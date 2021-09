Jetzt, da jedes Finanzspiel in Amerika so manipuliert wurde, dass es den Wenigen auf Kosten der Vielen zugute kommt, sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit verdampft wie ein Eiswürfel an einem Sommertag im Death Valley.

Das ist Amerika auf den Punkt gebracht: Wir lösen keine Probleme mehr, wir manipulieren das Narrativ und erklären dann, dass das Problem gelöst ist. Probleme tatsächlich zu lösen ist schwierig und erfordert in der Regel Opfer, die im Verhältnis zum eigenen Reichtum und zur eigenen Macht stehen. Aber da Amerikas Elite nicht mehr bereit ist, etwas von ihrer enormen Macht für das Gemeinwohl zu opfern, sind Opfer in Amerika out, es sei denn, sie können auf die Lohnempfänger abgewälzt werden. Doch zum Unglück für Amerikas Elite haben vier Jahrzehnte versteckter Opfer durch Manipulation die Durchschnittsverdiener ausgebeutet, so dass sie nichts mehr zu opfern haben.

Hier kommt das Ministerium für Manipulation ins Spiel, das die sichtbaren Dinge so anpasst, dass sie mit dem Narrativ übereinstimmen, das Problem sei gelöst und der Status quo sei gottgleich in seiner technokratischen Macht. All diese Manipulationen lösen die Probleme nicht wirklich, sondern verbergen den Verfall lediglich hinter gefälschten Statistiken, Finanztricksereien und Hochglanz-PR. Die Probleme brodeln, bis sie den manipulierten Glanz durchbrechen und die Öffentlichkeit Zeuge des Zusammenbruchs all der Systeme wird, die als felsenfest und für immer präsentiert wurden.

Nehmen wir drei Kernbereiche der Manipulation: Lebenshaltungskosten, Sozialversicherung und die Börsenblase. Jeder dieser Bereiche ist ein wichtiger Indikator dafür, dass der Status quo wie angekündigt funktioniert, und daher ist es die oberste Direktive der Elite, sie so zu manipulieren, dass sie in das Narrativ passen. Wer weiß, was passieren würde, wenn die Menschen der unmanipulierten Realität ausgesetzt wären, aber es wäre nicht gut für Amerikas selbstsüchtige Machtelite.

Die Lebenshaltungskosten – der Verbraucherpreisindex (CPI), auch bekannt als Inflation – sind der fadenscheinigste Müllhaufen der Manipulation, der derzeit zu sehen ist. Ganze 40 % des Index beruhen auf der Meinung zufälliger Personen und nicht auf leicht zu ermittelnden realen Daten. Ich beziehe mich dabei auf die komisch verrückte Methode der Regierung, die Kosten für Wohnraum zu berechnen: Fragen Sie eine zufällige Gruppe von Hausbesitzern, was sie glauben, für wie viel sie ihr Haus mieten könnten.

Aber halt, warum werden nicht einfach die tatsächlich gezahlten Mieten erhoben? Diese Daten sind leicht verfügbar und könnten durch Anwendung der Methodik des Case-Shiller-Wohnungsindexes, d. h. durch Verfolgung der Kostendaten für dieselben Häuser/Wohnungen im Laufe der Zeit, in eine vergleichbare Situation gebracht werden. Dies würde zuverlässige Daten über den tatsächlichen Anstieg oder Rückgang der gezahlten Mieten liefern.

Die Erfassung tatsächlicher Daten aus der realen Welt ist ein Nicht-Thema, denn dann wäre der CPI viel höher und nicht so leicht zu manipulieren. Das Gleiche gilt für alle anderen Tricks zur Manipulation der Lebenshaltungskosten: saisonale Anpassungen (d. h. Preiserhöhungen werden abgezogen und der Rückgang auf die „Saisonalität“ zurückgeführt) und hedonistische Anpassungen (d. h. nach Bereinigung um die bessere Stereoanlage und die Rückfahrkamera wird das 40.000-Dollar-Auto von heute als „billiger“ eingestuft als das 10.000-Dollar-Auto derselben Größe von gestern).

