John Pilger: Afghanistan, das große Spiel der Länderzerschlagung

von John Pilger – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Im Jahr 2010 war ich in Washington und arrangierte ein Interview mit Zbigniew Brzezinski, dem Drahtzieher der modernen Ära des Leidens in Afghanistan. Ich zitierte ihn aus seiner Autobiografie, in der er zugab, dass sein großer Plan, die Sowjets nach Afghanistan zu locken, „ein paar aufgewühlte Muslime“ hervorgebracht hatte.

„Bereuen Sie etwas?“, fragte ich. „Bedauern! Reue! Welche Reue?“

Während ein Tsunami von Krokodilstränen die westlichen Politiker überschwemmt, wird die Geschichte verdrängt. Vor mehr als einer Generation erlangte Afghanistan seine Freiheit, die die Vereinigten Staaten, Großbritannien und ihre „Verbündeten“ zerstörten.

Im Jahr 1978 stürzte eine von der Demokratischen Volkspartei Afghanistans (PDPA) angeführte Befreiungsbewegung die Diktatur von Mohammad Dawd, dem Cousin von König Zahir Shar. Es war eine sehr populäre Revolution, die die Briten und Amerikaner überraschte.

Ausländische Journalisten in Kabul, so berichtete die New York Times, waren überrascht, dass „fast alle Afghanen, die sie befragten, sagten, dass sie über den Staatsstreich erfreut seien“. Das Wall Street Journal berichtete, dass „150.000 Menschen … zu Ehren der neuen Flagge marschierten … die Teilnehmer schienen aufrichtig begeistert zu sein“.

Die Washington Post berichtete, dass „die Loyalität der Afghanen gegenüber der Regierung kaum in Frage gestellt werden kann“. Die säkulare, modernistische und zu einem beträchtlichen Teil sozialistische Regierung verkündete ein Programm visionärer Reformen, das auch die Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten vorsah. Politische Gefangene wurden freigelassen und Polizeiakten öffentlich verbrannt.

In der Monarchie lag die Lebenserwartung bei fünfunddreißig Jahren; jedes dritte Kind starb im Säuglingsalter. Neunzig Prozent der Bevölkerung waren Analphabeten. Die neue Regierung führte eine kostenlose medizinische Versorgung ein. Eine Massenalphabetisierungskampagne wurde gestartet.

Ende der 1980er Jahre war die Hälfte der Universitätsstudenten Frauen, und 40 % der Ärzte, 70 % der Lehrer und 30 % der Beamten in Afghanistan waren Frauen.

Die Veränderungen waren so radikal, dass sie denjenigen, die davon profitiert haben, noch gut in Erinnerung sind. Saira Noorani, eine Chirurgin, die 2001 aus Afghanistan floh, erinnert sich:

„Jedes Mädchen konnte zur Schule und zur Universität gehen. Wir konnten hingehen, wohin wir wollten, und tragen, was uns gefiel … Wir gingen in Cafés und ins Kino, um uns freitags die neuesten indischen Filme anzusehen … Alles begann schief zu gehen, als die Mudschaheddin zu siegen begannen … Das waren die Leute, die der Westen unterstützte.“

Für die Vereinigten Staaten bestand das Problem mit der PDPA-Regierung darin, dass sie von der Sowjetunion unterstützt wurde. Dennoch war sie nie die „Marionette“, als die sie im Westen verspottet wurde, und auch der Putsch gegen die Monarchie war nicht „von der Sowjetunion unterstützt“, wie die amerikanische und britische Presse damals behauptete.

Der Außenminister von Präsident Jimmy Carter, Cyrus Vance, schrieb später in seinen Memoiren: „Wir hatten keine Beweise für eine sowjetische Beteiligung an dem Staatsstreich“.

In derselben Regierung war Zbigniew Brzezinski, Carters Nationaler Sicherheitsberater, ein polnischer Emigrant und fanatischer Antikommunist und moralischer Extremist, dessen dauerhafter Einfluss auf amerikanische Präsidenten erst mit seinem Tod im Jahr 2017 erlosch.

Am 3. Juli 1979 genehmigte Carter ohne Wissen der amerikanischen Bevölkerung und des Kongresses ein mit 500 Millionen Dollar dotiertes „verdecktes Aktionsprogramm“ zum Sturz der ersten säkularen, progressiven Regierung Afghanistans. Dieses Programm wurde von der CIA unter dem Codenamen Operation Cyclone geführt.

