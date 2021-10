von – https://de.granma.cu

Bild: Endrys Correa Vaillant

Schon 1,6 Millionen kubanische Kinder und Heranwachsende – 900.000 von ihnen zwischen 2 und 11 Jahren – haben ihre erste Dosis Soberana 02 erhalten

Kuba setzt Meilensteine bei der Impfung gegen COVID-19, darunter die Kampagne der massiven Immunisierung gegen die Pandemie in der Altersgruppe der Kinder.

Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und Präsident der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hob auf seinem Twitter-Account die 1,6 Millionen kubanischen Kinder und Jugendlichen – davon 900.000 im Alter von zwei bis elf Jahren – hervor, die bereits ihre erste Dosis des Impfstoffs Soberana 02 erhalten haben.

„All dies in nur 25 Tagen, ohne dass ernsthafte unerwünschte Ereignisse gemeldet worden wären. In Kuba wird Geschichte geschrieben“, sagte das Staatsoberhaupt.

Eine weitere gute Nachricht für die Kontinuität dieser großen Impfkampagne für Kinder wurde am Dienstag in der Fernsehsendung „Mesa redonda“ verkündet, als die nationale Aufsichtsbehörde den Beginn der klinischen Studie an pädiatrischen Rekonvaleszenten mit dem Immunogen Soberana Plus genehmigte, an der 530 Kinder in Havanna und Cienfuegos teilnehmen werden.

Dr. Vicente Vérez Bencomo, Generaldirektor des Finlay-Impfinstituts, erklärte, dass die Ergebnisse der klinischen Studien an Kindern hervorragend gewesen seien und gezeigt hätten, dass diese Gruppe auf nur zwei Dosen Soberana 02 besser als Erwachsene angesprochen habe.

In Bezug auf die Verwendung von Soberana-Impfstoffen in der pädiatrischen Bevölkerung sagte Vérez Bencomo: „Wir haben einen Impfstoff für Kinder entwickelt, der auf einer bekannten und sicheren Plattform basiert, die sich als sehr gut funktionierend erwiesen hat, und später dann haben wir versucht, ihn auf Erwachsene zu übertragen, aber er war immer für Kinder bestimmt.“

https://de.granma.cu/cuba/2021-09-30/in-kuba-wird-mit-der-anti-covid-19-impfung-an-kindern-geschichte-gemacht