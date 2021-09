von http://de.granma.cu

Bild: Illustration von Pawel Kuczynski

„ Die USA laufen vor dem Sumpf davon, den ihre Truppen 20 Jahre lang in Afghanistan mitverursacht haben und Biden versucht die Niederlage abzuschütteln, indem er in einer zynischen Rede Kuba und Venezuela droht. Mit welcher Moral?

Der Erste Sekretär der Kommunistischen Partei und Präsident der Republik Kuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, bezeichnete die Äußerungen des US-Präsidenten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer 76.Sitzungsperiode als inakzeptabel und disqualifizierend und lobte auf Twitter die Antwort von Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla im selben sozialen Netzwerk, in der dieser erklärte, dass die Regierung von Joe Biden nicht die moralische Autorität besitze, um Initiativen anzustoßen, die zu einer wirklichen Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft zugunsten von Frieden, Menschenwürde und Entwicklung führen.

„Die USA laufen vor dem Sumpf davon, den ihre Truppen 20 Jahre lang in Afghanistan mit verursacht haben, und Biden versucht, den Stachel der Niederlage loszuwerden, indem er Kuba und Venezuela in einer zynischen Rede droht. Mit welcher Moral?“, schrieb der kubanische Präsident.

In einem weiteren Tweet stellte der Staatschef Bidens Behauptungen in Frage, er wolle keinen neuen Kalten Krieg, beleidige aber Kuba und Venezuela, weil er deren Regierungen verachte. „Wie nennen wir seinen Versuch, ein einziges universelles politisches Modell zu etablieren? Und die Verschärfung der Blockade in Zeiten der Pandemie ?“, fragte sich der Präsident.

http://de.granma.cu/mundo/2021-09-22/biden-droht-kuba-und-venezuela-um-den-stachel-der-niederlage-in-afghanistan-loszuwerden