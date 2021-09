SCO wendet sich gegen Einmischung von außen und baut einen Schutzschild gegen äußere Kräfte auf

von http://www.globaltimes.cn

Bild: Der chinesische Präsident Xi Jinping spricht auf der 21. Sitzung des Rates der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) per Videoverbindung in Peking, der Hauptstadt Chinas, am 17. September 2021.Foto: Xinhua

Block baut Schutzschild gegen äußere Kräfte auf und verteidigt den regionalen Frieden

Die Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) haben sich in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung verpflichtet, eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft aufzubauen und sich der Einmischung von außen unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung und der Menschenrechte zu widersetzen. Experten zufolge hat die SCO nach 20 Jahren Entwicklung einen Schutzschild gegen die destruktive Einmischung von außen errichtet und eine wichtigere Rolle bei der Verteidigung des regionalen Friedens gespielt.

Die Tagung des Rates der Staatsoberhäupter der SCO fand am Freitag in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, statt, das in diesem Jahr den SCO-Vorsitz innehat und das 20-jährige Bestehen der Organisation begeht.

Kurz nach dem Gipfeltreffen unterzeichneten die Mitgliedstaaten der SCO die Erklärung von Duschanbe, in der sie betonten, dass sie sich nicht unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung oder der Menschenrechte einmischen oder wichtige internationale und regionale Fragen durch kleine Cliquen, Ideologie oder Konfrontationsmentalität lösen wollen. Sie einigten sich auch auf eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Separatismus und erzielten einen Konsens bei der Unterstützung des Aufbaus einer inklusiven Regierung in Afghanistan.

In seiner Rede auf dem Gipfel sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass sich die SCO in den vergangenen zwei Jahrzehnten, geleitet vom Shanghaier Geist des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Nutzens, der Gleichheit, der Konsultation, der Achtung der Vielfalt der Zivilisationen und des Strebens nach gemeinsamer Entwicklung, bemüht hat, den Weltfrieden, die Entwicklung und den menschlichen Fortschritt zu fördern und neue Wege zu beschreiten, um eine neue Art von internationalen Beziehungen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.

Präsident Xi rief die Mitglieder dazu auf, den Weg der verstärkten Solidarität und Zusammenarbeit weiterzugehen und „die Zukunft der Entwicklung und des Fortschritts unserer Länder fest in unseren eigenen Händen zu halten“.

„Wir sollten festes Vertrauen in unsere Systeme bewahren, herablassende Belehrungen zurückweisen und die Länder bei der Erkundung von Entwicklungswegen und Regierungsmodellen, die mit ihren nationalen Bedingungen vereinbar sind, nachdrücklich unterstützen“, sagte Xi und merkte an, dass „wir niemals eine Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten der Länder in unserer Region zulassen dürfen, unter welchem Vorwand auch immer“.

Nach 20 Jahren der Entwicklung ist die SCO zu einem soliden Schutzschild für die Mitglieder geworden, der ihnen hilft, an einer unabhängigen Entwicklung festzuhalten und sich gegen destruktive Einmischung von außen zu wehren, so Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der Chinesischen Universität für Auswärtige Angelegenheiten, gegenüber der Global Times.

Der integrative Shanghaier Geist ist ein scharfer Vergleich zu den kleinen Cliquen, die von den USA angeführt werden, und „der Grund, warum wir diesen Geist betonen, ist, dass die USA und ihre Verbündeten immer wieder Unruhe säen und weltweit Chaos stiften, indem sie sich absichtlich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen“, sagte Li.

Li wies darauf hin, dass sich die SCO auf die Verteidigung der gemeinsamen Interessen der Mitgliedsstaaten in den globalen Veränderungen konzentriert. Sie trage auch die Verantwortung dafür, dass die internationale Ordnung mit Gerechtigkeit und Fairness entwickelt wird, die den Interessen der Mehrheit der Länder entspricht und nicht von einem bestimmten Land mit einer Mentalität des Kalten Krieges beeinflusst wird.

Zhu Weilie, Direktor des Instituts für Nahoststudien an der Shanghai International Studies University, erklärte gegenüber der Global Times, dass die Rede von Präsident Xi die einhellige Meinung der SCO-Mitglieder unterstreiche, sich entschlossen gegen die Einmischung äußerer Kräfte in die Angelegenheiten der Region zu wehren, egal unter welchen Vorwänden.

Vor dem Hintergrund der Einmischung und Provokation durch die USA, der Afghanistan-Frage und der Erweiterung der Mitgliederzahl werde die künftige Zusammenarbeit der SCO Solidarität und Einigkeit betonen, so Zhu.

Die Mitgliedsstaaten sollten sich gemeinsam gegen die Provokationen der USA wehren und die Streitigkeiten zwischen den Mitgliedsstaaten besser regeln, so wie Indien praktische Schritte unternehmen muss, um die Streitigkeiten mit Pakistan und China zu entschärfen und zu regeln, sagte er.

Die SCO, die vor 20 Jahren gegründet wurde, um sich zunächst auf regionale Sicherheitsfragen zu konzentrieren, deckt heute verschiedene Bereiche ab. Die Organisation wurde 2017 erstmals erweitert, als Indien und Pakistan als Vollmitglieder beitraten. Neben den sechs Gründungsmitgliedern – China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan – hat der Block acht Vollmitglieder, vier Beobachterländer und sechs Dialogpartner.

