Falls Westen strategische Parität verletzt: Putin spricht von Reaktion Russlands

„Wir wissen es gut, dass einige unserer ausländischen Kollegen ihre Versuche, diese (strategische – Anm.d.Red.) Parität zu brechen, nicht aufgeben. Auch durch die Stationierung von Elementen einer globalen Raketenabwehr in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen. Wir können diese Bedrohungen für die Sicherheit Russlands nicht unbeachtet lassen und werden angemessen auf die Situation reagieren“, betonte Putin bei einem Militärtreffen in Sotschi.

„Es gibt auch US-Pläne, die allen bekannt sind, Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, was auch eine große Gefahr und Bedrohung für uns darstellt“, so der russische Präsident weiter.