Mit den 500 Millionen Dollar wurde eine Gruppe von Stammes- und religiösen Eiferern, die so genannten Mudschaheddin, gekauft, bestochen und bewaffnet. In seiner halboffiziellen Geschichte schrieb der Reporter der Washington Post, Bob Woodward, dass die CIA allein 70 Millionen Dollar für Bestechungsgelder ausgab. Er beschreibt ein Treffen zwischen einem CIA-Agenten namens „Gary“ und einem Warlord namens Amniat-Melli:

„Gary legte ein Bündel Bargeld auf den Tisch: 500.000 Dollar in ein Meter hohen Stapeln von 100-Dollar-Scheinen. Er glaubte, das wäre beeindruckender als die üblichen 200.000 Dollar, die beste Art zu sagen, wir sind hier, wir meinen es ernst, hier ist Geld, wir wissen, dass ihr es braucht … Gary würde bald das CIA-Hauptquartier um 10 Millionen Dollar in bar bitten und sie erhalten.“

Die aus der ganzen muslimischen Welt rekrutierte amerikanische Geheimarmee wurde in Lagern in Pakistan ausgebildet, die vom pakistanischen Geheimdienst, der CIA und dem britischen MI6 betrieben wurden. Andere wurden in einem islamischen College in Brooklyn, New York, rekrutiert – in Sichtweite der dem Untergang geweihten Zwillingstürme. Einer der Rekruten war ein saudischer Ingenieur namens Osama bin Laden.

Ziel war es, den islamischen Fundamentalismus in Zentralasien zu verbreiten und die Sowjetunion zu destabilisieren und schließlich zu zerstören.

Im August 1979 berichtete die US-Botschaft in Kabul, dass „den größeren Interessen der Vereinigten Staaten … durch den Sturz der PDPA-Regierung gedient wäre, ungeachtet der Rückschläge, die dies für künftige soziale und wirtschaftliche Reformen in Afghanistan bedeuten könnte.“

Lesen Sie noch einmal die von mir kursiv gesetzten Worte. Es kommt nicht oft vor, dass eine derart zynische Absicht so deutlich zum Ausdruck kommt. Die USA sagten damit, dass eine wirklich fortschrittliche afghanische Regierung und die Rechte der afghanischen Frauen zum Teufel gehen könnten.

Sechs Monate später unternahmen die Sowjets ihren verhängnisvollen Einmarsch in Afghanistan als Reaktion auf die von den Amerikanern geschaffene dschihadistische Bedrohung vor ihrer Haustür. Bewaffnet mit von der CIA gelieferten Stinger-Raketen und von Margaret Thatcher als „Freiheitskämpfer“ gefeiert, vertrieben die Mudschaheddin schließlich die Rote Armee aus Afghanistan.

Die Mudschaheddin, die sich selbst Nordallianz nannten, wurden von Kriegsherren beherrscht, die den Heroinhandel kontrollierten und die Frauen auf dem Land terrorisierten. Die Taliban waren eine ultra-puritanische Gruppierung, deren Mullahs schwarz trugen und Banditentum, Vergewaltigung und Mord bestraften, Frauen jedoch aus dem öffentlichen Leben verbannten.

In den 1980er Jahren nahm ich Kontakt mit der Revolutionären Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA) auf, die versucht hatte, die Welt auf das Leiden der afghanischen Frauen aufmerksam zu machen. Während der Taliban-Zeit versteckten sie Kameras unter ihren Burkas, um Beweise für Gräueltaten zu filmen, und taten dasselbe, um die Brutalität der vom Westen unterstützten Mudschaheddin aufzudecken. „Marina von RAWA erzählte mir: „Wir haben das Videoband allen großen Medienkonzernen gezeigt, aber die wollten nichts davon wissen ….“.

Im Jahr 1996 wurde die aufgeklärte PDPA-Regierung gestürzt. Premierminister Mohammad Najibullah hatte sich zu den Vereinten Nationen begeben, um dort um Hilfe zu bitten. Bei seiner Rückkehr wurde er an einer Straßenlaterne erhängt.

