Der Tschad will sich an die Spitze des Kampfes gegen Russlands Vordringen in Französischafrika stellen

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Russland und alle seine Partner in „Françafrique“ sollten ernsthaft über die Äußerungen des tschadischen Außenministers besorgt sein, anstatt dass dieser Diplomat und der französische Patron seines Landes ihre Besorgnis über sie und Wagnersöldner vortäuschen.

Antirussische Anschuldigungen des Tschad

Der tschadische Außenminister Cherif Mahamat Zene wurde von France24 zitiert, um vor russischem Einfluss in Afrika zu warnen. Dem Spitzendiplomaten des zentralafrikanischen Landes zufolge ist die zwielichtige Söldnergruppe Wagner, die angeblich mit Russland in Verbindung steht (auch wenn der Kreml dies bestreitet), für die Destabilisierung des Tschad verantwortlich. Zene sagte, dass sie die Rebellen ausgebildet haben, die Anfang des Jahres den ehemaligen langjährigen Präsidenten Idriss Deby töteten, und dass sie auch „mit Sicherheit“ einen Angriff gegen sein Land unterstützten, der Ende Mai von der Zentralafrikanischen Republik ausging, wo russische Streitkräfte derzeit mit Genehmigung des UN-Sicherheitsrats zur Unterstützung der Regierung eingesetzt werden.

Hintergrund

Diese scharfen Anschuldigungen folgen auf Frankreichs Panikmache über Malis angebliche Verhandlungen zur Anwerbung von Wagnersöldnern, um die Sicherheitslücke zu füllen, die durch den plötzlichen Abzug der militärischen Unterstützung des westeuropäischen Landes für seine Regierung nach dem Putsch entstanden ist. Der größere Zusammenhang besteht darin, dass Russland in letzter Zeit beeindruckende Fortschritte in Afrika und insbesondere in den ehemals französisch kolonisierten Regionen gemacht hat, die als „Françafrique“ bekannt sind und die Paris als seine exklusive „Einflusssphäre“ betrachtet. Der Tschad ist eine regionale Militärmacht und gehört zu den engsten afrikanischen Verbündeten Frankreichs, weshalb er beschlossen hat, sich an die Spitze des Kampfes gegen Russlands Vordringen in diesem Teil des Kontinents zu stellen.

Eigennützige Interessen des Tschad

Die Interessen von N’Djamena sind in dieser Hinsicht ganz und gar eigennützig. Erstens hofft der Tschad, dass seine Rolle als Speerspitze Frankreichs in „Françafrique“ den Westen davon abhalten wird, seinen politischen Übergang zu kritisieren, der die „demokratischen“ Erwartungen dieser Zivilisation nicht erfüllt hat. Zweitens strebt der Tschad nach weiterer französischer Militär- und Wirtschaftshilfe sowie anderen Formen der Unterstützung als Belohnung dafür, dass er die antirussische regionale Infokriegsagenda seines Patrons vorantreibt. Drittens hält sich der Tschad für die führende Militärmacht in der Region und fürchtet daher, dass sein einschlägiger Einfluss in anderen Ländern durch Russland untergraben wird. Und viertens könnte er befürchten, dass Russland verschiedene Rebellen unterstützen wird.

Entlarvung antirussischer Panikmache

Die ersten beiden Interessen sind nachvollziehbar, während die beiden anderen weit weniger verständlich sind. Der Tschad wird wahrscheinlich immer ein wichtiger Partner für die Streitkräfte der Länder der Region bleiben, insbesondere für die der von Frankreich geführten G5-Sahelzone, die aus ihm selbst, Mauretanien, Mali, Burkina Faso und Niger besteht. Diese fünf Länder haben unter der Leitung Frankreichs eng zusammengearbeitet, um terroristische Bedrohungen zu bekämpfen, auch wenn sie dabei nicht immer erfolgreich waren. Dennoch haben ihre Militärs reichlich Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den tschadischen Streitkräften, so dass es unwahrscheinlich ist, dass sie sich in Zukunft völlig von ihnen abwenden, selbst wenn einige von ihnen wie Mali allmählich anfangen, sich weniger auf sie zu verlassen.

