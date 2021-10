China gibt harsche Erklärung ab und macht Indiens unangemessene Forderungen für das Scheitern der Gespräche verantwortlich

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: Bild: China Indien. Foto: VCG

PLA-Grenztruppen bleiben in höchster Alarmbereitschaft und sind auf kommende Konfrontationen vorbereitet

Die harsch formulierte Erklärung der chinesischen Regierung zum Scheitern der Gespräche zwischen China und Indien auf Korpskommandeursebene zeige Chinas subtilen Gesinnungswandel gegenüber Indien und die feste Entschlossenheit des Landes, seine territoriale und souveräne Integrität zu schützen, so Analysten.

Beobachter wiesen auch darauf hin, dass Indien in letzter Zeit neue Zwischenfälle entlang des östlichen Grenzabschnitts ausgelöst hat. Chinesische Experten haben vor den Risiken eines neuen Konflikts gewarnt und erklärt, dass China sich nicht nur weigern sollte, Indiens arroganten Forderungen am Verhandlungstisch nachzugeben, sondern auch bereit sein sollte, sich gegen neue indische Militärangriffe zu verteidigen.

Am Sonntag fand die 13. Runde der Gespräche auf Korpskommandeursebene auf der chinesischen Seite des Grenzübergangs Moldo-Chushul statt, bei der Indien unangemessene und unrealistische Forderungen stellte, die die Verhandlungen erschwerten, so das Kommando der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) für den westlichen Bereich in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation der chinesisch-indischen Beziehungen und der Beziehungen zwischen den Streitkräften beider Länder habe China enorme Anstrengungen unternommen, um die Spannungen an der Grenze abzubauen, und seine Aufrichtigkeit unter Beweis gestellt, so Oberst Long Shaohua in der Erklärung.

China ist fest entschlossen, seine Souveränität zu wahren, und hofft, dass Indien die Situation nicht falsch einschätzt, die gegenwärtige, hart erarbeitete Situation schätzt und mit Aufrichtigkeit Maßnahmen ergreift, um Frieden und Stabilität an der Grenze zu sichern, indem es sich an die einschlägigen Vereinbarungen und den von beiden Seiten erzielten Konsens hält, so Long.

Indien ist schuld

Was die Art der „unvernünftigen“ und „unrealistischen“ Forderungen betrifft, so erklärte Lin Minwang, Professor am Institut für Internationale Studien der Fudan-Universität, gegenüber der Global Times am Montag, dass Indien vorgeschlagen habe, im westlichen Abschnitt entlang der tatsächlichen Kontrolllinie (LAC) zu den Positionen von vor April 2020 zurückzukehren, was laut Lin für China völlig unvernünftig sei. „Warum bittet Indien nicht darum, die Grenzsituation auf den Stand nach dem chinesisch-indischen Krieg von 1962 zurückzusetzen?“ fragte Lin.

Woher hat Indien, das unter einer lahmenden Wirtschaft und der anhaltenden Coronavirus-Situation leidet, die Kraft, China herauszufordern? Lin glaubte, dass Indien den Wind zu seinen Gunsten wehen sieht, da China in eine ernsthafte Konfrontation mit den USA verwickelt ist.

„Es [Indien] sieht, dass Washington Neu-Delhi große Bedeutung beimisst, da US-Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt häufig mit der indischen Regierung zusammengetroffen ist und gemeinsam Pläne erörtert hat, um Chinas Wachstum zu vereiteln“, sagte Lin und stellte fest, dass solche Schritte Indien ermutigt haben, unangemessene Forderungen zu stellen.

Lin sagte, die stark formulierte chinesische Erklärung sei auch direkt und warne Indien davor, die Situation falsch einzuschätzen. Sie zeige auch einen subtilen Wandel in Chinas Haltung gegenüber Indien, bemerkte Lin und fügte hinzu, dass damit auch Chinas Haltung zum Schutz von Territorium und Sicherheit auf den Tisch komme.

Aufgrund der indischen Aggression auf chinesischem Boden sind China und Indien seit Mai 2020 in eine Grenzkonfrontation im westlichen Abschnitt der Grenze zwischen den beiden Ländern verwickelt, deren Höhepunkt ein Zusammenstoß im Galwan-Tal im Juni 2020 war, bei dem 20 Menschen auf indischer und vier auf chinesischer Seite starben.

Nach zahlreichen militärischen und diplomatischen Gesprächsrunden im vergangenen Jahr, die auf eine Lösung des Problems abzielten, wurden gelegentlich einige Erfolge erzielt, darunter der Rückzug an Orten wie dem Pangong-See. Ein vollständiger Rückzug ist jedoch noch nicht erreicht worden.

