiche humanitäre Hilfe, die China dem syrischen Volk angeboten hat, um sein Leid angesichts des Terrorismus und der Blockade, der es ausgesetzt ist, zu lindern.

Präsident Al-Assad bekräftigte, dass Syrien entschlossen sei, sein gesamtes Territorium von den Terroristen und den ausländischen Besatzungsarmeen zu befreien, und dass Syrien gleichzeitig entschlossen sei, den Prozess des Dialogs zwischen den politischen Parteien ohne jegliche Einmischung von außen voranzutreiben, bis eine vollständige Stabilität erreicht sei.

Präsident al-Assad gratulierte seinem chinesischen Amtskollegen zum 50. Jahrestag der Wiedererlangung des legitimen Sitzes Chinas bei den Vereinten Nationen, der einen Sieg für das Recht des chinesischen Volkes darstellt und die Bedeutung der konstruktiven Rolle Chinas auf der internationalen Bühne und seinen Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt widerspiegelt.

Präsident al-Assad betonte die Unterstützung Syriens für China angesichts der westlichen Kampagnen, die versuchen, die Stabilität in der südöstlichen Region Asiens und im Chinesischen Südmeer anzugreifen, da die Welt heute Frieden und Entwicklung und keine Spannungen oder Drohungen braucht.

Der chinesische Präsident erklärte seinerseits, dass die Freundschaft zwischen China und Syrien tief verwurzelt ist und Syrien eines der ersten arabischen Länder war, das diplomatische Beziehungen zu China unterhielt, und eines der Länder, die den Resolutionsentwurf für die Wiedererlangung eines legalen Sitzes Chinas bei den Vereinten Nationen vorgeschlagen haben.

Er fügte hinzu, dass die bilateralen Beziehungen in den 65 Jahren seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der Lage gewesen seien, den Prüfungen der Veränderungen in der internationalen Situation standzuhalten, und dass die Freundschaft zwischen den beiden Ländern im Laufe der Zeit immer stärker geworden sei, da beide Länder am Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten festhielten, Hegemonie und Gewaltpolitik ablehnten und gemeinsame Interessen verfolgten.

Der chinesische Präsident betonte, dass sein Land bereit ist, sich für die Stärkung der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und die Verwirklichung weiterer gemeinsamer Errungenschaften einzusetzen, und bekräftigte, dass China die syrischen Bemühungen um Wiederaufbau und Entwicklung nachdrücklich unterstützt und die syrische Beteiligung an der „Belt and Road Initiative“ begrüßt.