Für den Verdacht, dass Russland verschiedene regierungsfeindliche Rebellen unterstützen könnte, gibt es keine glaubwürdige Grundlage. Wager operiert Berichten zufolge in der Zentralafrikanischen Republik und in den libyschen Nachbarländern des Tschad, in denen N’Djamena bis vor ein paar Jahren direkten oder stellvertretenden Einfluss ausübte, während der südliche Teil Libyensseit dem kürzlichen Aufstieg von Feldmarschall Haftar ebenfalls aus der Kontrolle der Post-Gaddafi-Regierung geraten ist. Theoretisch könnten einige regierungsfeindliche Kräfte in diesen Ländern von Wagner ausgebildet worden sein, aber weder die Gruppe noch ihr angeblicher russischer Schirmherr hätten dies mit der Absicht eines Regimewechsels getan.

Sollte sich herausstellen, dass eine solche Ausbildung tatsächlich stattgefunden hat, wäre sie höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Wagner diese Art von Unterstützung den Kräften unter Libyens Haftar und der Regierung der Zentralafrikanischen Republik zur Verfügung gestellt hat, die dann möglicherweise „abtrünnig“ geworden sind, indem sie sich auf die Seite der gegen N’Djamena operierenden regierungsfeindlichen Gruppen geschlagen haben. Sollte dies der Fall sein, wären weder Wagner noch Russland für dieses Ergebnis verantwortlich, sondern diejenigen, unter denen sie zuvor operierten, weil sie nicht in der Lage waren, die ihnen unterstellten Kräfte zu kontrollieren.

Infokrieg-Interessen

Der öffentliche Nachdruck, mit dem der Tschad seine Besorgnis über die angebliche Destabilisierung der Region durch Russland (ein Euphemismus für die Aushöhlung des französischen und von Frankreich unterstützten tschadischen Einflusses in „Françafrique“) und die Unterstützung regierungsfeindlicher Rebellen unterstreicht, soll den laufenden antirussischen Infokrieg des Westens in ganz Afrika anheizen. Damit sollen Russland und Gruppen wie Wagner, die angeblich mit ihm in Verbindung stehen, als unverantwortliche Akteure dargestellt werden, die eine beispiellose Bedrohung für die vielen fragilen Staaten des Kontinents und vor allem für deren weitgehend verarmte Bevölkerung darstellen. Dieses waffenfähige Narrativ kann dann ausgenutzt werden, um Frankreich im Gegensatz dazu besser aussehen zu lassen.

Der hybride Krieg gegen Russland in Afrika

Diese Erkenntnis impliziert, dass der zunehmend verschärfte französisch-russische Wettbewerb in „Françafrique“ auf zwei Ebenen stattfindet: der militärischen und der informellen. Die erste ist für die Gestaltung der Realitäten vor Ort von größerer Bedeutung und bezieht sich auf die Abhängigkeit verschiedener Länder von französischer und russischer Hilfe bei der Erfüllung ihrer Sicherheitsbedürfnisse. Der zweite betrifft die Wahrnehmung der Öffentlichkeit hinsichtlich der Legitimität und der letztendlichen Effektivität des bevorzugten Partners ihrer Regierung. Im Moment befindet sich Frankreich in weiten Teilen Frankreichs in der Defensive, weil es bisher die Sicherheitserwartungen seiner Partner und deren Bevölkerung nicht erfüllen konnte, so dass diese aus pragmatischer Notwendigkeit eine Annäherung an Russland in Betracht ziehen.

Sobald Frankreich und seine Verbündeten wie der Tschad dies auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen, werden sie aktiv und erheben dramatische Infokriegsvorwürfe gegen diese Länder, um sie von einer Zusammenarbeit mit Russland abzuhalten. Es ist eine Sache, wenn die Regierungen und Menschen in der Region diese Behauptungen von ihrem ehemaligen französischen Kolonialpartner hören, und eine andere, wenn sie aus einem afrikanischen Land wie dem Tschad kommen, der die Glaubwürdigkeit dieser Erzählungen durch ihre „Lokalisierung“ erhöhen will. Da N’Djamena jedoch als einer der wichtigsten Stellvertreter von Paris auf dem Kontinent gilt, wird es seinem Schirmherrn wahrscheinlich nicht dabei helfen, die Herzen und Köpfe für die gemeinsame antirussische Sache zu gewinnen, sondern nur die Aufmerksamkeit der westlichen Regierungen auf sich ziehen.

