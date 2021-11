Die Herstellung von Verfall

von Patrick Lawrence – http://www.theblogcat.de

„Alles ist nach Europa gekommen, und von Europa ist alles gekommen. Oder fast alles“, schrieb Valéry. „Die gegenwärtige Situation erlaubt es nun, diese große Frage zu stellen: Wird Europa seine Führungsrolle in allen Bereichen beibehalten? Wird Europa das werden, was es in Wirklichkeit ist , nämlich ein kleines Kap des asiatischen Kontinents?“ [Hervorhebung des Autors.]

Von den zahllosen Fällen, die uns zur Verfügung stehen, verdienen es drei, dass wir sie aufgrund ihrer Nähe betrachten. In jedem dieser Fälle müssen wir nicht nur feststellen, was Amerika getan oder nicht getan hat, sondern wir müssen, um es mit Valéry zu sagen, auch über die tieferen Konsequenzen nachdenken, die sich für alle US-Amerikaner aus dem Tun oder Nichttun ihrer Nation ergeben.

Was letzteren betrifft, hat Amerika, gemessen an dem Leben, das die Amerikaner heute führen, wenig erreicht. Und nun, da die Welt, die es nach seinem Bilde gestalten wollte, ihren eigenen Weg geht, findet sich Amerika als verzweifeltes Imperium ohne nennenswerte moralische Qualitäten, gemessen an seinem Verhalten, wieder. Gefangen in einem großen Spiel der Verstellung, hat es nun seine eigene „intellektuelle Krise“.

Nur eine materiell hochentwickelte Zivilisation konnte all die Gräueltaten und Zerstörungen des Ersten Weltkriegs anrichten, stellte Valéry fest: „Zweifellos war viel Wissenschaft erforderlich, um so viele Menschen zu töten… aber moralische Qualitäten waren ebenso erforderlich. Wissen und Pflicht: Müssen wir auch sie verdächtigen?“ [Hervorhebung wieder durch den Autor.]

Es ist ernüchternd, um es milde auszudrücken, im Jahr 2021 in Amerika zu sitzen und die Überlegungen eines Schriftstellers zu lesen, der vor 102 Jahren in Paris saß. Die Welt, die Amerika in den Jahren nach 1945 geschaffen hat, ist genauso zu Ende gegangen wie der Erste Weltkrieg jene Welt beendet hat, die Valéry, der 1871 geboren wurde, als seine eigene kannte.

Dadurch wird ein Schaden verursacht, der nicht angemessen berücksichtigt wird. Es ist der Schaden, der durch Ignoranz und Schweigen entsteht – ein selbstverschuldeter Schaden. Eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, eine Krise ihrer Presse zu bewältigen, wie sie Amerika seit einigen Jahren erlebt, ist dazu verdammt, ohne eine freie Presse weiterzumachen. Sie ist gelähmt, in ihrem eigenen Interesse zu handeln.

Und was denken und sagen die meisten Amerikaner über das Schicksal von Julian Assange? Was sagt und tut die Presse, deren Grundsätze und Berufsausübung auf dem Spiel stehen? Die meisten Amerikaner wissen wenig bis gar nichts über den Fall Assange. Abgesehen von den unabhängigen Medien kann die Presse aufgrund ihres gestörten Verhältnisses zur Macht nicht darüber schreiben.

Jedem, der diesen Fall genau betrachtet, ist klar, dass Assange bis zu 175 Jahre Gefängnis drohen, weil er die Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan und im Irak in der Zeit nach 2001 aufgedeckt hat. Wie Chris Hedges letzte Woche schrieb:

Letzte Woche nahm der Royal Courts of Justice in London das Verfahren im Fall Julian Assange wieder auf und hörte sich die Argumente der Amerikaner an, um das Urteil vom Frühjahr dieses Jahres zu kippen, wonach Großbritannien Assange nicht an die USA ausliefern sollte, weil es sich um seinen geistigen Zustand und die Misshandlung von Gefangenen in Hochsicherheitsgefängnissen durch die USA sorgte. Die rechtlichen Unregelmäßigkeiten, die dieses Verfahren von Anfang an kennzeichneten, wurden erneut deutlich.

