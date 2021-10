Obwohl die Rakete das vorgegebene Ziel um etwa 20 Meilen verfehlt habe, habe der Test gezeigt, dass China „erstaunliche Fortschritte bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen“ erzielt habe und dabei viel weiter fortgeschritten sei, als die Amerikaner glaubten, so die Quellen

Die Gesprächspartner des Blattes äußerten sich dahingehend, dass die Rakete theoretisch über den Südpol fliegen könne, was für das amerikanische Militär, dessen Raketenabwehrsysteme auf die nördliche Polarrichtung ausgerichtet sind, ein großes Problem darstellen würde.

„Wir haben unsere Besorgnis über die militärischen Fähigkeiten, die China weiter entwickelt und die die Spannungen in der Region und außerhalb ihrer Grenzen nur erhöhen, klar zum Ausdruck gebracht“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.

Die chinesische Botschaft in den Vereinigten Staaten äußerte sich laut dem Blatt nicht dazu. Die diplomatische Vertretung betonte aber, dass die Militärpolitik Chinas immer einen „defensiven Charakter“ getragen habe.

Der Probeflug soll im August stattgefunden haben, wobei das Boost-Glide-Fahrzeug von einer Long March 2C-Rakete ins All abgehoben sein soll.

Hyperschallraketen

Hyperschallraketen – gleich wie herkömmliche ballistische Raketen, die Atomwaffen abfeuern können – sind dafür bekannt, dass sie fünfmal schneller sind als die Schallgeschwindigkeit. Anders als ballistische Raketen, die in einem Bogen hoch in den Weltraum fliegen, fliegen Hyperschallraketen auf einer niedrigeren Flugbahn in der Atmosphäre, um das Ziel möglichst schnell zu erreichen.