Vom Nixon-Schock zur Biden-Flation

von Ron Paul – http://www.antikrieg.com

In diesem Monat ist es fünfzig Jahre her, dass Präsident Richard Nixon das „Goldfenster“ schloss, das ausländischen Regierungen den Umtausch von US-Dollars in Gold ermöglicht hatte. Mit dieser Maßnahme kappte Nixon die letzte Verbindung zwischen dem Dollar und dem Gold und verwandelte den Dollar in eine reine Fiat-Währung.

Seit dem „Nixon-Schock“ von 1971 ist der Wert des Dollars – und der Lebensstandard des Durchschnittsamerikaners – kontinuierlich gesunken, während die Einkommensungleichheit und die Größe, der Umfang und die Kosten der Regierung gestiegen sind.

Seit Anfang dieses Jahres hat die Preisinflation stark zugenommen, und sie könnte die Preisspitzen der 1970er Jahre noch übertreffen. Verständlicherweise versuchen die Republikaner, Präsident Joe Biden die Schuld für den Preisanstieg zu geben. Eine der Hauptursachen für die derzeitige Preisinflation ist jedoch die beispiellose Geldschöpfung, die die US-Notenbank seit dem Zusammenbruch der Märkte 2008 betreibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Biden und die meisten US-Politiker beider Parteien nicht auch eine gewisse Verantwortung für die steigenden Preise tragen. Ihre Unterstützung für die Fed und die massiven Staatsausgaben tragen zu dem Problem bei.

Das wichtigste Mittel, mit dem die Fed Geld in die Wirtschaft pumpt, ist der monatliche Ankauf von Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren im Wert von 120 Milliarden Dollar. Selbst viele keynesianische Ökonomen sind sich einig, dass die Fed bei steigender Preisinflation aufhören sollte, Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Dennoch wird die Fed in diesem Jahr ihre Käufe von Staatsanleihen wahrscheinlich nur geringfügig reduzieren. Mit ziemlicher Sicherheit wird sie die Zinssätze auf einem Niveau nahe Null belassen.

Ein Grund dafür, dass die Fed ihre Käufe von Staatsanleihen nicht stoppen oder deutlich reduzieren und die Zinsen steigen lassen wird, ist, dass dies die Schuldenzahlungen des Bundes auf ein unhaltbares Niveau ansteigen lassen würde. Selbst bei historisch niedrigen Zinssätzen machen die Zinszahlungen nach wie vor einen erheblichen Teil der Bundesausgaben aus, und die jüngsten Anzeichen deuten darauf hin, dass die US-Regierung nicht vorhat, sparsam zu sein. Man denke nur an die sechs Billionen Dollar, die der Kongress für die „Entlastung des Staates und die Ankurbelung der Wirtschaft“ ausgegeben hat, sowie an die Verabschiedung des Billionen-Dollar-Gesetzes für die „traditionelle Infrastruktur“ durch den Senat und den Haushaltsentwurf für ein 3,5-Billionen-Dollar-Gesetz für die „menschliche Infrastruktur“.

Das Gesetz über die „menschliche Infrastruktur“ stellt eine Ausweitung der Regierung nach dem Vorbild der „Great Society“ dar. Zu den Initiativen gehören ein allgemeiner Vorschulkindergarten, zwei „kostenlose“ Jahre Community College, eine verstärkte staatliche Kontrolle des Gesundheitswesens durch die Ausweitung von Obamacare, Medicare und Medicaid sowie eine Reihe neuer staatlicher Auflagen und Ausgaben, die darauf abzielen, die US-Wirtschaft umzugestalten und den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

Die Notwendigkeit, die Unterstützung der „gemäßigten“ Demokraten zu gewinnen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass der endgültige Gesetzentwurf zur „menschlichen Infrastruktur“ weniger als 3,5 Billionen Dollar kosten wird. Keiner der Demokraten hat jedoch Einwände gegen die Programme des Gesetzentwurfs; die Einwender wollen lediglich billigere Mautgebühren für den Weg in die Leibeigenschaft. Während die Progressiven wahrscheinlich geringere Ausgaben akzeptieren werden, um ihre Wunschliste in ein Gesetz zu gießen, werden sie sich anschließend für eine Erhöhung der Mittel und eine Ausweitung der Programme einsetzen. Da sich die Programme immer mehr verfestigen, werden sogar viele „Konservative“ die Erhöhung ihrer Mittel unterstützen.

Die Ausweitung der Regierung wird den Druck auf die Fed erhöhen, die Geldhähne offen zu halten. Dies wird zu einer großen Wirtschaftskrise führen. Die gute Nachricht ist, dass die Krise den Anfang vom Ende des Fiat-Geldsystems und des Wohlfahrts-/Kriegsstaats markieren könnte, zusammen mit dem Anbruch einer neuen Ära freier Märkte, gesunden Geldes und einer eingeschränkten Regierung.

erschienen am 23. August 2021 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

