Nach Kiews Angriffen mit türkischen Drohnen im Donbass ist der Geist aus der Flasche

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Jetzt, da Kiew im Besitz solcher potenziell spielverändernden Offensivwaffen ist, die bereits bewiesen haben, dass sie seine Aggression im anhaltenden Bürgerkrieg um den zukünftigen politischen Status seiner östlichen Region ermutigt haben, kann Ankara nichts mehr tun, um seinen Partner zurückzuhalten.

In diesem Sommer schrieb ich: „Das militärische Engagement der Türkei im Lubliner Dreieck zielt darauf ab, Russland auszubalancieren“, und prognostizierte die strategischen Auswirkungen der Drohnenverkäufe dieses Landes an die Ukraine, Polen und vielleicht bald auch Litauen. Bescheiden gesagt, habe ich in meiner Arbeit die strategische Dynamik im Nachhinein richtig eingeschätzt, nachdem eine von Kiews türkischen Drohnen gerade im Donbass eingeschlagen ist, was den russischen Präsidentensprecher Peskow dazu veranlasste, erneut vor ihrer destabilisierenden Wirkung auf regionale Konflikte wie diesen zu warnen.

Die türkische „Drohnendiplomatie“ ist zur wichtigsten Säule ihrer umfassenderen „Militärdiplomatie“ geworden, die sich auf den Einsatz militärischer Mittel zur Förderung politischer und strategischer Ziele bezieht. Im Falle der türkisch-ukrainischen Militärkooperation zielt dies darauf ab, Russlands militärische Überlegenheit in der Schwarzmeerregion asymmetrisch „auszugleichen“. Sie kann auch als stillschweigende türkische Unterstützung für die regionalen Ziele der NATO interpretiert werden, obwohl Ankara in den letzten Jahren Probleme mit vielen westlichen Mitgliedern dieses Blocks hatte.

Präsident Erdogan praktiziert einen sehr vorsichtigen „Balanceakt“ zwischen Ost und West, was die unerwartete diplomatische Deeskalation zwischen der Türkei und dem Westen vor einigen Tagen erklärt, nachdem zehn westliche Botschafter letzte Woche in einer gemeinsamen Erklärung die Freilassung eines inhaftierten Geschäftsmannes gefordert hatten, den sie als „politischen Gefangenen“ betrachten. Die Türkei würde es vorziehen, nicht zu sehr von Ost oder West abhängig zu werden, weshalb sie sich im Lubliner Dreieck noch immer stillschweigend mit der NATO abstimmt und gleichzeitig die Beziehungen zu Russland und China ausbaut.

Das Problem ist, dass der sprichwörtliche Geist bereits aus der Flasche ist, wenn es um die „Drohnendiplomatie“ dieses Landes mit der Ukraine geht. Jetzt, da Kiew im Besitz solcher potenziell spielverändernden Offensivwaffen ist, die nachweislich seine Aggression im laufenden Bürgerkrieg um den künftigen politischen Status der Ostregion verstärkt haben, kann Ankara nichts mehr tun, um seinen Partner zurückzuhalten. Im Gegenteil, es ist nun gezwungen, weiterhin mehr Ausrüstung, Ersatzteile und Wartung zu liefern.

Dies dient kontraproduktiv dazu, die Türkei zu einem inoffiziellen militärischen Teilnehmer am ukrainischen Bürgerkrieg zu machen. Obwohl ihre Rolle weitaus geringer ist als die anderer NATO-Staaten, ist sie aufgrund der Auswirkungen, die ihre „Drohnendiplomatie“ bereits auf die Wiederbelebung der destabilisierenden Aggression Kiews hatte, unverhältnismäßig bedeutsam. Bleibt diese Entwicklung unkontrolliert, was aus Gründen der „militärdiplomatischen“ Trägheit sehr wahrscheinlich ist, könnte sie zu einer weiteren Komplizierung der russisch-türkischen Beziehungen beitragen.

Präsident Erdogan könnte daher mit seinen Versuchen, Russland im Lubliner Dreieck, das den nördlichen Teil der zunehmend angespannten Schwarzmeerregion darstellt, „auszubalancieren“, etwas zu weit gegangen sein. Der Verkauf von Drohnen an das NATO-Mitglied Polen und möglicherweise auch an dessen litauischen Nachbarn ist eine Sache, da beide Länder derzeit nicht in heiße Konflikte verwickelt sind, während die Lieferung von Drohnen an die Ukraine wegen des dortigen Bürgerkriegs, der (ob zu Recht oder zu Unrecht) als Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland angesehen wird, eine ganz andere Sache ist.

Zum Vergleich, auch wenn es ein unvollkommenes Beispiel ist, wäre es so, als würde Russland Syrien mit ähnlichen Angriffswaffen ausstatten und diese dann auf die von der Türkei unterstützten „Rebellen“ loslassen. Der Verkauf unbewaffneter Drohnen an die Ukraine oder Syrien unter der Bedingung, dass sie erst dann eingesetzt werden, wenn die Türkei oder Russland ihre Zustimmung erteilt und anschließend die Bewaffnung zur Verfügung stellt, könnte ein kreativer Einsatz der „Militärdiplomatie“ sein, aber der Export dieser Waren, die bereits bewaffnet und einsatzbereit sind und unter der vollen Kontrolle des Empfängers stehen, kann zu einer unkontrollierbaren Situation führen.

Genauso wie Russland die Türkei inoffiziell als nicht deklarierten militärischen Teilnehmer am Konflikt zu betrachten scheint, würde die Türkei Russland im obigen Beispiel als solchen betrachten, vor allem, wenn in diesem zugegebenermaßen unvollkommenen Beispiel mit der Türkei verbündete „Rebellen“ von russischen Drohnen aus Syrien angegriffen würden. Man kann sich die türkische Reaktion auf ein solches Szenario nur vorstellen, doch Russland bleibt angesichts der äußerst sensiblen Beziehungen zur Türkei vorerst gelassen. Wie dem auch sei, wie bereits geschrieben, ist der Geist aus der Flasche und wird nicht wieder hineingelangen.

Die neue regionale Realität in der Ostukraine besteht darin, dass die Türkei Kiew potenziell spielverändernde Waffen geliefert hat, die das Land nachweislich zu weiteren destabilisierenden Aggressionen ermutigt haben. Vielleicht hat die Türkei nicht alles vollständig durchdacht, vielleicht hat sie aber auch beschlossen, den Einsatz in ihrem regionalen Wettbewerb mit Russland zu erhöhen, in der Erwartung, dass es ihr gelingen wird, asymmetrisch ein Gefühl des militärischen „Gleichgewichts“ mit Russland in der Schwarzmeerregion im weiteren Sinne wiederherzustellen.

Die erste Möglichkeit wäre das beste Szenario, da sie es der Türkei zumindest ermöglichen würde, ein gewisses Maß an „plausibler Bestreitbarkeit“ ihrer potenziell feindlichen Absichten gegenüber russischen Interessen zu wahren. Die zweite Möglichkeit hingegen würde die bilateralen Beziehungen verschlechtern, vor allem dann, wenn einer der türkischen Vertreter – insbesondere Präsident Erdogan – diese Motive öffentlich bekräftigen würde. Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht geschieht und dass diese potenziell große Herausforderung für die russisch-türkischen Beziehungen angesichts der neuen Umstände so effektiv wie möglich gehandhabt werden kann.