Die scharf formulierte chinesische Erklärung zu den unangemessenen und unrealistischen Forderungen Indiens bei der 13. Gesprächsrunde auf Korpskommandeursebene kam kurz nachdem indische Medien wie News18 am Freitag indische Regierungsquellen zitierten, wonach die indische Armee einige chinesische Soldaten in der Region Zangnan im südlichen Xizang (Tibet) wegen „Übergriffen“ auf dieses Gebiet vorübergehend festgenommen habe.

Chinesische Medien zitierten daraufhin eine chinesische Militärquelle mit der Aussage, der Bericht sei frei erfunden.

Chinesische Grenztruppen führten am 28. September eine Routinepatrouille im Gebiet Dongzhang auf der chinesischen Seite der chinesisch-indischen Grenze durch und stießen auf unangemessene Behinderungen durch das indische Militär. Die chinesischen Offiziere und Soldaten ergriffen entschlossene Gegenmaßnahmen und kehrten nach Abschluss des Patrouilleneinsatzes zurück, so die chinesische Militärquelle.

Vor einigen Tagen wurden an einem unbekannten Ort und zu einer unbekannten Zeit eine Reihe nicht verifizierter Fotos aufgenommen, die zeigen, dass mehrere Reihen von Personen, bei denen es sich um die indische Armee handeln soll, in einem felsigen Tal von gut mit kugelsicheren Westen, Helmen und Schilden ausgerüsteten Soldaten in Uniformen der PLA eskortiert wurden.

Den Fotos zufolge waren die angeblichen indischen Soldaten, die von der PLA festgehalten wurden, entwaffnet, trugen einheitliche Kleidung und schienen eine niedrige Moral zu haben. Einige von ihnen waren verwundet und trugen Verbände.

Obwohl die Quelle des Fotos nicht bekannt ist, sagte Lin, dass es auf die indischen Medien abzielt, die Chinas Grenzen ständig überschreiten. „Was wird das Ergebnis von Indiens Provokationen sein? Die Fotos haben alles gesagt.“

Nachdem China diese ungewöhnlich harsche Erklärung abgegeben hatte, erklärte das indische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme, die „indische Seite habe konstruktive Vorschläge zur Lösung der verbleibenden Bereiche gemacht, aber die chinesische Seite sei nicht einverstanden gewesen und habe auch keine zukunftsweisenden Vorschläge unterbreiten können.“

Der indische Medienkanal News18 ging noch weiter und zitierte eine „hochrangige Quelle“, die „Chinas vorgegebene Denkweise“ für das Scheitern der Gespräche verantwortlich machte und den erfundenen Zangnan-Zwischenfall als Grund anführte.

Auf die Frage nach einer Stellungnahme des indischen Verteidigungsministeriums sagte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, dass die Aussage Indiens unbegründet sei. China habe große Anstrengungen unternommen und Aufrichtigkeit bei der Deeskalation der Grenzfrage mit Indien bewiesen, doch Indien bestehe darauf, unrealistische Forderungen zu stellen, sagte Zhao.

Zhao sagte, China sei fest entschlossen, seine nationale Souveränität zu wahren, und hoffe, dass Indien die Situation nicht falsch einschätze und den hart erkämpften Frieden bewahre.

Qian Feng, Direktor der Forschungsabteilung des Nationalen Strategie-Instituts an der Tsinghua-Universität, sagte, dies sei das übliche Verhalten Indiens, das die Medien benutze, um die Öffentlichkeit zu täuschen, und solche Tricks schürten nicht nur den Hass gegen China im eigenen Land und vergifteten die bilateralen Beziehungen, sondern hielten auch beide Seiten davon ab, sich in eine friedliche Richtung zu bewegen.

Zwei Soldaten einer speziellen Kampfbrigade des Tibetischen Militärkommandos der Chinesischen Volksbefreiungsarmee legen während einer Aufnahmezeremonie der Partei auf einer Hochebene nahe der chinesisch-indischen Grenze einen Eid ab. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Wang Shudong

Angespannte Lage

Die Situation in der chinesisch-indischen Grenzregion ist seit einiger Zeit angespannt, da Indien seine Truppen ständig aufstockt, Reibungen in der Grenzregion verursacht und in den letzten Jahren versucht hat, in Chinas Territorium einzudringen, wie die Global Times erfuhr.

Die Reporter der Global Times konnten die Spannung in der Luft spüren, als sie im September einige in Xizang stationierte Grenztruppen besuchten. Während eines Interviews in einer Grenzkaserne sahen die Reporter, wie Soldaten und Offiziere sofort auf einen Alarm reagierten, der die Atmosphäre plötzlich von friedlich in nervös verwandelte. Im Handumdrehen waren die Truppen vor Ort versammelt, ausgerüstet und bereit, jeden Notfall zu bewältigen.

