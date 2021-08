Die Kommunistische Partei Chinas veröffentlicht eine umfangreiche Publikation über ihre Aufgaben und Beiträge

von Yang Sheng und Cao Siqi – https://www.globaltimes.cn

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) hat am Donnerstag eine Publikation mit fruchtbaren und umfassenden Informationen veröffentlicht, um ihre historische Mission sowie ihre vergangenen und zukünftigen Beiträge für China und den Rest der Welt vorzustellen. Auf einer Pressekonferenz in Peking gaben hochrangige Parteifunktionäre maßgebliche Einführungen und Erklärungen ab, um auf ungerechtfertigte Kritik und Stigmatisierung des politischen Systems Chinas aus dem Ausland zu reagieren.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPC stellte am Donnerstag im Pressekonferenzsaal des Informationsbüros des Staatsrats die Publikation „Die KPC: Ihre Aufgabe und ihre Beiträge“ vor. Xu Lin, Vizeminister der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der KPCh und Minister des Informationsbüros des Staatsrates, leitete die Konferenz.

Hochrangige Parteifunktionäre aus mehreren Abteilungen des Zentralkomitees der KPCh, darunter die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, die Abteilung für Organisation, die Abteilung für Einheitsfrontarbeit, das Büro der Zentralen Kommission für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten, die Kommission für auswärtige Angelegenheiten und das Institut für Parteigeschichte und -literatur sowie die Zentrale Kommission für Disziplinarinspektion der KPCh und die Nationale Aufsichtskommission, nahmen an der Vorstellung der Publikation teil.

Die Publikation besteht aus fünf Kapiteln, die sich mit den Themen „Dem Volk von ganzem Herzen dienen“, „Die Ideale der Partei verwirklichen“, „Robuste Führung und starkes Regieren“, „Kraft und Vitalität bewahren“ und „Beitrag zu Weltfrieden und Entwicklung“ befassen. Die Publikation ist ein wichtiges Dokument, um die Ansichten der KPC zu verschiedenen Schlüsselthemen zu erläutern und der Welt zu helfen, China und die KPC in diesem Jahr, in dem sich die Gründung der Partei zum hundertsten Mal jährt, besser zu verstehen, so die Experten.

In dem Dokument heißt es: „Vom Volk, durch das Volk, für das Volk – das ist es, was die KPCh im vergangenen Jahrhundert von Sieg zu Sieg geführt hat. Es sind die Solidarität und Einheit der KPCh, ihre entschlossene Führung und ihre starke Regierungsfähigkeit, die Hunderte von Millionen Chinesen zusammengeführt und geeint haben und eine Vielzahl von Schwierigkeiten und Krisen überwunden haben.

Die KPCh ist der festen Überzeugung, dass die Stärke einer mächtigen politischen Partei oder eines mächtigen Landes in ihrem offenen Geist, ihrer Weitsicht und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein und nicht in ihrer Größe und Stärke liegt.

Mächtige Länder sollten sich so verhalten, wie es ihrem Status entspricht, die Zukunft der Menschheit zu ihrer Priorität machen und mehr Verantwortung für den Weltfrieden und die Entwicklung übernehmen, anstatt ihre Macht im Streben nach Vorherrschaft oder Hegemonie auszuüben, heißt es in dem Dokument.

Als Antwort auf den Vorwurf der USA, die KPCh sei die größte Bedrohung für die Demokratie westlicher Prägung, sagte Liu Jianchao, stellvertretender Direktor der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der KPCh, auf der Pressekonferenz, die USA verstünden die wahre Demokratie nicht. „Demokratie hat keine einheitliche Formel, sondern ist das, was dem Land und dem Volk entspricht.“

Worüber sollten sich die USA Sorgen machen, wenn ihr demokratisches System gut ist und von der Bevölkerung unterstützt wird? Bedeutet das, dass die USA kein Vertrauen in ihre Demokratie haben? Oder haben sie ihre Schwächen gesehen, und diese Schwächen wurden auch von der ganzen Welt gesehen? Sagte Liu.

Einige ausländische Regierungen, Medien und Denkfabriken aus westlichen Ländern haben Anschuldigungen gegen die „Einheitsfrontarbeit“ der KPC erhoben und behauptet, dass ihre Aktivitäten in die Kreise von Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Politik in einigen westlichen Ländern eingedrungen seien und dies ihre nationale Sicherheit bedrohe.

