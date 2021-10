Xi betont friedliche Wiedervereinigung, nennt Taiwanseparatisten „ernste Bedrohung“ für nationale Erneuerung

von Yang Sheng und Chen Qingqing – http://www.globaltimes.cn

Bild: Der chinesische Präsident Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, hält eine wichtige Rede auf einer Gedenkveranstaltung zum 110. Jahrestag der Revolution von 1911 in der Großen Halle des Volkes in Peking, der Hauptstadt Chinas, am 9. Oktober 2021.Foto:Xinhua

Auf einer Kundgebung zum Jahrestag der Revolution von 1911 in der Großen Halle des Volkes in Peking sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass die Taiwan-Frage zusammen mit der nationalen Erneuerung gelöst werden wird, und warnte, dass die Sezessionisten eine ernsthafte Bedrohung für diese Mission darstellen und dass diejenigen, die das Land verraten, den Prozess der Geschichte erleben werden.

Analysten sowohl vom chinesischen Festland als auch von Taiwan erklärten gegenüber der Global Times, dass Xis Äußerungen ein klares und starkes Signal an die abtrünnigen Gruppen auf der Insel und an ausländische Kräfte, die die Abtrünnigkeit Taiwans unterstützen oder fördern, sendeten: Die nationale Wiedervereinigung Chinas wird und muss verwirklicht werden, und niemand kann diesen Prozess aufhalten. Das chinesische Festland hat sowohl die Kraft als auch die unerschütterliche Entschlossenheit, diese gemeinsame Hoffnung für die gesamte chinesische Nation zu verwirklichen.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC), die die Idee und die unerfüllte Mission des Revolutionsführers Sun Yat-sen von 1911 in Bezug auf die nationale Erneuerung und Wiedervereinigung geerbt hat, will die Taiwan-Frage mit friedlichen Mitteln lösen, aber ob die Frage nun friedlich gelöst wird oder nicht, die Sezessionisten, die das Land verraten und zu spalten versuchen, werden letztendlich bestraft werden, so die Kommentatoren.

Die Revolution von 1911, die von den Revolutionären um Sun Yat-sen initiiert wurde, beendete die 2000 Jahre währende kaiserliche Herrschaft in China und ebnete den Weg für tiefgreifende soziale Veränderungen und ideologische Emanzipation. Laut Xis Rede wird Sun als großer Nationalheld, Patriot und großer Wegbereiter der demokratischen Revolution Chinas gefeiert.

Das Streben nach nationaler Wiederbelebung, das Sun tief in sich trug, die Sehnsucht nach einer strahlenden Zukunft für die chinesische Nation, die von den Pionieren der Revolution gehegt wurde, und der große Traum, den das chinesische Volk in der Neuzeit anstrebte und anstrebte, sind alle Wirklichkeit geworden oder werden gerade Wirklichkeit, sagte Xi.

Er wies darauf hin, dass das Gedenken an die Revolution von 1911 die nationalen Erneuerungsbemühungen inspirieren wird.

Die chinesischen Kommunisten seien die standhaftesten Unterstützer, treuesten Partner und treuesten Nachfolger von Sun, sagte Xi und merkte an, dass die vollständige Wiedervereinigung zusammen mit der nationalen Erneuerung des Landes verwirklicht werden wird.

Huang Chih-hsien, ein Teilnehmer aus Taiwan, der Xis Rede in der Großen Halle des Volkes miterlebte und Experte für Taiwan-Angelegenheiten, sagte der Global Times am Samstag: „Es war wirklich rührend, als ich sah, dass das Festland Sun und der Revolution von 1911 aufrichtig gedenkt, während die taiwanesischen Behörden versuchen, Sun und seine politischen Ideale zu vergessen oder sich von ihnen fernzuhalten, einige von ihnen versuchen sogar, die Verbindungen zum chinesischen Festland und zur chinesischen Nation abzubrechen.“

Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng und Wang Qishan nehmen an einer Gedenkveranstaltung zum 110. Jahrestag der Revolution von 1911 in der Großen Halle des Volkes in Peking, der Hauptstadt Chinas, teil, 9. Oktober 2021.Foto:Xinhua

Sun ist der Gründervater der Kuomintang (KMT) und der Republik China (1912-1949). Nach Suns Tod verriet sein Nachfolger Chiang Kai-shek die Revolution und Suns Politik, mit der KPC zusammenzuarbeiten, und begann mit Massakern und einem Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei Chinas (KPC). Schließlich wurde die KMT von der KPC besiegt und flüchtete 1949 nach Taiwan.

