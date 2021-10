Der Nahe Osten und der Zweite Kalte Krieg

von Ted Snider – http://www.antikrieg.com

Der Nahe Osten war ein entscheidender Schauplatz des Kalten Krieges. Zu dieser Zeit wurde Israel für die USA zum ersten Mal als Bollwerk gegen das vermeintliche Eindringen der Sowjetunion in den Nahen Osten wichtig. Die Sowjetunion betrachtete die Aktivitäten der USA im Nahen Osten als Einkreisung an ihrer Südgrenze. Die Nationen wählten Blöcke, und der Nahe Osten wurde in die Lager des Kalten Krieges aufgeteilt.

Zu Beginn des Zweiten Kalten Krieges hat dieser noch nicht den Nahen Osten umfasst. Die meisten der Länder, die sich auf die Seite der Amerikaner geschlagen hatten, sind immer noch auf der amerikanischen Seite. Aber wenn es auch keinen kalten Krieg gibt, dann gibt es einen kühlen Krieg. Mehrere Länder, die auf der amerikanischen Seite stehen und immer noch auf die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, blicken auch – zumindest ein wenig – auf Russland und China. Und einige, die nicht auf der amerikanischen Seite stehen, bewegen sich fest auf einen Block mit Russland und China zu.

Der Syrienkrieg hat Syrien fest in das russische Lager gebracht. Ägypten schloss mit Russland ein milliardenschweres Abkommen über einen Atomreaktor und nahm zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Waffenverkäufe mit Russland auf.

Sogar Israel, das zwar fest mit den USA verbunden ist, unterhält herzliche Beziehungen zu Putin und Russland. Der Professor für russische und europäische Politik an der Universität Kent nennt Putin einen „Philo-Semiten“, der „alles daran gesetzt hat, eine enge Beziehung zu Israel aufzubauen“. Aber Israels Blick nach Osten geht nicht nur nach Russland. Netanjahu hatte den Ausbau der Beziehungen zu China zu einer außenpolitischen und wirtschaftlichen Priorität gemacht. Im August wurde der CIA-Direktor Bill Burns zum höchsten US-Beamten, der Israel davor warnte, chinesische Investitionen in Israels Technologiesektor und Infrastrukturprojekte zu begrüßen. Die USA sahen sich veranlasst, Israel davor zu warnen, dass eine Vertiefung der Beziehungen zu China die Sicherheitsbeziehungen Israels zu den USA gefährden könnte. Die USA haben Israel auch schon früher gedrängt, die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu beenden, da China den Iran unterstützt hat.

Doch während Syrien, Ägypten, Israel und sogar das NATO-Mitglied Türkei offener nach Russland und China blicken, gehen die wichtigsten Veränderungen im Zweiten Kalten Krieg von den historischen Feinden Saudi-Arabien und Iran aus.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges änderten sich die Blöcke. Saudi-Arabien rückte näher an Israel heran und schloss sich dem Lager der USA gegen den Iran an. Der Iran, der von den USA isoliert wurde, blickte nach Osten zu Russland und China.

Im Januar 2020 ermordeten die USA den iranischen General Qassem Suleimani, während er sich im Irak aufhielt. Als die Einzelheiten des Attentats bekannt wurden, stellte sich heraus, dass der iranische General im Irak war, weil er die Antwort des Irans auf die Deeskalationsbotschaft Saudi-Arabiens überbrachte. Saudi-Arabien und der Iran waren im Gespräch. Saudi-Arabien schaute weg von den USA. Es war nur ein Plan B. Aber zum ersten Mal haben sie offen über einen Plan B gesprochen.

Seitdem haben sich die beiden Feinde mehrmals getroffen. Und die geheimen Treffen sind öffentlich geworden: der Iran hat nun zum ersten Mal öffentlich bestätigt, dass er und Saudi-Arabien versuchen, ihre Differenzen beizulegen. Ende August wurde berichtet, dass die saudi-iranischen Gespräche mit der neuen iranischen Regierung wieder aufgenommen werden sollen.

Während sich die beiden Länder vorsichtig aufeinander zubewegen, wirft Saudi-Arabien einen weiteren Blick auf Russland. Am 24. August unterzeichnete Saudi-Arabien in einem kühnen Schritt ein Abkommen mit Russland über die Entwicklung einer gemeinsamen militärischen Zusammenarbeit. Dieser kleine Tanzschritt beim Partnerwechsel könnte ein wichtiges Signal an die USA im Zweiten Kalten Krieg sein.

Auch der Iran wirft mehr als nur einen weiteren Blick auf Russland. Die Washington Post berichtet, dass der Iran und Russland eine Vereinbarung getroffen haben, wonach Russland den Iran mit einem fortschrittlichen Satellitensystem beliefern wird, „das Teheran eine noch nie dagewesene Fähigkeit verleiht, potenzielle militärische Ziele im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus zu verfolgen.“

Der Iran baut auch seine Beziehungen zu China aus. Am 27. März unterzeichneten die beiden Länder eine fünfundzwanzigjährige strategische und wirtschaftliche Partnerschaft im Wert von 400 Milliarden Dollar. Am 27. September forderten die USA China auf, die Öleinfuhren aus dem Iran zu drosseln. China wies das Ansinnen der USA zurück, verteidigte sein Recht nach internationalem Recht, mit dem Iran Handel zu treiben, und bekräftigte, dass China und der Iran „nach den Grundsätzen der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens“ zusammenarbeiten.

Doch von all den Blicken nach Osten in Richtung China und Russland ist der vielleicht bedeutendste – und am wenigsten beachtete – der Schritt zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die SCO ist viel wichtiger als die Aufmerksamkeit, die sie auf sich zieht. Sie setzt sich aus China, Russland, Indien, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan zusammen und umfasst 43 % der Weltbevölkerung und vier der Atomwaffenmächte. Sie ist nicht als Block im Stil des Kalten Krieges gedacht. Sie ist, wie mir Sakwa in einem persönlichen Briefwechsel mitteilte, nicht einmal „anti-US“. Sie ist jedoch als Gegengewicht zu einer unipolaren amerikanischen Welt gedacht.

Im September 2021 erfüllte sich der Iran einen fünfzehn Jahre alten Traum und wurde ständiges Mitglied der SCO. Durch die SCO-Mitgliedschaft wird der Iran enger an China und Russland angebunden und kann so die US-Sanktionen umgehen.

Der Beitritt des Irans zur SCO ist ein großer „diplomatischer Erfolg“ und eine stärkere Einbindung in den chinesisch-russischen Block, aber er ist keine so große Überraschung wie der Blick Saudi-Arabiens von den USA weg zum chinesisch-russischen Block. Am selben Tag wurde Saudi-Arabien, fast ohne dass darüber berichtet wurde, als „Dialogpartner“ in die SCO aufgenommen. Das Gleiche gilt für Ägypten.

Während des Kalten Krieges war der Nahe Osten ein wichtiger Schauplatz des Wettbewerbs. Mit dem Beginn des Zweiten Kalten Krieges blicken mehrere Staaten des Nahen Ostens nach Osten. Von Syrien, Ägypten, der Türkei und sogar Israel könnte die Annäherung von Saudi-Arabien und dem Iran aneinander und an China, Russland und die SCO am bedeutendsten sein.