Xu Yousheng, Vizeminister der Abteilung für Einheitsfrontarbeit des Zentralkomitees der KPCh, antwortete auf der Pressekonferenz gegenüber der Global Times auf diese Vorwürfe: „China mischt sich niemals in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein und exportiert auch nicht seine Ideologie oder sein Gesellschaftssystem. Chinas Einheitsfrontarbeit wird auf offene Weise durchgeführt, was nichts mit dem zu tun hat, was einige feindliche Kräfte als ‚Infiltration‘ bezeichnet haben.“

Je mehr die KPC vom Westen angegriffen wird, desto mehr Unterstützung erhält sie in China. Wenn einige Leute im Westen dies immer noch nicht verstehen, zeigt das nur, dass sie kein grundlegendes Verständnis des chinesischen politischen Systems haben, so Zhang Weiwei, Direktor des China-Instituts der Fudan-Universität, gegenüber der Global Times.

Zhang zufolge besteht die Regierungsphilosophie der KPC darin, „beim Volk zu bleiben“. Historisch gesehen hat die KPC das neue China durch 22 Jahre bewaffneten Kampf gegründet (seit die KPC 1927 ihre eigenen militärischen Kräfte hatte). Ohne die Unterstützung des Volkes hätte ein solcher Kampf nicht gewonnen werden können. In den vergangenen rund 70 Jahren hat die KPC den raschen Aufstieg des Landes angeführt, und der Lebensstandard der meisten Chinesen hat sich enorm verbessert.

Dank ihrer kompetenten Führung und des Engagements ihrer Mitglieder hat die KPCh die Covidpandemie besiegt und sich dadurch mehr Respekt beim chinesischen Volk verschafft. Im Gegensatz dazu sei die Leistung des politischen Systems der USA bei der Bekämpfung der Pandemie in den Augen der meisten Chinesen sehr schlecht gewesen, so Zhang.

Bewältigung von Herausforderungen

Unter dem Untertitel „Risiken entschärfen und Herausforderungen meistern“ heißt es in der Publikation: „Die Partei stellt sich den großen Risiken und Herausforderungen frontal. Sie zögert nie, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken und Herausforderungen anzugehen, die ihre Position als Regierungspartei bedrohen oder die Stabilität der Staatsmacht, die Kerninteressen des Landes, die grundlegenden Interessen des Volkes oder die Verjüngung der chinesischen Nation gefährden“.

In der Veröffentlichung wird auf eine Reihe von Herausforderungen hingewiesen, die das Land seit der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 erfolgreich bewältigt hat, darunter die US-Aggression auf der koreanischen Halbinsel in den 1950er Jahren, die politischen Turbulenzen im Jahr 1989, die asiatische Finanzkrise im Jahr 1997 und die globale Finanzkrise im Jahr 2008.

Durch die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen sind die KPCh und China nach Ansicht von Analysten immer reifer und mächtiger geworden. Durch den Sieg über die US-Aggression auf der koreanischen Halbinsel hat die KPCh beispielsweise bewiesen, dass sich die VR China von den Regimen und Dynastien, die China regierten und von ausländischen imperialistischen Invasoren gedemütigt wurden, völlig unterscheidet.

Der Sieg auf der koreanischen Halbinsel hat ein klares Signal an die Welt gesendet: Selbst die mächtigste Militärmacht der Welt hätte keine Chance, in China oder seine Nachbarländer in Asien einzumarschieren. Dies habe ein friedliches und stabiles Umfeld für die Entwicklung Chinas durch die KPCh wirksam gestärkt, so die Experten.

Nach den politischen Turbulenzen von 1989 hat die KPCh inmitten der drastischen Veränderungen in der Sowjetunion und in Osteuropa sowie des Trends zu westlichen Ideologien, der sich im eigenen Land zusammenbraute, Chinas eigenen, unerschütterlichen und zuversichtlichen Weg in eine neue Entwicklungsära gefunden.

Mit der Überwindung der Finanzkrise im Jahr 2008 hat China bewiesen, dass sein sozialistisches Wirtschaftssystem im Vergleich zum westlichen Kapitalismus zuverlässiger und sicherer ist. Durch die Aufrechterhaltung eines schnellen Wirtschaftswachstums und die Unterstützung der USA bei der Überwindung der Krise durch den Kauf von US-Anleihen hat China auch der Welt geholfen, die Eskalation der Krise zu verhindern, so die Analysten.

Zhang Weiwei, Direktor des China-Instituts der Fudan-Universität, erklärte gegenüber der Global Times: „Wenn einige arrogante US-Wissenschaftler versuchen, mich zu belehren, dass Chinas Wirtschaftssystem bedingungslos das kapitalistische System der USA kopieren sollte, weil sie glauben, dass das US-Modell fortschrittlicher ist, sage ich nur, dass wir, wenn die USA das nächste Mal eine Finanzkrise erleben und China bitten, ihre Anleihen zu kaufen, wahrscheinlich Nein sagen werden. Wir wollen unser Geld nicht verschwenden, um ein undankbares Land zu retten, und da ihr glaubt, euer System sei besser als unseres, solltet ihr euer eigenes System nutzen, um euch selbst zu retten“.