Warnung an Sezessionisten

Eine nationale Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln diene am besten den Interessen der chinesischen Nation als Ganzes, einschließlich der Landsleute in Taiwan, sagte Xi auf der Versammlung.

„Die Landsleute auf beiden Seiten der Straße von Taiwan sollten auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und sich die Hände reichen, um die vollständige Wiedervereinigung Chinas und die Erneuerung der chinesischen Nation zu erreichen“, sagte Xi.

Es gehört zur Tradition, den Jahrestag der Revolution von 1911 feierlich zu begehen. Diesmal habe Xi jedoch sehr deutliche und scharfe Worte mit einer klaren Botschaft an die Abtrünnigen der „taiwanesischen Unabhängigkeit“ gerichtet, sagte Yok Mu-ming, ehemaliger Vorsitzender der vereinigungsfreundlichen Neuen Partei Taiwans, am Samstag gegenüber der Global Times.

„Wenn die Abtrünnigen nicht aufhören, wird das Festland entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte Yok. Yok sagte sogar voraus, dass die Taiwan-Frage „innerhalb von zwei Jahren gelöst sein wird“.

Auf seinen persönlichen Social-Media-Accounts hatte er bereits erwähnt, dass die Lösung der Taiwan-Frage bis 2024 dauern werde. „Hoffentlich werden wir die Wiedervereinigung und die nationale Verjüngung gemeinsam in Angriff nehmen.“

Eine Gedenkveranstaltung zum 110. Jahrestag der Revolution von 1911 findet in der Großen Halle des Volkes in Peking, der Hauptstadt Chinas, statt, 9. Oktober 2021.

Ein in Peking ansässiger Experte für Taiwan-Angelegenheiten, der um Anonymität bat, sagte, die KPCh und das chinesische Festland hätten wiederholt große Geduld und Aufrichtigkeit bei der friedlichen Lösung der Taiwan-Frage bewiesen, und Xis jüngste Bemerkung signalisiere auch den Landsleuten in Taiwan sowie der internationalen Gemeinschaft, dass die Aufrichtigkeit und die Politik des Festlandes bisher unverändert seien.

Doch leider ist die derzeitige Situation wie ein altes chinesisches Sprichwort: „Die Bäume bevorzugen die Stille, aber der Wind wird nicht verstummen“, sagte er.

„Es gibt einige Kräfte, insbesondere die separatistische regierende Demokratische Fortschrittspartei auf der Insel und die USA, die die DPP ermutigen, die Abspaltung anzustreben, und die versuchen, die Aufrichtigkeit und Geduld des Festlandes herauszufordern, indem sie den Grad der Provokation erhöhen, einschließlich der Verstärkung der militärischen Zusammenarbeit und der diplomatischen Interaktionen“, sagte Li Fei, Professor am Taiwan Research Institute der Universität Xiamen.

„All diese gefährlichen Handlungen haben die roten Linien des Festlands in Frage gestellt und das chinesische Volk ernsthaft beleidigt. Die USA und die taiwanesischen Abtrünnigen versuchen, die Menschen auf der Insel zu entführen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und dabei einen Krieg zu riskieren“, sagte Li.

Xi warnte die Sezessionisten in seiner Rede eindringlich, dass der Sezessionismus der „Unabhängigkeit Taiwans“ das größte Hindernis für die nationale Wiedervereinigung und eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Verjüngung sei. „Jeder, der die Absicht hat, das Land zu verraten und zu spalten, wird vom Volk verstoßen und von der Geschichte verurteilt werden“, sagte er und erntete stürmischen Applaus vom Publikum.

Als Xi die Taiwan-Frage erwähnte und eine Warnung an die Sezessionisten aussprach, ertönte dreimal lang anhaltender Applaus in der Großen Halle des Volkes.

Der anonyme Experte in Peking sagte, dies sei ein starkes Signal und eine Warnung an die Aufwiegler auf der Insel und die Führer der DPP und anderer Sezessionisten – ob die Taiwan-Frage nun mit friedlichen oder nicht friedlichen Mitteln gelöst wird, die Sezessionisten werden letztendlich verurteilt und bestraft werden.

