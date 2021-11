Die USA sind absolut in der Lage, Taiwan zu „verteidigen“, aber das sind nur leere Worte: Leitartikel der Global Times

von http://www.globaltimes.cn

Bild: Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley Dateifoto: Xinhua

Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte am Mittwoch, es sei unwahrscheinlich, dass das chinesische Festland in den nächsten sechs, 12 oder 24 Monaten einen Angriff auf Taiwan unternimmt. Er behauptete aber auch, dass das chinesische Festland „klar und eindeutig eine Fähigkeit aufbaut, um diese Optionen zu bieten“. Auf die Frage, ob die USA in der Lage seien, Taiwan zu verteidigen, antwortete Milley, dass die USA zweifelsohne in der Lage seien, dies zu tun.

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch seinen jährlichen Bericht über die militärische Macht Chinas, in dem es heißt, dass die Chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) bis 2027 die Fähigkeit entwickeln will, dem US-Militär im indopazifischen Raum entgegenzutreten und die taiwanesische Führung zu Pekings Bedingungen an den Verhandlungstisch zu zwingen“.

Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, forderte die Regierung Biden auf, weniger zweideutig zu sein, was er als Verpflichtung der USA zur Verteidigung Taiwans bezeichnete. „Ich denke, dass weniger Zweideutigkeit wahrscheinlich besser ist als mehr Zweideutigkeit“, bemerkte er. In den USA ist eine hitzige Diskussion darüber entbrannt, wie man die „strategische Zweideutigkeit“ in der Taiwan-Frage durch „strategische Klarheit“ ersetzen kann. In einem kürzlich erschienenen Artikel des Time Magazine wird beispielsweise argumentiert, dass die USA eine Katastrophe riskieren, wenn sie ihre Strategie in Bezug auf die Insel Taiwan nicht klären.

Die amerikanischen politischen Eliten müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Frage, ob das Festland mit Gewalt gegen Taiwan vorgehen wird, nicht davon abhängt, ob Washington ausdrücklich zusagt, Taiwan zu verteidigen, wenn ein Krieg ausbricht. Vielmehr hängt es davon ab, ob die taiwanesischen Behörden die rote Linie überschreiten und die Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung über die Meerenge hinweg durch eklatante sezessionistische Aktionen ausschließen. Sobald die abtrünnigen Kräfte das Festland zur Anwendung von Gewalt veranlassen, wird die Situation kaskadenartig ansteigen.

Es wird immer unwahrscheinlicher, dass das US-Militär die Kraft hat, die PLA des Festlandes in der Straße von Taiwan zu besiegen. Und selbst wenn die USA gewillt sind, eine große Zahl von Soldaten und nationalen Ressourcen in einem Kampf auf Leben und Tod in der Straße von Taiwan einzusetzen, ist die Zuversicht auf einen Endsieg immer geringer geworden. Die Diskussionen in den USA über die Verantwortung für die „Verteidigung Taiwans“ sind nur Gerede, da die Ressourcen zur Unterstützung der Entschlossenheit Washingtons immer geringer werden. Wenn die USA das chinesische Festland einschüchtern wollen, müssen sie sich zunächst selbst ermutigen und für die Abtrünnigen in Taiwan auf einen heftigen Konflikt mit einer anderen Atommacht von Angesicht zu Angesicht setzen.

Milley behauptete, Washington sei absolut in der Lage, „Taiwan zu verteidigen“. Doch er rühmte die Fähigkeit der USA, nicht ihre Entschlossenheit. Die USA müssen sich sogar noch mehr in der Lage gefühlt haben, den Koreakrieg zu gewinnen, aber ihre Truppen wurden von den chinesischen Streitkräften bis zum 38. Breitengrad zurückgedrängt. Die Kluft zwischen der amerikanischen und der chinesischen Militärmacht ist heute nicht mehr so groß wie vor 70 Jahren: Die Raketenstärke der PLA ist eindeutig in der Lage, die US-Streitkräfte, die Taiwan zu Hilfe kommen, im Falle eines Krieges auf See einen hohen Preis zahlen zu lassen. Die Welt bezweifelt seit langem, dass das US-Militär die PLA in Chinas Küstengewässern besiegen kann, und noch weniger glauben, dass es den Willen hat, in der Straße von Taiwan einen Kampf auf Leben und Tod zu führen.

Die USA sind in der Taiwan-Frage strategisch zweideutig und versprechen nicht offen, „Taiwan zu verteidigen“, denn auf diese Weise ist Taiwan eine Karte in Washingtons Händen. Sobald die USA sehen, dass sich die Situation verschlechtert, können sie sich zurückziehen. Mit einem klaren Bekenntnis werden die USA zu einem Trumpf der DPP-Behörde. Wenn ein Krieg über die Straße von Taiwan ausbricht, bedeutet der Rückzug des US-Militärs, dass seine Glaubwürdigkeit zusammenbrechen wird. Wenn sie sich nicht zurückziehen, werden sie einen unglaublich hohen Preis zahlen und in einen Krieg verwickelt werden, den sie niemals erleben wollen.

Das chinesische Festland bereitet sich verstärkt auf einen militärischen Kampf in der Straße von Taiwan vor. Das ist kein Beweis für unsere Kriegslust, sondern für unsere Entschlossenheit, eine Abspaltung Taiwans niemals zuzulassen. Die DPP-Behörde hat nur Lippenbekenntnisse abgegeben. Die Außenwelt fragt sie immer häufiger: Wenn ein Krieg ausbricht, wie lange kann das taiwanesische Militär standhalten? Niemand glaubt dem Unsinn von Joseph Wu, dem Leiter der taiwanesischen Außenbehörde, dass er selbst „eine Waffe in die Hand nehmen“ wird oder dass das taiwanesische Militär „bis zum Ende kämpfen“ wird. Es ist eine Illusion der USA, zu versuchen, mit einem so genannten felsenfesten Engagement den allgemeinen Trend an der Taiwanstraße zu ändern.

