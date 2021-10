Das russische Fernsehen über die Auswüchse des Genderwahns in den USA

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

In Russland ist „gendern“ kein Thema, weshalb man umso ungläubiger auf das schaut, was im Westen abläuft. Wenn man sich anschaut, was in den USA schon vor sich geht, dann weiß man, wo der Weg in Deutschland hingeht.

Der Korrespondentenbeitrag aus den USA, den das russische Fernsehen am Sonntagabend gezeigt hat, ist als übersetzter Artikel eher schwierig zu lesen, aber wenn man sich den Beitrag anschaut, dann wirkt er wegen der Bilder umso mehr. Daher empfehle ich zum besseren Verständnis, den Beitrag des russischen Fernsehens anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Kinder werden selten zu solchen Veranstaltungen mitgenommen, aber dies ist ein besonderer Fall. Einige werden auf den Armen getragen, andere in einem Rollstuhl geschoben, um den Gouverneurskandidaten zu treffen. Glenn Youngkin, der in Virginia sehr beliebt ist, ist kein Berufspolitiker. Er hat die Bildung und nicht Steuern, Straßen oder Arbeitsplätze in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt. Die Schulbildung. Umfragen zufolge hat er damit auf das richtige Pferd gesetzt. Er hat den Nerv Der Wählerschaft getroffen und im traditionell liberalen Virginia hat der konservative Kandidat gute Chancen auf einen Sieg.

„Die meinen, dass das Bildungssystem den Kindern vorschreiben sollte, was sie zu tun haben. Aber ich bin der Meinung, dass die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sein sollten“, sagte Glenn Youngkin.

„Ich werde nicht zulassen, dass Eltern in die Schulen kommen und Bücher, die ihnen nicht gefallen, aus den Bibliotheken entfernen. Ich bin der Meinung, dass Eltern den Schulen nicht vorschreiben sollten, wie sie ihre Kinder zu unterrichten haben“, sagte Terry McAuliffe, demokratischer Kandidat für das Amt des Gouverneurs von Virginia.

Zunehmend wird die Polizei zu Elternversammlungen gerufen, um empörte Eltern zu bändigen. Die Schulbibliotheken sind voll mit Büchern, die Bilder enthalten, die man nicht im Fernsehen zeigen kann. Es gibt Bücher für junge Leser mit mehr Bildern und weniger Wörtern. (Amm. d. Übers.: Dabei werden in dem Beitrag Beispiele gezeigt, wo im Stil von Comics in Schulbüchern gezeigt wird, wie Kinder sich gegenseitig oral befriedigen)

„In diesen beiden Büchern geht es um Pädophilie. Sie handeln von Sex zwischen einem Mann und einem Jungen. In einem der Bücher geht es um einen Viertklässler, der Oralsex mit einem erwachsenen Mann bevorzugt. Das andere hat detaillierte Illustrationen“, sind die Eltern verärgert.

Die Pandemie hat es für die Eltern einfacher gemacht, sich mit dem Lehrplan vertraut zu machen. Und als der Fernunterricht abgeschafft wurde, kehrten 2,5 Millionen Kinder nicht mehr zum Unterricht zurück. Die Eltern unterrichten sie zu Hause. Das sind jetzt 11 Prozent der US-Schüler.

Das nationalen Fernsehen beglückwünscht eine schwule Familie zum Nachwuchs. Elternteil Nummer eins ist ein Grundschullehrer, Elternteil Nummer zwei ist der Verkehrsminister. Er ist übrigens für zwei Monate in Mutterschaftsurlaub gegangen. Gerade in der Zeit, als es in ganz Amerika zu beispiellosen Versorgungsengpässen kommt. Danach wurde auch die Sprecherin des Weißen Hauses gefragt.

„Wenn Sie sich auf die Frage beziehen, ob Männer, Eltern, das Recht auf Elternurlaub haben sollten, ist unsere Antwort absolut ja. Das ist die Politik dieser Regierung“, antwortete Jennifer Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses.