In einigen Regionen sind die Verteidigungsanlagen der chinesischen und der indischen Seite auf verschiedenen Berggipfeln miteinander verzahnt, wobei die Grenztruppen die Bewegungen der jeweils anderen Seite genau und nervös beobachten.

Die Anspannung zeigt sich auch in den täglichen Arbeitsbedingungen der chinesischen Offiziere und Soldaten sowie in einigen Veränderungen bei den Grenzverteidigungstruppen in den letzten Jahren.

Aufgrund des Drucks an der Front sieht man die Kommandeure einiger Grenzverteidigungstruppen nur noch selten in ihrem Hauptquartier, da sie häufig Patrouillen oder Aufgaben an der Front leiten.

Aber die Soldaten sind bereit zu kämpfen, und viele schreiben Aufrufe für Kampfeinsätze. Ein junger Grenzsoldat sagte der Global Times, dass er keine Angst vor indischen Truppen habe, da er bereit sei, das Heimatland und seine Brüder zu verteidigen. Auch die Neuankömmlinge sind auf jeden Konflikt an der Front gut vorbereitet.

Der Bau der Infrastruktur auf chinesischer Seite schreitet stetig voran, z. B. durch den Bau und die Modernisierung von Straßen, was die Mobilitäts- und Reaktionsfähigkeit der Truppen an der Front erheblich verbessert.

Auch neue Kasernen und Wachposten wurden gebaut oder weiter ausgebaut.

Die Grundversorgung der Truppen an der Front ist sichergestellt. Selbst an die entlegensten Wachposten können frische Lebensmittel geliefert werden, und die dort stationierten Soldaten haben Heizungsanlagen, einfachen Zugang zu Wi-Fi und anderen Unterhaltungsgeräten.

Ein Regimentskommandeur des Grenzverteidigungspostens Xizang sagte, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Versorgung dafür sorgen kann, dass sich die Soldaten stärker auf die Ausbildung und ihre Aufgaben konzentrieren, was die Kampfkraft erheblich steigern wird.

Da Indien den Grenzbau als Wettbewerb betrachtet, hat auch in die militärische Infrastruktur investiert, aber das Ergebnis ist vielleicht nicht so ideal.

Seit 2015 hat die indische Regierung 200 Millionen Rupien (2,6 Millionen Dollar) für ein Projekt zum Bau von mehr als 40 integrierten Grenzposten mit „gefriersicheren Toiletten, fließendem Wasser und einer Temperatur, die stets über 22 Grad Celsius gehalten wird, ausgegeben.“ Doch Ende September wurde bekannt, dass das Projekt gescheitert ist, wie indische Medien berichteten.

„Wenn der Schnee schwer ist und die Straßen abschneidet, können die Inder nur Holz verbrennen, um sich zu wärmen“, sagte ein Grenzsoldat gegenüber der Global Times und zeigte auf nicht weit entfernte Steinwälle.

An einem Grenzkontrollpunkt konnte man sehen, dass die Autobahn auf der indischen Seite in gutem Zustand und mit Asphalt bedeckt ist. „Aber das ist nur ein Schauspiel. An den Stellen, die wir von hier aus nicht sehen können, sind die Straßen ausgefranst“, sagte ein Grenzverteidiger.

„Die indischen Soldaten in den Grenzregionen sind viel älter als die chinesischen“, so der Grenzschützer. „Sie sehen zwar größer aus und sind manchmal in größerer Zahl zu sehen, aber ihr Kampfeswille kann nicht mit dem der chinesischen Verteidiger mithalten.“

Indische Medien berichteten am Montag, dass im westlichen Abschnitt der chinesisch-indischen Grenze, wo das Patt seit 17 Monaten andauert, etwa 50.000 bis 60.000 indische Soldaten bei Temperaturen von minus 30 Grad Celsius „einen weiteren bitteren Winter in den Höhen“ erleben werden.

Qian Feng, Direktor der Forschungsabteilung des Nationalen Strategieinstituts an der Tsinghua-Universität, sagte der Global Times, wenn Indien noch einen Funken Vernunft besitze, werde es keine unrealistischen, unvernünftigen Forderungen stellen und keine aggressiven Maßnahmen ergreifen, und dann werde die Situation im Allgemeinen friedlich bleiben.

China hat deutlich gemacht, dass es seine territoriale und souveräne Integrität schützen will. Wenn Indien dieses Mal seine Lektion nicht lernt oder sein aggressives Verhalten verstärkt, wird China bis zum Ende kämpfen, sagte Qian und warnte Indien, seine unrealistischen Illusionen aufzugeben, da sonst weitere Risiken im Grenzgebiet lauern würden.

https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236040.shtml