„Ich gebe zu, dass [die Länder] Figuren auf einem Schachbrett sind“, sagte Lord Curzon 1898, „auf dem ein großes Spiel um die Beherrschung der Welt gespielt wird.“

Der Vizekönig von Indien bezog sich dabei insbesondere auf Afghanistan. Ein Jahrhundert später wählte Premierminister Tony Blair etwas andere Worte.

„Dies ist ein Moment, den wir nutzen müssen“, sagte er nach dem 11. September 2001. „Das Kaleidoskop ist erschüttert worden. Die Teile sind im Fluss. Bald werden sie sich wieder beruhigen. Bevor sie das tun, sollten wir die Welt um uns herum neu ordnen“

Zu Afghanistan fügte er Folgendes hinzu: „Wir werden nicht weggehen, sondern dafür sorgen, dass es einen Ausweg aus dem Elend gibt, in dem ihr lebt.“

Blair schloss sich seinem Mentor, Präsident George W. Bush, an, der vom Oval Office aus zu den Opfern seiner Bomben sprach: „Das unterdrückte Volk Afghanistans wird die Großzügigkeit Amerikas erfahren. Während wir militärische Ziele angreifen, werden wir auch Lebensmittel, Medikamente und Vorräte für die Hungernden und Leidenden abwerfen…“

Fast jedes Wort war falsch. Ihre Erklärungen der Besorgnis waren grausame Illusionen für eine imperiale Grausamkeit, die „wir“ im Westen selten als solche erkennen.

Im Jahr 2001 wurde Afghanistan schwer getroffen und war auf Hilfskonvois aus Pakistan angewiesen. Wie der Journalist Jonathan Steele berichtete, verursachte die Invasion indirekt den Tod von etwa 20.000 Menschen, da die Versorgung der Dürreopfer eingestellt wurde und die Menschen aus ihren Häusern flohen.

Achtzehn Monate später fand ich in den Trümmern von Kabul nicht explodierte amerikanische Streubomben, die oft mit gelben, aus der Luft abgeworfenen Hilfspaketen verwechselt wurden. Sie zerstörten die Gliedmaßen hungriger Kinder, die auf der Suche nach Nahrung waren.

Im Dorf Bibi Maru beobachtete ich eine Frau namens Orifa, die an den Gräbern ihres Mannes, des Teppichwebers Gul Ahmed, und sieben weiterer Familienmitglieder, darunter sechs Kinder, sowie zweier Kinder, die nebenan getötet wurden, kniete.

Ein amerikanisches F-16-Flugzeug war aus einem strahlend blauen Himmel gekommen und hatte eine 500-Pfund-Bombe des Typs Mk82 auf Orifas Haus aus Lehm, Stein und Stroh abgeworfen. Orifa war zu diesem Zeitpunkt verreist. Als sie zurückkehrte, sammelte sie die Leichenteile ein.

Monate später kam eine Gruppe von Amerikanern aus Kabul und gab ihr einen Umschlag mit fünfzehn Scheinen: insgesamt 15 Dollar. „Zwei Dollar für jedes getötete Mitglied meiner Familie“, sagte sie.

Die Invasion in Afghanistan war ein Betrug. Nach dem 11. September versuchten die Taliban, sich von Osama bin Laden zu distanzieren. Sie waren in vielerlei Hinsicht ein amerikanischer Klient, mit dem die Regierung von Bill Clinton eine Reihe von Geheimverträgen geschlossen hatte, um den Bau einer Erdgaspipeline im Wert von 3 Milliarden Dollar durch ein Konsortium US-amerikanischer Ölgesellschaften zu ermöglichen.

Unter strengster Geheimhaltung wurden Taliban-Führer in die USA eingeladen und vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens Unocal in seiner texanischen Villa sowie von der CIA in ihrem Hauptquartier in Virginia bewirtet. Einer der Vermittler war Dick Cheney, der spätere Vizepräsident von George W. Bush.

Wenn wir die aktuellen Szenen der Panik auf dem Flughafen von Kabul sehen und den Journalisten und Generälen in fernen Fernsehstudios zuhören, wie sie den Abzug „unseres Schutzes“ beklagen, ist es dann nicht an der Zeit, die Wahrheit der Vergangenheit zu beherzigen, damit all dieses Leid nie wieder geschieht?

Der Film Breaking the Silence von John Pilger aus dem Jahr 2003 kann unter http://johnpilger.com/videos/breaking-the-silence-truth-and-lies-in-the-war-on-terror angesehen werden.