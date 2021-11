War Putin ein Young Global Leader von Klaus Schwab? Die Schwarmintelligenz liefert eindeutige Antwort

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Gerade erst habe ich einen Artikel über die Frage geschrieben, ob Putin im Programm Young Global Leaders war. Da ich die endgültige Antwort nicht wusste, habe ich die Frage an die Leser weitergeben und auch prompt die Antwort bekommen.

Gerade erst habe ich einen Artikel mit der Überschrift „Ein Video geht viral – Ist Putin ein Young Global Leader“ des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab?“ veröffentlicht, in dem ich ein Video analysiert habe, das derzeit online geht und in dem Klaus Schwab etwas sagt, das man so verstehen kann, als wenn der russische Präsident Putin ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab gewesen sei.

In meinem Artikel habe ich das Video analysiert und auch die Teilnehmerliste des Programms der Young Global Leaders verlinkt und man kann eindeutig sehen, dass Putin – abgesehen davon, dass er in der Mitgliederliste nicht auftaucht – aus diversen Gründen dort nicht dabei gewesen sein konnte. Das Programm wurde 2004 gegründet und galt für Leute bis maximal 40 Jahren, Putin hingegen damals schon 52. Auch die Behauptung, Merkel sei in dem Programm gewesen, habe ich aus dem gleichen Grund bestritten, denn sie war zu dem Zeitpunkt schon 50 Jahre alt.

Allerdings habe ich in meinem Artikel auch geschrieben, dass ich nicht ausschließen konnte, dass es ein Vorgängerprogramm des Young Global Leaders gegeben haben könnte und ich habe die Schwarmintelligenz der Leser gebeten, mir dazu überprüfbare Informationen zu schicken, wenn es so etwas gegeben hat. Aufgrund der Arbeit an meinem aktuellen Buchprojekt hatte ich nicht die Zeit, tiefer zu recherchieren und daher die Leser um Hilfe gebeten.

Und wieder einmal stelle ich fest, dass die die besten Leser der Welt habe, denn kaum war mein Artikel veröffentlicht, habe ich dazu eine Mail bekommen (und auch schon Kommentare mit der Antwort unter dem Artikel), die mir weitergeholfen hat. In der Mail war ein Artikel des geschätzten Kollegen Ernst Wolff verlinkt, in dem ich die Antwort gefunden habe: Ja, es gab ein Vorgängerprogramm der Young Globale Leaders, es heiß „Global Leaders for Tomorrow“ und wurde 1993 gestartet. 2003 wurde es dann durch die „Young Global Leaders“ abgelöst.

Damit verstehe ich auch, warum ich darüber auf die Schnelle nichts gefunden habe, denn ´die Seiten des Programms sind aus dem „regulären“ Internet verschwunden. Aber wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann wird man schnell fündig, dafür gibt es das Internetarchiv Waybackmachine. Ich werde hier die Jahrgänge der „Global Leaders for Tomorrow“ veröffentlichen, denn es ist sehr interessant, wer da alles teilgenommen hat und in einem Punkt hatte ich Unrecht: Gleich im ersten Jahrgang von 1993 hat Angela Merkel teilgenommen, übrigens zusammen mit einen anderen damals unbekannten Nachwuchspolitiker namens Viktor Orban.

Einen Namen – und darum ging es in meinem Artikel – findet man auf den Teilnehmerlisten allerdings nicht: Wladimir Putin war nicht dabei, diese These von mir hat sich damit bestätigt.

Hier nun die Teilnehmerlisten der „Global Leaders for Tomorrow“

Ab 2004 wurden aus den „Global Leaders for Tomorrow“ die „Young Global Leaders“ und wer sich dafür interessiert, wer das Programm durchlaufen hat, findet hier die entsprechende Seite zum Stöbern.