Bericht: Ärmere Länder geben fünfmal mehr für Schulden als für die Klimakrise aus

von http://www.farsnews.ir

Übersetzung LZ

TEHRAN (FNA)- Länder mit niedrigem Einkommen geben fünfmal mehr für Schulden aus als für die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels und die Verringerung der Kohlendioxidemissionen, so ein Bericht einer führenden Wohltätigkeitsorganisation zur Bekämpfung der Armut.

Zahlen der Jubilee Debt Campaign zeigen, dass 34 der ärmsten Länder der Welt jährlich 29,4 Mrd. Dollar (21,4 Mrd. Pfund) für Schuldentilgung ausgeben, verglichen mit 5,4 Mrd. Dollar (3,9 Mrd. Pfund) für Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen der Klimakrise, berichtet The Guardian.

Uganda gab an, zwischen 2016 und 2020 537 Millionen Dollar, einschließlich Geldern von internationalen Organisationen und Gebern, für klimabezogene Projekte zur Anpassung der Infrastruktur des Landes und zur Bewältigung von Klimanotfällen auszugeben.

Das Jahresbudget von 107,4 Mio. USD wird jedoch durch die Zahlungen für Auslandsschulden in den Schatten gestellt, die sich 2021 auf 739 Mio. USD belaufen und bis 2025 auf 1,35 Mrd. USD ansteigen werden.

Und Uganda ist nicht das einzige Land mit niedrigem Einkommen, das in den nächsten vier Jahren zusätzliches Geld für die Zahlung von Schuldzinsen aufbringen muss, so die Hilfsorganisation. Nach Schätzungen der Jubilee Debt Campaign werden die 34 in der Studie untersuchten Länder bis 2025 siebenmal mehr für Schuldenzahlungen ausgeben als für die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels.

Heidi Chow, Geschäftsführerin der Jubilee Debt Campaign, sagte, dass die Länder mit niedrigem Einkommen die Auswirkungen der Schulden auf ihre Fähigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, auf der Cop26-Konferenz in Glasgow an diesem Wochenende zur Sprache bringen werden.

„Länder mit niedrigem Einkommen überweisen Milliarden von Dollar an Schuldenrückzahlungen an reiche Länder, Banken und internationale Finanzinstitutionen – und das zu einer Zeit, in der die Mittel zur Bekämpfung der Klimakrise dringend benötigt werden“, sagte sie.

„In Glasgow müssen die reichen, umweltverschmutzenden Länder aufhören, sich ihrer Verantwortung zu entziehen, und die Klimafinanzierung durch Zuschüsse und einen Schuldenerlass sicherstellen“, fügte sie hinzu.

In den letzten 20 Jahren haben internationale Organisationen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) die Entwicklungsländer dazu ermutigt, Entwicklungsprojekte mit Bankkrediten und Anleihen zu finanzieren.

Die Kreditnehmer erwarteten, dass die Zinssätze im Laufe der Zeit sinken würden, da sie Vertrauen in die regelmäßige Rückzahlung gewannen. Doch die einkommensschwachen Länder zahlen immer noch regelmäßig mehr als 10 % Zinsen für Kredite, während die reichen Länder im Durchschnitt nur 1,5 bis 2,5 % zahlen.

Während der Pandemie hat der IWF versichert, einen Teil der von Ländern mit niedrigem Einkommen gezahlten Schuldzinsen zu senken, obwohl die Regelung nicht für Gelder gilt, die China geschuldet werden.

Die Wohltätigkeitsorganisation erklärte, sie habe die Schuldenzahlungen von 34 Ländern und die der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen vorgelegten Haushaltsverpflichtungen überprüft, aus denen hervorgeht, was sie voraussichtlich ausgeben werden, wenn sie internationale Mittel erhalten, und was sie aus ihren eigenen Mitteln investieren werden.

In dem Bericht heißt es, dass diese Zahlen die Ausgaben für die Anpassung an den Klimawandel wahrscheinlich überbewerten: „Nur weil ein Land gesagt hat, dass es Geld für die Anpassung an den Klimawandel ausgeben will, heißt das nicht, dass es das auch getan hat“.

Ausi Kibowa vom Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) mit Sitz in Uganda sagte: „Aufgrund des immensen finanziellen Drucks, der durch die Schuldenkrise auf Uganda lastet, ist die ugandische Regierung nicht in der Lage, das Geld auszugeben, das notwendig ist, um die Menschen vor den Schäden des Klimawandels zu schützen.“

„Außerdem intensiviert sie die Förderung fossiler Brennstoffe, um die Schulden zu bezahlen. Um die Ungerechtigkeit des Klimas zu bekämpfen, muss der Schuldenerlass Teil der bevorstehenden UN-Klimagespräche sein“, fügte Kibowa hinzu.

Von den reichen Ländern wird erwartet, dass sie den Entwicklungsländern Mittel in Höhe von 100 Mrd. Dollar pro Jahr zur Verfügung stellen, um den Klimawandel zu bewältigen und zu begrenzen. Diese Verpflichtung wurde bei den UN-Klimagesprächen in Kopenhagen 2009 eingegangen.

Anfang dieser Woche erklärte Alok Sharma, der britische Kabinettsminister, der den Vorsitz bei Cop26 führen wird, dass das Ziel im Jahr 2023 erreicht werden wird.

Die Jubilee Debt Campaign wies jedoch darauf hin, dass von der bisherigen Klimafinanzierung mehr als zwei Drittel in Form von Krediten vergeben wurden, was die Schuldenkrise in Ländern mit niedrigem Einkommen weiter verschärft“.

Der ehemalige Präsident der Malediven, Mohamed Nasheed, vertrat das Climate Vulnerable Forum, dem 48 Länder mit einer Milliarde Menschen angehören, und erklärte, dass viele Länder mit ihren Auslandsschulden überfordert seien.

„Wir sind so bedroht, dass wir vielleicht nicht mehr lange eine Insel oder ein Land haben werden, also ist es für uns kaum möglich, die Schulden zu bezahlen, wenn wir nicht mehr da sind. Wäre es dann nicht vernünftig, wenn die vom Klimawandel bedrohten Länder die Schuldner zu einer Umstrukturierung ihrer Schulden auffordern würden?“, fügte er hinzu.