Würden dieselben Anpassungen auf das Gewicht und die Größe von Personen angewandt, so würde eine 1,80 m große Person mit einem Gewicht von 100 Kilo auf eine Größe von 6 Zoll und ein Gewicht von 1 Kilo „angepasst“ werden. Dies ist eine leichte Übertreibung, aber nicht sehr, da die heutige Berechnung der Ausgaben im CPI lächerlich untertrieben ist: Die Kosten für die heutigen Autos sind laut CPI überhaupt nicht gestiegen, obwohl die Zahl der Arbeitsstunden, die für den Kauf eines neuen Autos erforderlich sind, in die Höhe geschnellt ist – das heißt, gemessen an der Kaufkraft der Löhne sind die Fahrzeuge jetzt viel teurer.

Und dann ist da noch das Gesundheitswesen, das im CPI federleicht gewichtet ist. Das Gesundheitswesen – ihr wisst schon, der Bereich, der regelmäßig amerikanische Familien mit Rechnungen in Höhe von mehreren zehntausend Euro in den Bankrott treibt – ist ungefähr genauso hoch gewichtet wie Kleidung. Das ist mehr als absurd, gehört aber zu den endlosen Manipulationen des CPI, die alle darauf abzielen, den CPI zu senken, um die Öffentlichkeit in dem Glauben zu wiegen, die Inflation sei seit Jahrzehnten geringfügig, obwohl sie mit ihrem Gehalt ein Drittel weniger kaufen können als noch vor zehn Jahren.

Der nächste Schritt ist die erschreckende Manipulation der Sozialversicherung. Der erste Schritt besteht darin, den Verbraucherpreisindex nach unten zu manipulieren, damit die jährlichen Erhöhungen für Senioren auf nahezu Null gehalten werden können (es gibt kein besseres Katzenfutter für euch, Rentner – spart, wenn ihr wollt, dass das Licht anbleibt).

Die wirklich große Manipulation ist das Kunststück, dass es einen mythischen „Treuhandfonds“ gibt, aus dem wir die Sozialversicherungsleistungen bezahlen. Dieser Trick wurde schon vor Jahrzehnten angewandt, als die Steuern der Sozialversicherung tatsächlich auf ein unabhängiges Konto der Behörde gingen. Präsident Johnson beschloss, dass er all das „freie Geld“ brauchte, um sein Missgeschick in Vietnam zu bezahlen, also wurde das Konto der Sozialversicherung mit dem allgemeinen Bundesfonds zusammengelegt, und es wurde ein Buchhaltungstrick geschaffen: eine völlig falsche Klasse von Schuldscheinen, die als „Treuhandfonds“ dargestellt wurden, Schuldscheine ohne jeglichen marktfähigen Wert.

Es gibt keinen Treuhandfonds. Wenn die Sozialversicherung ein Defizit hat, leiht sich das Finanzministerium das Geld auf die gleiche Weise, wie es sich all die anderen Billionen von Dollar leiht, die zur Deckung von Bundesdefiziten benötigt werden. Das Geld, das für die Sozialversicherung geliehen wird, wird genauso geliehen wie das Geld, das benötigt wird, um die Kostenüberschreitungen bei den F-35-Flugzeugen oder die betrügerischen Rechnungen für Medikamente zu bezahlen, die von Medicare bezahlt werden.

Es ist alles nur Schall und Rauch und eine raffinierte Manipulation, die den Interessen derjenigen dient, die die Show leiten. Es ist der Große Schwindel, der die Öffentlichkeit in ein falsches Vertrauen in die Status-quo-Erzählungen und die technokratische Magie einlullen soll.

Apropos Magie: Schaut euch an, wie der Aktienmarkt jeden Monat einen Tiefpunkt erreicht und dann am selben Tag wieder nach oben schießt. Die „Markt“-Manipulation ist so offensichtlich, dass Genosse Powell vom Politbüro der Federal Reserve sich nicht einmal die Mühe macht, sie zu erklären. Die Kumpane des Politbüros kaufen einfach die Delle, die Fed und ihre Vertreter (Blackrock, hust-hust) treiben die Aktien nach oben und die Kumpane der Fed kassieren Milliarden – wie die nachstehende Grafik über den steigenden Reichtum der Milliardäre zeigt, den die Fed generiert hat.

Kein Wunder, dass das öffentliche Vertrauen in Amerikas selbstsüchtige Institutionen zusammengebrochen ist und die Glaubwürdigkeit der Manipulatoren zerstört wurde. Nun, da jedes Finanzspiel in Amerika so manipuliert wurde, dass es den Wenigen auf Kosten der Vielen zugute kommt, sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit verdampft wie ein Eiswürfel an einem Sommertag im Death Valley.