Abgesehen von militärischen, politischen und wirtschaftlichen Drohungen ergriff die KPCh „entschlossene und rechtmäßige Maßnahmen, um Unruhen, Raub, Brandstiftung und Vandalismus in Lhasa und Urumqi zu unterdrücken. Sie widerstand auch den Versuchen externer politischer Kräfte, China zu isolieren, zu unterdrücken und einzudämmen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Dank der strengen und weitsichtigen Strafverfolgung und Regierungsführung in Tibet hat die KPCh die autonome Region heute zur am schnellsten wachsenden Wirtschaft auf Provinzebene in China gemacht. Die erfolgreiche Erfahrung bei der Verwaltung von Regionen mit ethnischen und religiösen Interessen werde dem Land helfen, andere Regionen wie Xinjiang besser zu verwalten, in denen es in der Vergangenheit ähnliche Probleme wie in der Autonomen Region Tibet gegeben habe, sagten einige lokale Beamte in Tibet und Experten und fügten hinzu, dass Separatisten und ausländische Kräfte, die die Abspaltung Xinjiangs oder Tibets von China unterstützen, weder jetzt noch in Zukunft eine Chance hätten, China in diesen ethnischen Regionen nennenswerte Schwierigkeiten zu bereiten.

Eine Flaggenhissungszeremonie findet während einer großen Versammlung zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) auf dem Tian’anmen-Platz in Peking, der Hauptstadt Chinas, statt, 1. Juli 2021.Foto: Xinhua

Effektivere Selbstkorrektur

Die KPC verfügt über eine starke und wirksame Fähigkeit zur Selbstkorrektur, da sie seit ihrer Gründung im Jahr 1921 in mehreren dunklen Perioden, einschließlich der Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976, erfolgreich Prüfungen überstanden hat.

Eines der wichtigsten Merkmale für eine politische Partei, die ihre eigenen Fehler korrigieren will, besteht darin, sie mutig einzugestehen. In der Publikation heißt es, dass „die KPC im Laufe der Revolution, des Wiederaufbaus und der Reformen in China Fehler gemacht und Rückschläge erlebt hat“ und dass „die KPC offen zu ihren Unzulänglichkeiten und Fehlern steht“.

„Nach dem Großen Sprung nach vorn bot Mao Zedong an, die Verantwortung für die Fehler zu übernehmen. Die Parteiführung erklärte anderen politischen Parteien und Nichtmitgliedern, dass die KPC, und insbesondere ihr Zentralkomitee, die Hauptverantwortung für die Fehler übernehmen sollte und bot aufrichtige Selbstkritik an“, so die Veröffentlichung.

Die erste große Phase, in der es für die KPC nach 1949 um Leben und Tod ging, war die Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976. Glücklicherweise konnte die KPC diese Krise 1976 überwinden und „eine umfassende und gründliche Überprüfung der harten Lektionen, die sie gelernt hatte, durchführen und so die Grundlage für den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen schaffen“, so die Veröffentlichung.

Durch eine wirksame Selbstkorrektur, bei der die wirklichen Probleme genau erkannt und die richtigen Lösungen gefunden wurden, hat die KPCh einen Zusammenbruch wie die Kommunistische Partei der Sowjetunion und andere kommunistische Parteien, die in Osteuropa gescheitert sind, verhindert und ist sogar noch stärker geworden, um ein erfolgreiches System aufzubauen, das in vielen Bereichen besser funktioniert als der westliche Kapitalismus, so die Experten.

Ein guter Feedback-Mechanismus ist der Schlüssel zur Vermeidung von Fehlern. Die KPCh und alle Ebenen der chinesischen Regierung sind die wenigen Institutionen in der Welt, die in großem Umfang Meinungsumfragen durchführen, um den Puls der Gesellschaft zu fühlen. Chinas politisches System reagiert daher im Allgemeinen viel schneller auf die Stimmung in der Bevölkerung als westliche Systeme, so Zhang.

Im Vergleich dazu wird das amerikanische politische System von verschiedenen Interessengruppen und der Macht des Kapitals vereinnahmt. Für die meisten Chinesen sind die USA heute eher eine „Monetokratie“ als eine Demokratie. Wenn das System nicht reformiert wird, wird sich der Niedergang der USA weiter beschleunigen, so Zhang.