„Vielleicht brauchen wir gar nicht so lange zu warten, denn einige von ihnen könnten während des Prozesses der nationalen Wiedervereinigung bestraft werden. Wir, das Festland, haben genug Kraft und Entschlossenheit, sie für ihr Verbrechen der Sezession bezahlen zu lassen“, sagte er.

Huang, der aus Taiwan stammt, sagte, dass die politischen Parteien auf der Insel heute auch der Idee von Sun treu sein sollten, aber leider haben sie es versäumt, die Mission zu übernehmen, und einige von ihnen versuchen sogar, Sun zu vergessen, seinen Traum von nationaler Erneuerung und Wiedervereinigung zu verraten und der US-Hegemonie zu dienen, um das Festland einzudämmen und die Abspaltung zu suchen.

Die DPP und die von ihr kontrollierten Behörden „versuchen sogar, die Menschen aus Taiwan davon abzuhalten und zu bedrohen, an der Versammlung zum Gedenken an die Revolution von 1911 teilzunehmen“, sagte Huang und betonte, dass „dies wirklich lächerlich ist“, und forderte die Menschen in Taiwan auf, „aufzuwachen“ und zu sehen, „wer auf dem von Sun begonnenen Weg geht und wer Suns Ideale verraten hat“.

Schiffe in der Meerenge von Taiwan, 20. Juli 2017. /CGTN Photo

Zur Wiedervereinigung bestimmt

Die Zeremonie fand inmitten steigender Spannungen in der Straße von Taiwan statt, nachdem US-Medien berichtet hatten, dass zwei Dutzend US-Soldaten heimlich auf der Insel Taiwan stationiert sind, um bei der Ausbildung lokaler Truppen zu helfen, während die abtrünnige DPP mit externen Kräften zusammenarbeitet, um die Konfrontation durch Salamitaktiken zu verschärfen.

Xi betonte, dass die Taiwan-Frage eine innere Angelegenheit Chinas sei, in die sich keine äußeren Kräfte einmischen dürften. Niemand sollte die Entschlossenheit, den Willen und die Fähigkeit des chinesischen Volkes unterschätzen, seine Souveränität und territoriale Integrität zu bewahren.

Die Taiwan-Frage sei aus der Schwäche und dem Chaos der chinesischen Nation entstanden und werde gelöst werden, wenn die nationale Erneuerung Wirklichkeit werde, sagte Xi und merkte an, dass die historische Mission, die vollständige Wiedervereinigung zu erreichen, verwirklicht werde und verwirklicht werden müsse.

Li sagte, mit der zunehmenden nationalen Stärke Chinas würden die Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der nationalen Wiedervereinigung oder der Lösung der Taiwan-Frage von Tag zu Tag geringer werden, unabhängig davon, ob es sich um eine friedliche oder eine nicht-friedliche Lösung handele.

„Obwohl die USA ihre Politik in dieser Angelegenheit noch immer nicht klar formulieren und versuchen, die Taiwan-Frage als Trumpfkarte zur Eindämmung Chinas zu nutzen, wird Washington eines Tages, wenn das Festland beschließt, die Frage ein für alle Mal zu lösen, die Taiwan-Sezessionisten im Stich lassen und davonlaufen, so wie es die ehemalige afghanische Regierung und die Aufständischen und Separatisten in Hongkong getan haben“, sagte der anonyme Experte aus Peking.

Grund für die Spannungen

Das öffentlichkeitswirksame Gedenken des Festlandes an den 110. Jahrestag der Revolution von 1911 löste verleumderische Kommentare der DPP-Behörden aus, die das Gedenken als „Verzerrung der Geschichte“ bezeichneten.

Als Reaktion auf diese Kommentare sagte Ma Xiaoguang, Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, am Samstag, dass die Provokation der DPP mit ihrem Streben nach Abspaltung die Hauptursache für die gegenwärtigen Spannungen über die Taiwanstraße und die größte Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Region sei.

Die Sezessionsbestrebungen für die „Unabhängigkeit Taiwans“ sind eine Sackgasse und haben nichts mit der sogenannten „Demokratie und Freiheit“ zu tun.

„Die DPP-Behörden beharren auf ihrer sezessionistischen Haltung und verbünden sich mit ausländischen Kräften, um die Interessen der chinesischen Nation zu verraten. Dieses Verhalten ist völlig gegen den Geist, die moralische Integrität und die unerfüllten Wünsche von Sun Yat-sen gerichtet. Mit welcher Berechtigung glauben sie, sich über Sun und die Revolution von 1911 äußern zu können?“ sagte Ma.