Glauben die Amerikaner, dass es für diese Art von Selbstbetrug keinen Preis zu zahlen gibt? Der geforderte Preis ist von unseren Fenstern aus zu sehen: Es ist unsere fortgesetzte Verteidigung des Imperiums und die Folgen zu Hause, gemessen an unserer zunehmenden Entbehrung, unserem politischen Zusammenbruch und unserem sozialen Verfall. Powell war ein Centurio in der imperialen Armee. Ihn zu verherrlichen bedeutet, alle Maßnahmen gegen die imperialen Aggressionen der USA zu unterbinden – das heißt, sie auf ihrem ruinösen Weg zu unterstützen.

Über Powells berühmte Lüge vor der UNO über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak – die folgenreichste Lüge, die in diesem Jahrhundert bisher erzählt wurde – sagte die Konzernpresse so wenig wie möglich, und was sie sagte, war Beschönigung. Über das Abfackeln vietnamesischer Dörfer, seine Vertuschungen nach My Lai, seine Rolle im Iran-Contra-Skandal und die schamlos illegale Invasion Panamas im Jahr 1989 und andere solche Pockennarben in Powells Akte – nichts davon.

Dann wäre da der Fall Antony Blinken. Habt ihr euch die Mühe gemacht, seine Twitter-Nachrichten zu verfolgen, so lästig das auch ist?

Wenn man seine Bilanz als Außenminister verstehen will, muss man das. Denn alles, was er zu tun scheint, ist, völlig lächerliche Floskeln über Amerikas Achtung der Menschenrechte, das Recht anderer auf Selbstbestimmung und die Pressefreiheit zu twittern, zusammen mit seiner tiefen Sorge um hungernde syrische Kinder – Kinder, deren Unterernährung die direkte Folge der Sanktionen ist, die Blinken gegen die Syrische Arabische Republik aufrechterhält. Es gibt natürlich immer noch Blinkens Götzendienst in Sachen „internationale regelbasierte Ordnung“.

Blinken ist nicht der schlimmste Außenminister, den ich je erlebt habe – diese Auszeichnung geht an John Foster Dulles. Aber er ist der untauglichste und möglicherweise der dümmste. Seine Aufgabe ist es, ein nicht existierendes Amerika darzustellen, um es vorsichtig zu formulieren.

Auch hier sind es die Konsequenzen, die sich ergeben, wenn Amerikas Chefdiplomat diese Disneyesque-Version dessen, wofür Amerika steht und was es tut, vorantreibt, die uns Sorgen machen müssen. Niemand in den Konzernmedien weist Blinken auf seine Dummheit hin: Sie tun so, als sei die Welt so, wie Blinken sie beschreibt. Auch das hat Konsequenzen. Das rechtswidrige, oft grausame Verhalten im Ausland geht weiter – im Namen von Menschen, die nicht einmal wissen, dass es geschieht.

Was ins Blickfeld gerät

Diese drei Fälle scheinen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben. Wenn wir sie zusammen betrachten – und man könnte noch sehr viele andere hinzufügen – was sehen wir dann?

Ich sehe eine Nation, die von der Realität losgelöst ist (was eine grundlegende Definition der Psychose ist), so dass ihre Menschen auf eine Reihe von Simulationen beschränkt sind:

So wäre es, in einem Land zu leben, das andere respektiert; so wäre es, wenn unsere Regierung sich an die Rechtsstaatlichkeit halten würde; so wäre es, eine freie, ungehinderte Presse zu haben; so wäre es, wenn Amerika entweder Regeln oder Ordnung aufrechterhalten würde – von beidem ganz zu schweigen. In all diesen Fällen tun wir nur so als ob.

In den Jahren, nachdem Valéry „Die intellektuelle Krise“ veröffentlicht hatte, driftete Europa fast traumhaft in den Faschismus, den Völkermord und einen weiteren Krieg ab. Er scheint anzudeuten, ohne es ganz auszusprechen, dass die Europäer sich selbst handlungsunfähig gemacht hatten, als sie sich von dem distanzierten, was sie aus sich selbst gemacht hatten. Das Stück wurde später als „The Crisis of the Mind“ (Die Krise des Geistes) neu übersetzt.

Die Krisen Amerikas sind heute zahlreich. Es scheint, dass es Amerikas Krise des Verstandes ist, die dazu führt, dass sich die Krisen vervielfachen und verschlimmern und ohne Lösungen bleiben. Diese Lösungen stehen uns in jedem einzelnen Fall zur Verfügung, wenn wir bereit sind… uns zu entschließen, über unsere Krisen zu sprechen und sie dann ernsthaft, entschlossen und ohne Träume anzugehen.