Das ist nicht unbedeutend, denn wenn der Tschad die Bedenken Frankreichs über die strategischen Auswirkungen des wachsenden militärischen Einflusses Russlands in „Françafrique“ nachplappert, kann er die europäische Öffentlichkeit davon überzeugen, die anstehenden Initiativen von Paris zu unterstützen. So plant Frankreich beispielsweise, seine frühere „Operation Barkhane“ weiter zu multilateralisieren, indem es mehr europäische Partner einbezieht, um die Last der regionalen militärischen Führung zu „teilen“, die angeblich notwendig ist, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Wenn Paris und N’Djamena erfolgreich das Narrativ entwerfen können, dass Moskau diesen Prozess dort als Teil seines „hybriden Krieges“ gegen den Westen „bewaffnen“ könnte, wie es das angeblich in Osteuropa tut, dann könnte der Westen sie in Afrika unterstützen.

Vereinfachung der Abfolge der Hybridkriege

Der eigentliche hybride Krieg ist nicht das, was der Westen behauptet, dass Russland angeblich auf verschiedenen Schauplätzen gegen ihn führt, sondern das, was der Westen dort tatsächlich gegen Russland führt. Sie versuchen, ihre subversiven Aktivitäten zu verschleiern, indem sie die Öffentlichkeit mit falschen Behauptungen ablenken, dass Moskau genau das tut, dessen sie sich in Wirklichkeit selbst schuldig machen. Im afrikanischen Kontext setzen Frankreich und sein tschadischer Verbündeter Mittel des Infokriegs ein, um das strategische Ziel zu erreichen, Russlands Vordringen in der Region zurückzudrängen, um ihren früheren Einfluss zurückzuerobern. Möglicherweise weiten sie ihre Aktivitäten sogar so weit aus, dass sie Rebellengruppen bewaffnen, um russlandfreundliche Regierungen unter dem Vorwand zu stürzen, sie seien sogenannte „Freiheitskämpfer“ gegen eine „Pro-Putin-Diktatur“.

Multilateralisierung des hybriden Krieges

Frankreich und der Tschad könnten dies jedoch nur schwer allein schaffen, weshalb sie hoffen, mehr westliche Länder in diesen hybriden Krieg gegen Russland in Afrika einzubeziehen. Der erste Schritt besteht darin, sie dazu zu verleiten, mehr militärische Kräfte zu entsenden, um angeblich gegen die angeblich destabilisierenden Aktivitäten Russlands in der Region vorzugehen, die, wie sie befürchten, als Teil eines geheimen „hybriden Krieges“ des Kremls zu mehr illegaler Einwanderung nach Europa beitragen könnten. Der nächste Schritt besteht darin, sie in „schleichende Missionen“ zu verwickeln, indem einige ihrer Truppen zur Ausbildung regionaler Stellvertreterkräfte beitragen, um russlandfreundliche Regierungen zu destabilisieren. Der letzte Schritt ist schließlich die Intensivierung ihrer hybriden Kriege durch die Kombination von regierungsfeindlichen Stellvertretern, Sanktionen, Infowars und anderen Mitteln.

Abschließende Überlegungen

Aus diesem Grund sollten Russland und alle seine Partner in „Françafrique“ ernsthaft über die Äußerungen des tschadischen Außenministers besorgt sein, anstatt dass dieser Diplomat und der französische Schirmherr seines Landes so tun, als würden sie sich um sie und Wagner sorgen. Wenn N’Djamena beschließt, den hybriden Krieg gegen Russland in Afrika mit der Unterstützung von Paris zu eskalieren, dann wird die Region im weiteren Sinne in naher Zukunft mit ziemlicher Sicherheit destabilisiert werden, es sei denn, es gelingt den Ländern, mit Moskaus Hilfe (vielleicht sogar über Wagner) das gesamte Spektrum ihrer Fähigkeiten im Bereich der „demokratischen Sicherheit“ (Taktiken und Strategien zur Bekämpfung der hybriden Kriegsführung) auszubauen. Diese Prognose verheißt nichts Gutes für Afrika, aber das Worst-Case-Szenario, dass dort mehrere hybride Kriege ausbrechen, ist noch nicht unvermeidlich.

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2246