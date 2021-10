UDSSR 2.0: Die Hälfte der Russen würde das Sowjetsystem vorziehen

von http://www.idcommunism.com

Übersetzung LZ

Dreißig Jahre nach der Konterrevolution und der Restauration des Kapitalismus in Russland ist das Ansehen des Sozialismus trotz der antikommunistischen Propagandawellen weiterhin hoch.

Eine kürzlich vom Levada Center durchgeführte Umfrage bestätigt, dass immer mehr Russen die bedeutenden Errungenschaften der sozialistischen Periode zu schätzen wissen.

Laut der Umfrage, die zwischen dem 19. und 26. August 2021 durchgeführt wurde, würde die Hälfte der Russen (49 %) das politische System der Sowjetunion vorziehen. Dies ist der höchste Wert seit den frühen 2000er Jahren. Nur 18 % wählten das derzeitige politische System, während 16 % der Meinung sind, dass das beste politische System „das westliche Modell der Demokratie“ ist.

Es überrascht nicht, dass das sowjetische politische System bei den Befragten ab 55 Jahren (fast 62 %), die mehr Erinnerungen an das Leben in der UdSSR haben, am beliebtesten ist. Außerdem sind zwei Drittel der Russen (62 %) der Meinung, dass das beste Wirtschaftssystem staatliche Planung und Verteilung beinhalten sollte, während nur 24 % der Befragten zu einem System neigen, das auf Privateigentum und Marktbeziehungen beruht.

Die oben genannte Umfrage sowie das Erstarken der Kommunistischen Partei (KPRF) bei den jüngsten Parlamentswahlen sind ein Indikator dafür, dass die Ideale des Sozialismus in Russland tief verwurzelt sind, trotz der anhaltenden Bemühungen der bürgerlichen Mechanismen, den Sozialismus-Kommunismus und die Sowjetära zu verleumden.

Wir erinnern daran, dass eine vor einem Jahr durchgeführte Umfrage ergab, dass 47 % der Russen anerkennen, dass das Leben im Lande vor der katastrophalen „Perestroika“-Politik besser war. Gleichzeitig ist ein überwältigender Prozentsatz der Russen (75 %) der Meinung, dass die Sowjetära die „größte Periode“ in der Geschichte des Landes war.

http://www.idcommunism.com/2021/10/ussr-20-half-of-russians-would-prefer.html