Am Freitag leitete die SCO auch Verfahren zur Aufnahme des Irans als Mitglied der SCO sowie Saudi-Arabiens, Ägyptens und Katars als neue Dialogpartner ein. Experten sind der Meinung, dass die erweiterte SCO besser zur Gewährleistung der regionalen Sicherheit beitragen wird.

Zhu erklärte gegenüber der Global Times, dass der Iran wahrscheinlich einer der einflussreichsten externen Akteure für Afghanistan werden wird, da der Iran und Pakistan die meisten afghanischen Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen.

Nach dem Beitritt zur SCO wird der Iran beim Austausch von Geheimdienstinformationen und bei koordinierten Operationen mit anderen Mitgliedsländern besser zusammenarbeiten können. Dies wird ein starkes Hindernis für ein mögliches Übergreifen von Extremisten auf die zukünftige Situation in Afghanistan sein, so die Experten.

Vor dem Hintergrund der Konfrontation zwischen China und den USA sowie zwischen Russland und den USA werden China, Russland und der Iran nach Ansicht der Experten ihre Einheit verstärken, und sie sagten, dass die Solidarität der drei Länder, insbesondere die Zusammenarbeit über die SCO-Plattform, ein Gegengewicht oder eine Abschreckung für die USA darstellen wird.

Regionaler Frieden

Regionale Sicherheit und Terrorismusbekämpfung standen ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung der SCO. Die SCO ist eine wichtige Plattform, da Afghanistan ein SCO-Beobachterstaat ist und an mehrere Mitgliedsstaaten grenzt.

In der Erklärung von Duschanbe sind die Mitglieder der Ansicht, dass die Koordinierung der Situation in Afghanistan einer der wichtigsten Faktoren für die Sicherung des regionalen Friedens und der Stabilität ist. Die Mitgliedsstaaten unterstützen Afghanistan dabei, ein unabhängiges, neutrales, geeintes, demokratisches und friedliches Land zu werden und Terrorismus, Kriege und Drogen zu beseitigen. Es ist auch sehr wichtig, eine inklusive Regierung zu bilden, die alle ethnischen Gruppen, religiösen und politischen Kräfte einbezieht, heißt es in der Erklärung.

Am selben Tag nahm Xi per Videolink an einem gemeinsamen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der SCO und der Mitgliedsstaaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zum Thema Afghanistan teil.

Xi sagte, dass die Mitgliedstaaten der SCO und der OVKS alle in der Nähe von Afghanistan liegen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft und gemeinsamer Sicherheit bilden. Diese Länder sollten zusammenarbeiten, um in einer entscheidenden Zeit ihre Rolle bei der Verteidigung von Frieden und Stabilität zu spielen, die wertvoller als Gold sind.

Die SCO-Mitglieder einigten sich am Freitag auch darauf, Afghanistan zu einem entschlossenen Vorgehen gegen alle terroristischen Gruppen aufzufordern. Präsident Xi sagte, die zuständigen Parteien in Afghanistan sollten aufgefordert werden, entschlossen gegen terroristische Organisationen auf afghanischem Territorium vorzugehen und diese auszumerzen und terroristische Kräfte in Afghanistan daran zu hindern, Unheil anzurichten.

Xi rief die SCO-Mitglieder auch dazu auf, hart gegen Terrorismus, Separatismus und Extremismus vorzugehen, einschließlich der „East Turkistan Islamic Movement (ETIM)“.

Zhu sagte, dass die Taliban-Regierung versprochen habe, dafür zu sorgen, dass keine terroristischen Gruppen Afghanistan nutzen würden, um die Sicherheit der Nachbarländer zu bedrohen, aber dieses Versprechen allein reiche nicht aus.

„Nach der offiziellen Einsetzung der neuen Regierung sollte Afghanistan eine schwarze Liste aller terroristischen Gruppen vorlegen, die es ausschalten wird, einschließlich der ETIM“, sagte Zhu.

Das afghanische Problem sei eine dringende und bedeutende Herausforderung für alle SCO-Mitglieder, und die SCO werde wahrscheinlich einen speziellen Mechanismus für den Wiederaufbau Afghanistans einrichten, der eine langfristige Plattform für die Länder sein werde, um detaillierte Pläne zu diskutieren, wie man Afghanistan helfen und leiten könne, sagte Zhu.

„Die Glaubwürdigkeit und der Einfluss der USA sind nach ihrem Abzug aus Afghanistan auf ein Rekordtief gefallen“, sagte Zhu und wies darauf hin, dass die Afghanistan-Frage im Rahmen der Vereinten Nationen oder der Nachbarländer Afghanistans diskutiert werden sollte.

Nach dem Abzug aus Afghanistan ist die militärische Präsenz der USA in Zentralasien gleich null. Die Mitgliedstaaten der OVKS und der SCO wollen nicht, dass die USA in der Region Unruhe stiften, und auch Russland und die OVKS-Mitglieder werden nicht zulassen, dass die militärische Stärke der USA nach Zentralasien zurückkehrt, erklärte Zhu Yongbiao, Direktor des Zentrums für Afghanistan-Studien an der Universität Lanzhou, gegenüber der Global Times.

Zhu fügte hinzu, dass die Bereitschaft und Fähigkeit der USA zur militärischen Einmischung in der Region abnehmen werde.

