von https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Großbritannien: Die Rekordpreise für Energie haben zwei Düngemittelwerke zur Schließung gezwungen und Stahlwerke zum Stillstand gebracht.

Der US-amerikanische Düngemittelhersteller CF Industries hat die Produktion in seinen Werken in Nordengland wegen der in die Höhe geschossenen Gaspreise eingestellt, die in den letzten Wochen in ganz Europa immer neue Rekordwerte erreicht haben.

Wie theguardian.com berichtet, warnte Goldman Sachs, ein großer Rohstoffhändler, davor, dass die Schwerindustrie in ganz Europa in diesem Winter von Stromausfällen bedroht sein könnte, vor allem, wenn sich die eisigen Temperaturen bis ins Jahr 2022 in ganz Europa und in Asien hinziehen.

Die Warnung kam zu einem Zeitpunkt, als der Branchenverband UK Steel erklärte, dass die Stahlhersteller aufgrund der Marktpreise für Strom bereits gezwungen seien, ihre Arbeit während der Spitzenzeiten der Stromnachfrage einzustellen.

Der Chef des Energieversorgers E.ON UK forderte in einem Interview mit der Financial Times die Regierung auf, den bedrängten Haushalten zu helfen, indem die Kosten für die Förderung erneuerbarer Energien von den Stromrechnungen auf die allgemeine Besteuerung übertragen werden.

In Spanien plant die Regierung, 3 Mrd. Euro (2,6 Mrd. Pfund) aus den Gewinnen der Energieerzeuger zurückzufordern und Steuererleichterungen für die Verbraucher einzuführen, um die wirtschaftliche Auswirkung durch ausufernde Energiepreise einzudämmen. In Frankreich erwägen Macron und seine Gefolgsleute Pläne für direkte Subventionen für Energiezahlungen. Griechenland hat einen Rettungsfonds in Höhe von 150 Millionen Euro eingerichtet, um alle Verbraucherrechnungen zu senken.

Die Energiepreise sind in ganz Europa in die Höhe geschnellt, weil die Gasnachfrage nach einem historisch kalten Winter, der die Gasspeicher geleert hat, weltweit boomt. Außerdem gab es Probleme beim Import von Gas aus Norwegen und Russland, das seine Exporte nach Europa in den letzten Monaten gedrosselt hat – zweifellos ein politisches Spiel.

Der Gaspreisanstieg hat sich für das Vereinigte Königreich als besonders schwierig erwiesen, da es in hohem Maße auf gasbefeuerte Kraftwerke und zunehmend auf versagende erneuerbare Energien angewiesen ist. In diesem Jahr haben einige der niedrigsten Windgeschwindigkeiten im Sommer seit 1961 dazu geführt, dass die Windparks des Landes weitgehend überflüssig geworden sind.

Die Energieprobleme des Vereinigten Königreichs wurden diese Woche durch die Nachricht verschärft, dass eine der größten Stromleitungen, die für den Import von Strom aus Frankreich zuständig sind, nach einem Brand in einer Umrichterstation in Kent bis Ende März abgeschaltet werden muss. Die Abschaltung des Kabels bedeutet, dass das Vereinigte Königreich noch stärker auf Strom angewiesen sein wird, der im Inland von Gaskraftwerken erzeugt wird, und auf Kohlekraftwerke, die bereits Rekordzahlungen geleistet haben, um das Licht am Laufen zu halten.

Die Situation droht Millionen von Europäern in die Energiearmut zu treiben, da das Versagen der erneuerbaren Energien, die schlechte Planung und der scheinbar kontrollierte Abriss der westlichen Gesellschaft weitergehen.

UK Steel erklärte, bei den derzeitigen Strompreisen sei es für Stahlproduzenten schon jetzt unmöglich, zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten rentabel zu arbeiten, und forderte die Regierung und die Regulierungsbehörde auf, einzugreifen: „Die Regierung muss darauf vorbereitet sein, Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Situation anhält“, sagte Gareth Stace, der Generaldirektor der Gruppe. „Die Strompreise steigen in den Wintermonaten, daher wird die Situation von Tag zu Tag dringlicher.“