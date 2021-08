Russlands Präsident Wladimir Putin: Situation in Afghanistan deshalb „in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit Russlands“.

von https://cooptv.wordpress.com

Der russische Präsident kritisierte am Sonntag die westlichen Staaten für ihre Forderungen, afghanische Flüchtlinge vorübergehend in zentralasiatischen Ländern unterzubringen, und begründete dies mit Sicherheitsbedenken für Russland.

Bei dem Treffen mit Spitzenvertretern der Kreml-Partei „Einiges Russland“ warnte Wladimir Putin, dass man nicht wisse, „wer unter diesen Flüchtlingen ist“. „Es können Tausende oder Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen sein. Und wir haben keine Visabeschränkungen mit unseren engsten Verbündeten und Nachbarn. Die Grenze (zwischen Afghanistan und Tadschikistan und Usbekistan) ist tausend Kilometer lang. Man kann alles nehmen, was man will, sei es ein Auto oder einen Esel, und durch die Steppe (über die russische Grenze) reiten. […] Wir wollen nicht, dass wieder Militante unter dem Deckmantel von Flüchtlingen (in Russland) auftauchen“, so Putin.

Wie er festhielt, stehe die Situation in Afghanistan deshalb „in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit Russlands“. Die islamistischen Taliban haben binnen Wochen weite Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle übernommen. Nachdem auch die Hauptstadt Kabul und staatliche Strukturen von diesen übernommen wurden, suchten Tausende von Menschen den Flughafen dort auf, um eine Möglichkeiten zu finden, das Land zu verlassen. Sie fürchten die Politik fundamentalistischen Taliban, besonders Frauen und Mädchen.