China hält jedes Jahr die „Zwei Tagungen“ und alle fünf Jahre den Nationalkongress der KPC ab, auf denen jährlich und dann alle fünf Jahre über Erfolge und mögliche Fehler reflektiert wird. In der Tat sind Chinas institutionelle Regelungen im Allgemeinen viel proaktiver als die westlichen, wenn es darum geht, Selbstkorrekturen einzuleiten.

„Die KPC ist eine große Partei, die den richtigen Weg einschlägt. Das bedeutet nicht, dass sie nie Fehler macht, sondern dass sie den richtigen Ansatz wählt, um ihre Fehler anzugehen, sie zu korrigieren und aus ihnen zu lernen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Botschaft an die Welt

Im letzten Kapitel der Publikation erklärt die KPC auch ihr Ideal, zu Frieden und Entwicklung in der Welt beizutragen. Experten sagten, dass die westlich dominierte Globalisierung mit den tiefgreifenden Veränderungen in der Welt, die es seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, viele Probleme aufgedeckt hat, von Krisen wie der COVID-19-Pandemie, die weltweit schwere Todesfälle verursacht hat, bis hin zum übereilten Abzug des US-Militärs aus Afghanistan, der zu einer schweren humanitären Krise führen könnte.

„Kein Land hat das Recht, internationale Angelegenheiten zu diktieren, das Schicksal anderer Länder zu bestimmen, Entwicklungsressourcen zu monopolisieren, zu tun, was es will, oder grausam mit anderen zu sein“, heißt es in der Veröffentlichung.

Doch leider glauben einige westliche Länder, insbesondere die USA, immer noch, dass sie ihre ungerechte Vorherrschaft in der Welt aufrechterhalten und andere aus einer Position der Stärke heraus schikanieren können. Die Welt muss diese Art von System, das vom Westen dominiert wird, reformieren. Dies könnte auch eine Aufgabe für die KPCh sein, so die Experten.

Da China unter der Führung der Partei steht und die Kraft und Weisheit hat, seinen Teil dazu beizutragen, die Globalisierung fairer und vernünftiger zu gestalten, wird es in der Lage sein, die Probleme zu lösen, die die USA und ihre Verbündeten nicht angegangen sind, sowie die Probleme, die durch den Unilateralismus und die Hegemonie der USA entstanden sind, so chinesische Analysten.

Lü Xiang, Experte für internationale Beziehungen an der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften in Peking, erklärte am Donnerstag gegenüber der Global Times, dass die USA und ihre Verbündeten immer versucht hätten, China zu dämonisieren. Sie haben behauptet, China sei aggressiv, aber in Wirklichkeit sind es die USA, die Chaos exportieren und weltweit Kriege anzetteln. Die aktuelle Situation in Afghanistan ist der jüngste Beweis dafür.

„Die USA und ihre Verbündeten wollen immer noch mit Sanktionen gegen die afghanischen Taliban vorgehen. Ihre problematische Strategie, ihre Rivalen unter Druck zu setzen, würde dem einfachen Volk nur Schmerz und Tod bringen, und mit den kaltblütigen Sanktionen wird das afghanische Volk in diesem Winter sehr wahrscheinlich eine humanitäre Krise erleiden“, sagte Lü.

China als verantwortungsbewusste Großmacht und Nachbar Afghanistans werde dies nicht zulassen und eng mit anderen Ländern der Region, einschließlich Russland und anderen Mitgliedern der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, zusammenarbeiten, um eine mögliche Krise zu verhindern und zu kontrollieren, so Lü.

China wird aufgrund seiner wachsenden Stärke und Fähigkeiten eine aktivere Rolle bei der Beseitigung des vom Westen hinterlassenen Chaos in der Welt spielen. Genau das wollen die USA nicht, und deshalb setzt Washington auf die so genannte „regelbasierte Ordnung“, um China einzudämmen und seine unangemessene und unfaire Vorherrschaft in der Welt zu stärken, so chinesische Experten.

In der Veröffentlichung heißt es: „Die KPC ist eine politische Partei mit edlen Zielen. Sie strebt nicht nach Hegemonie [und] glaubt fest daran, dass die Stärke einer mächtigen politischen Partei oder eines mächtigen Landes eher in ihrem offenen Geist, ihrer weitreichenden Vision und ihrem großen Verantwortungsbewusstsein liegt als in ihrer Größe und ihren Muskeln“, und fügt hinzu, dass „sie auch glaubt, dass Frieden, Zusammenarbeit, Dialog und Offenheit anstelle von Krieg, Hegemonie, Konfrontation und Abschottung der richtige und einzige Weg zu einer besseren Zukunft für die Menschheit sind“.

