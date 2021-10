Hören Sie auf, den Militärhaushalt als „Verteidigungsbudget“ zu bezeichnen

von Norman Solomon – http://www.antikrieg.com

Es ist schon schlimm genug, dass die Mainstream-Nachrichten das Pentagon-Budget routinemäßig als „Verteidigungs“-Budget bezeichnen. Aber die Tatsache, dass die Progressiven im Kongress und sogar viele Antikriegsaktivisten dies ebenfalls tun, ist ein Hinweis darauf, wie tief die Denkweise des Kriegsführungsstaates in der politischen Kultur der Vereinigten Staaten verankert ist.

Der irreführende Vorname des Verteidigungsministeriums rechtfertigt nicht die Verwendung von „Verteidigung“ als Adjektiv für sein Budget. Im Gegenteil, die allgegenwärtige Verwendung von Begriffen wie „Verteidigungshaushalt“ und „Verteidigungsausgaben“ verstärkt die falsche Vorstellung, dass die gewaltigen Militäraktionen der USA mit Verteidigung gleichzusetzen sind.

In der Realität geben die Vereinigten Staaten mehr Geld für ihr Militär aus als die nächsten 10 Länder zusammen. Und die meisten dieser Länder sind militärische Verbündete.

Was ist mit den Militärstützpunkten im Ausland? Die USA haben derzeit 750, während Russland etwa zwei Dutzend und China einen hat. Der Autor des bahnbrechenden Buches „Base Nation“, David Vine, Professor an der American University, hat gerade einen Bericht mitverfasst, in dem darauf hingewiesen wird, dass „die Vereinigten Staaten mindestens dreimal so viele Stützpunkte im Ausland haben wie alle anderen Länder zusammen“. Diese US-Stützpunkte im Ausland „kosten die Steuerzahler jährlich schätzungsweise 55 Milliarden Dollar“.

Zu Beginn dieses Herbstes stellte Vine fest, dass Präsident Biden „die endlosen Kriege der Vereinigten Staaten“ in Ländern wie „Irak, Syrien, Somalia und Jemen“ fortsetzt, während er „die kriegsähnlichen Spannungen mit China durch eine militärische Aufrüstung mit Australien und dem Vereinigten Königreich eskaliert.“

All dies wird über den „Verteidigungs“-Haushalt finanziert?

Ich rufe George Orwell an.

Wie Orwell in einem Essay aus dem Jahr 1946 schrieb, ist die politische Sprache dazu da, „Lügen wahrhaftig und Mord respektabel klingen zu lassen und dem reinen Wind den Anschein von Solidität zu geben.“ Im Jahr 2021 ist die heiße Luft, die mit Orkanstärke durch die US-Massenmedien weht, so beständig, dass wir kaum einen zweiten Gedanken daran verschwenden. Aber die Euphemismen würden denen in fernen Ländern kaum etwas bedeuten, für die es bei den schrecklichen und tödlichen Drohnenangriffen und anderen Methoden der US-Luftkriege eher um Leben und Tod geht als um die politische Sprache.

Sie könnten die Tötung von 10 afghanischen Zivilisten, darunter sieben Kinder, durch einen Drohnenangriff am 29. August als „respektablen“ Mord, als fahrlässige Tötung oder als bloßen „Kollateralschaden“ betrachten. Ebenso könnten Sie Zahlen wie 244.124 – eine niedrige Schätzung der Zahl der im „Krieg gegen den Terror“ in Afghanistan, Pakistan und Irak direkt getöteten Zivilisten – als bloße Datenpunkte oder als Vertreter von Individuen betrachten, deren Leben ebenso kostbar ist wie das Ihre.

Jedenfalls ist es aus Sicht der Vereinigten Staaten weit hergeholt zu behaupten, dass die Milliarden von Dollar, die für die laufende Kriegsführung in mehreren Ländern ausgegeben werden, in einem Budget enthalten sind, das legitim als „Verteidigung“ bezeichnet werden kann.

Bis 1947 lautete die offizielle Bezeichnung der zentralen Militärbehörde der US-Regierung „War Department“ (Kriegsministerium). Nach einer zweijährigen Übergangszeit (mit dem klobigen Namen National Military Establishment) wurde es 1949 in Verteidigungsministerium umbenannt. Zufälligerweise war dies das Jahr, in dem Orwells dystopischer Roman 1984 erschien, der von einem totalitären Regime handelt, das sich ständig im Krieg befindet und dessen doppeldeutige Slogans unter anderem „Krieg ist Frieden“ lauten.

Heute ist das Verteidigungsministerium nach wie vor ein Eigenname, der groß geschrieben wird. Aber der offizielle Name des Ministeriums macht es nicht wahrer. Die Bezeichnung „Verteidigungshaushalt“ für den massiven und ausufernden Haushalt des Ministeriums ist nichts anderes als eine verinnerlichte Korruption der Sprache, die unsere Fähigkeit untergräbt, klar zu denken und geradeaus zu sprechen. Eine solche korrumpierte Sprache kann zwar nicht für schlampiges Denken und einen unwürdigen Diskurs verantwortlich gemacht werden, aber sie begünstigt regelmäßig schlampiges Denken und einen unwürdigen Diskurs.

Pusten wir den sprachlichen Nebel weg! Der Haushalt des Pentagon ist kein „Verteidigungsbudget“.

erschienen am 6. Oktober 2021 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_10_07_hoerensieauf.htm