Noch nie hat es in den USA eine so progressive Regierung gegeben. Kein Präsident vor Biden hat einem biologischen Mann, der einen Rock trägt, den Titel eines Vier-Sterne-Admirals verliehen.

Rachel Levin war von Geburt an Richard. Der junge Mann mit den lockigen Haaren ging auf dieselbe Schule wie Mark Milley. Nur hat dieser sich in der Armee bis zum Rang eines Vier-Sterne-Generals hochgedient und sein ganzes Leben der Armee gewidmet, während die vier Sterne auf Rachels Schulterklappen für ganz andere Verdienste prangen.

„Es besorgt mich, dass Sie nichts dagegen sagen, dass Minderjährige selbst entscheiden, ob sie sich ihre Genitalien amputieren lassen oder eine Hormontherapie machen, die sich auf den Rest ihres Lebens auswirken wird“, sagte Senator Rand Paul in einer Anhörung zu Levin.

„Senator, die Transgender-Medizin ist eine komplexe Medizin mit vielen Nuancen“, antwortete Levin.

Und so bestätigte der Senat im Winter einen Transgender für den Posten des Assistant Secretary im Gesundheitsministerium. Levins Berufswechsel begann mit einem Sinneswandel. Bis zu seinem 40. Lebensjahr war er ein normaler Kinderarzt mit einer Frau und zwei Kindern. Dann kam die Scheidung und ein Mädchenname. Rachel wurde schnell zum Chief Medical Officer von Pennsylvania und bald auch zum Gesundheitsminister des Staates, der mit der Coronavirus-Pandemie am schlechtesten zurechtgekommen ist. Jetzt ist der Transgender auf nationaler Ebene für die Bekämpfung der Epidemie zuständig. Levin befehligt ein Korps von 6.000 Offizieren. Keiner von ihnen war so viele Sterne wert. Der Admiral ist einmalig.

„Die wollen, dass Sie so dasitzen und nicht sagen, dass das lächerlich ist. Aber das ist lächerlich! Wie lange wird es dauern, bis Joe Biden sein Pferd an den Obersten Gerichtshof beruft und CNN uns dann erzählt, da sei ein Wendepunkt für die Rechte der Pferde! Wagen Sie nur nicht zu lachen! Das wäre ein Hassverbrechen“, sagte Fox News-Moderator Tucker Carlson.

Wenn Admiral Levin in den Ruhestand geht, werden die progressiven Chefs mehr Auswahl haben. Etwa 200.000 amerikanische Teenager bezeichnen sich heute als transsexuell. Die Behörden in Virginia haben sich darum gekümmert.

„Der Gouverneur hat es zugelassen, dass mehrere Gesetze verabschiedet wurden, die es den Kindern erlaubt haben, die Kleidung des anderen Geschlechts zu tragen und die Schultoiletten zu besuchen, die sie wollten. So wurde meine Tochter vergewaltigt. Ein Junge in einem Rock ging in die Mädchentoilette“, sagte Scott Smith.

Smith versuchte, mit den Lehrern zu sprechen, aber sie hörten einander nicht zu. Schließlich wurde der empörte Vater von der Polizei abgeführt, und der Vergewaltiger seiner Tochter wurde einfach an eine andere Schule versetzt. Aber auch belästigte er seine neuen Klassenkameraden. Die Lehrer haben nichts bemerkt. Die dem Transgender-Gedanken nahestehenden Schultoiletten bleiben geöffnet.

„Die Zeitschrift Pediatrics hat Untersuchungen durchgeführt. Transgender-Kinder, die gezwungen sind, die Toilette nach dem in ihrer Geburtsurkunde festgelegten Geschlecht zu benutzen, sind einem größeren Vergewaltigungsrisiko ausgesetzt“, sagte Scott Ziegler, Leiter des Bildungsministeriums des Bezirks Virginia.

