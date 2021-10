Präsident Xi ruft dazu auf, bei der Entwicklung von Waffen und Ausrüstung neue Wege zu beschreiten, und erteilt entsprechende Aufträge im 14. Fünf-Jahresplan

von Yang Sheng und Leng Shumei – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: Die Formation von Dongfeng-41-Atomraketen nimmt an einer Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China (VRC) in Peking, der Hauptstadt Chinas, am 1. Oktober 2019 teil. (Xinhua/Xia Yifang)

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat dazu aufgerufen, bei der Entwicklung der militärischen Waffen und Ausrüstungen des Landes neue Wege zu gehen und zur Verwirklichung der Ziele beizutragen, die für das hundertjährige Bestehen der Volksbefreiungsarmee (PLA) gesetzt wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission (CMC) ist, äußerte sich auf einer Militärkonferenz über Waffen und Ausrüstung, die am Montag und Dienstag in Peking stattfand.

Xi überbrachte den Teilnehmern der Konferenz und den an der entsprechenden Front tätigen Personen herzliche Grüße. Xi lobte die historischen Errungenschaften bei der Entwicklung von Waffen und Ausrüstung in den letzten fünf Jahren und sagte, dass diese Fortschritte als materielle und technologische Grundlage für die strategischen Fähigkeiten des Landes und insbesondere für seine militärische Stärke dienten.

Er rief dazu auf, die Umsetzung der Aufgaben für den 14. Fünfjahresplan (2021-25) zu beschleunigen und den Aufbau eines modernisierten Managementsystems für Waffen und Ausrüstung voranzutreiben.

Der stellvertretende Vorsitzende des CMC, Zhang Youxia, nahm ebenfalls an der Konferenz teil. In seiner Rede betonte Zhang die Bemühungen, starke Synergien bei der Entwicklung von Waffen und Ausrüstung zu schaffen, sich auf die Bedürfnisse der nationalen Sicherheit zu konzentrieren, der praktischen militärischen Vorbereitung große Aufmerksamkeit zu schenken, die Eigenständigkeit der Wissenschaft und die Selbstverbesserung zu fördern, die Weltspitze anzustreben und die Modernisierung von Waffen und Ausrüstung zu beschleunigen.

Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte und Fernsehkommentator, sagte der Global Times am Dienstag, dass der Kern von Xis Rede mit Chinas Zielen übereinstimme, die Informatisierung, Mechanisierung und Intelligenzisierung vor dem 100. Jahrestag der Gründung der PLA im Jahr 2027 zu verwirklichen und die Modernisierung der nationalen Verteidigung und der Streitkräfte Chinas bis 2035 im Wesentlichen abzuschließen.

„Um die Kampffähigkeit der PLA zu verbessern, ist es wichtig, technische Unabhängigkeit und Stärke zu erreichen. Da wir mit einem schwierigen Sicherheitsumfeld konfrontiert sind, sollten wir so viele Kerntechnologien wie möglich in unseren Händen halten“, erklärte Song.

Angesichts der gegenwärtig angespannten Sicherheitslage müsse China ein starkes Militär aufbauen, um für mögliche künftige Kriege gerüstet zu sein, so Song. „Die PLA muss also darauf abzielen, eine militärische Kraft von Weltrang zu werden, und die Waffen, die China entwickelt, sollten sein Militär zumindest so stark machen, dass es die mächtigsten und fortschrittlichsten Streitkräfte in der Region besiegen kann.“

Was kommt als Nächstes ?

Auf der Airshow China 2021, die von Ende September bis Anfang Oktober in Zhuhai in der südchinesischen Provinz Guangdong stattfand, kündigten hochrangige Konstrukteure und Ingenieure mehrerer chinesischer fortschrittlicher Waffen, Flugzeuge und anderer Ausrüstungen neue Pläne für die Waffen- und Ausrüstungsentwicklung des Landes an oder stellten sie vor.

J-20-Jets, Chinas fortschrittlichste Tarnkappen-Kampfjets mit einheimischen Triebwerken, hatten ihr Debüt bei der Eröffnungszeremonie der China Airshow 2021 in der Gastgeberstadt Zhuhai in der südchinesischen Provinz Guangdong am Dienstag.Foto: Cui Meng/GT

Yang Wei, Chefkonstrukteur des chinesischen Tarnkappen-Kampfjets J-20, sagte auf einer Pressekonferenz auf der Airshow, dass die Verwendung von im Inland hergestellten Triebwerken nur der Anfang für die Modernisierung des J-20 sei und das Flugzeug in den Bereichen Mechanisierung und Informatisierung weiter verbessert werde.

„Angenommen, wir hätten eine zweisitzige Version der J-20, so wäre dies kein Trainingsflugzeug, sondern würde für die Verbesserung des Flugzeugs entwickelt“, so Yang.

Auf die Frage der Medien nach dem nächsten Mitglied der „20er-Familie“, von dem allgemein angenommen wird, dass es sich um die H-20 handelt, einen mit Spannung erwarteten strategischen Bomber der nächsten Generation, antwortete Yang: „Die Träume der chinesischen Militärfans werden wahr werden.“

China wird in diesem Jahr auch neue Fortschritte bei seinem trägergestützten Kampfflugzeug der nächsten Generation bekannt geben, sagte der Hersteller des Flugzeugs auf einer Pressekonferenz auf der Airshow China.

„Wenn das Flugzeug fertig ist, werden die Menschen es zu sehen bekommen“, sagte Sun Cong, Chefkonstrukteur der J-15, Chinas trägergestütztem Kampfjet der ersten Generation.

„In diesem Jahr sollten die Menschen gute Neuigkeiten über die nächste Generation von trägergestützten Kampfjets zu sehen bekommen“, sagte Sun, der auch Chefkonstrukteur des FC-31 ist, Chinas zweitem Tarnkappen-Kampfjet.

Was die Entwicklung von Marinewaffen und -ausrüstung betrifft, so sagte das chinesische Zentralfernsehen im Januar voraus, dass Chinas dritter Flugzeugträger bald vom Stapel laufen könnte.

