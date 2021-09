Periskop ausfahren!

von Eric Margolis – http://www.antikrieg.com

Australien ist seit Beginn des Zweiten Weltkriegs ein sehr enger Verbündeter der USA – man könnte sogar sagen, ein Protektorat – gewesen. Eine US-Marineformation ist dort stationiert. Die US-Marine macht routinemäßig Hafen- und Wartungsanlandungen in Australien, das genau auf der Trennlinie zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean liegt.

Die Australier fühlen sich durch die rasante Ausdehnung der chinesischen See- und Luftstreitkräfte zunehmend bedroht und haben sich daher an die Vereinigten Staaten gewandt, um mehr Schutz zu erhalten, indem sie den Kauf einer Flotte von atomgetriebenen, aber konventionell bewaffneten Angriffs-U-Booten angekündigt haben.

Diese neuen, hochmodernen U-Boote sollen in Australien gebaut werden und die kleine Flotte älterer, aber immer noch leistungsfähiger U-Boote des Landes ergänzen. Die Konzentration auf U-Boote macht für Australien, das von zwei riesigen Ozeanen und großen Entfernungen umgeben ist, durchaus Sinn. Wie den Vereinigten Staaten von Amerika bieten die Ozeane auch Australien ultimativen Schutz vor potenziellen ausländischen Angreifern.

Das Abkommen mit den USA hat jedoch ein 66-Milliarden-Dollar-Geschäft Australiens über den Kauf von 12 U-Booten aus französischer Produktion, das größte Militärprogramm seit Menschengedenken, abrupt torpediert. Die Franzosen, die nie zur Ruhe kommen, sind jetzt richtig in Rage. Das U-Boot-Geschäft sei ein „Dolchstoß“, wetterte Frankreichs wütender Außenminister.

Frankreich stellt recht gute U-Boote her und zählte auf das australische Geschäft, um seine Marineindustrie am Leben zu erhalten. Schlimmer noch, die Briten haben sich irgendwie in das U-Boot-Geschäft mit den USA eingeschlichen und damit alle Hoffnungen auf eine militärische Zusammenarbeit mit Frankreich nach dem Brexit aufgegeben, das immer noch ein enger britischer Verbündeter im NATO-Bündnis sein soll.

Perfides Albion“, wetterten die Franzosen. Die Briten hingegen amüsierten sich klammheimlich über Frankreichs Verzweiflung. Die stets bösen britischen Medien stachelten die Franzosen mit den üblichen Verweisen auf die Schlachten von Agincourt, Trafalgar und natürlich Waterloo an. Paris konterte mit der Behauptung: „Nous sommes trahis! (wir sind verraten worden). In der Tat, das waren sie.

Die USA und die Briten haben mit keinem Wort erwähnt, dass sie das 66-Milliarden-Dollar-Geschäft aufkündigen wollten, bevor sie es plötzlich aufkündigten. So kann man ein Bündnis nicht führen. Frankreich ist der älteste Verbündete der USA. Ohne die militärische Hilfe Frankreichs wäre die amerikanische Revolution gescheitert.

Washingtons Verhalten war plump und unbeholfen. Sein neuer Außenminister, Anthony Blinken, verdient für dieses peinliche Fiasko Prügel. Präsident Joe Biden, der die Welt bisher recht gut im Griff hatte, verdient für dieses Debakel eine schlechte Note. Der sehr erfahrene Biden hätte es besser wissen müssen.

Unterdessen hat die britische Royal Navy ernsthafte Probleme, genügend Matrosen für ihre derzeitigen U-Boote und ihre schrumpfende Zahl von Überwasser-Kriegsschiffen zu finden. London musste sich für seinen neuen und einzigen Flugzeugträger US-Kampfflugzeuge ausleihen.

Es liegt also an Onkel Sam, die chinesischen Meere zu überwachen. Australien wird seine neuen U-Boote erst in 6-8 Jahren einsetzen können, vielleicht sogar noch später. Der Bau von Kriegsschiffen hatte schon immer eine schmerzhafte, langsame Lernkurve.

Schade, dass die Australier nicht einen Teil ihrer U-Boot-Gelder für den Bau von Feuerschutzräumen für ihre gefährdeten Wildtiere verwendet haben, die bei den jüngsten massiven Feuersbrünsten millionenfach bei lebendigem Leib verbrannt sind.

China wird, wie üblich, eine dunkle Seite in diesem Geschäft sehen.

Konventionelle U-Boote sind für die Verteidigung von Hoheitsgewässern gut geeignet. Aber die Meere um China sind sehr weit von Australien entfernt – in der Nähe des Einsatzbereichs konventioneller U-Boote. Canberras neue US-U-Boote mit Nuklearantrieb können jedoch drei oder mehr Monate auf Station bleiben und stellen eine große Bedrohung für Chinas wichtigen Seehandel und seine Kriegsschiffe an vorderster Front dar und werden natürlich Taiwans Seeverteidigung stärken, die heute durch die chinesische Blockade gefährdet ist.

Ich wüsste einen besseren Weg für China, sich aus diesem pazifischen Schlamassel zu befreien. Peking, das in Geld schwimmt, sollte anbieten, alle verfügbaren französischen U-Boote zu kaufen. Die Franzosen würden sich freuen und könnten mehr Hermes-Handtaschen an chinesische Touristen verkaufen. China wird über die neueste französische U-Boot-Technologie und -Qualität verfügen und nicht nur über Chinas nicht so tollen Unterwasserfahrzeuge. Die Australier werden ihre neuen, in den USA entwickelten U-Boote bekommen, und das Vereinigte Königreich wird behaupten, dass seine imperiale Klugheit diese glückliche Lösung ermöglicht hat.

erschienen am 19. September 2021 auf Eric Margolis' Website

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_09_20_periskop.htm