Die Familie des Generalstaatsanwalts hat ein eigenes Interesse an dem neuen Kurs der Schulen. Journalisten haben erfahren, dass der Schwiegersohn von Merrick Garland Schulen in zwei Dutzend Staaten mit Büchern versorgt hat, die die kritische Rassentheorie verbreiten. Das ist ein weiterer progressiver Trend im amerikanischen Bildungswesen. Wegen ihm sind Huckleberry Finn und viele andere Kinderbücher, die nach Ansicht von Kritikern den Rassismus fördern, aus den Regalen der Bibliotheken verschwunden.

„Martin Luther King sagte: Ich habe den Traum, dass meine vier Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach dem, was sie sind. Die kritische Rassentheorie ist dieselbe Taktik, die auch Hitler angewandt hat. Die Sklaverei diente dazu, meine Vorfahren zu verdummen, damit sie nicht selbständig denken konnten. Trennen Sie unsere Kinder nicht nach Rassen, machen Sie sie nicht klein!“, erklärte eine schwarze Mutter.

„Ich bin in der Rassentrennung aufgewachsen. Ich bin auf schwarze Schulen gegangen. Meine Eltern sagten mir: Du wirst das überwinden und das werden, was du werden willst. Das ist die Botschaft, die wir unseren Kindern vermitteln sollten“, sagte Condoleezza Rice, die ehemalige US-Außenministerin.

Aber Weiße haben ihre eigenen Ideen. Die Gouverneurin von Oregon hat die Noten für Lesen, Schreiben und Mathe abgeschafft. Kate Brown war der Meinung, dass sich dadurch rassische Minderheiten in den USA freier fühlen würden.

„Es geht nicht um Leistung, sondern darum, die eigene Leistungsgrenze zu senken. Deine Leistungsgrenze bröckelt von oben. Man sagt Euch: Ihr werdet alle gleich dumm sein. Wenn man nicht zählen kann, kann man auch nicht rechnen, aber man kann am Matheunterricht teilnehmen. Keiner wird da Mathe machen. Wir könnten es euch beibringen, aber wir tun es nicht“, sind die Eltern entrüstet.

Die Kritik an der kritischen Rassentheorie findet sich, wie die Kritik am gesamten Kurs der derzeitigen Regierung, bei den republikanischen Medien. Die Demokraten verfügen über ein eigenes Wahrheitsministerium und einen riesigen Medienapparat, der der Parteiideologie treu ergeben ist. Donald Trump hat beschlossen, sich den Giganten entgegenzustellen. Nachdem der ehemalige Präsident aus allen sozialen Medien gelöscht wurde, schafft er sich nun sein eigenes. Seine eigene Wahrheit. „Ich freue mich sehr darauf, bald meine Gedanken über Truth mitzuteilen und mich den Großen entgegenstellen. Jeder fragt mich, warum niemand gegen die Großen ist. Nun, das werden wir bald tun“, versicherte Trump.

Trump hat das Weiße Haus verlassen, sagt aber nicht, dass er sich aus der Politik zurückgezogen hat. Seine Umfragewerte steigen, die von Joseph Biden sinken. Und zwar schnell. In den neun Monaten seiner Präsidentschaft hat er über 11 Prozent verloren. Einen solch schrecklichen Start hat keiner seiner Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt.

Präsident Biden und der ehemalige Präsident Obama reisen nach Virginia, um den demokratischen Gouverneurskandidaten zu unterstützen. Es hilft nicht. Der traditionell blaue, also demokratische Staat wird republikanisch. Virginia wird allmählich rot, auch vor Verlegenheit.

„Die kritische Rassentheorie, das Einpflanzen einer homosexuellen Agenda in die Schulen, die Politisierung der Schulen sind Gift für die Bildung. Konzentrieren Sie sich auf Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften. Bringt den Kindern einfach etwas bei“, fordern die Amerikaner.

Die Wahl in Virginia findet am 2. November statt.

Ende der Übersetzung