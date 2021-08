In China hergestellte Impfstoffe sind bei vollständig geimpften Menschen sehr wirksam bei der Bekämpfung der Delta-Variante: Studie

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Ein Schüler erhält eine Dosis COVID-19-Impfstoff an einer Impfstelle im Kreis Danzhai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou, 12. August 2021. China treibt sein Impfprogramm für Minderjährige im Alter von 12 bis 17 Jahren unter der Prämisse der Gewährleistung der Sicherheit systematisch voran. Foto:Xinhua

In China hergestellte Impfstoffe zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bieten einen „ausgezeichneten Schutz“ für diejenigen, die vollständig gegen die durch die Delta-Variante verursachte Krankheit geimpft sind, so eine Studie aus Guangdong.

Die vom Guangdong Center for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichte Studie wurde am Freitag als Vorabdruck im CCDC Weekly publiziert.

Die Delta-Variante löste im Mai und Juni einen Ausbruch von COVID-19 in der südchinesischen Provinz Guangdong aus. Die Forscher nutzten Daten aus den Ausbruchsgebieten, um den Schutz durch im Inland hergestellte Impfstoffe zu bewerten.

Ein medizinischer Angestellter verabreicht einer Schülerin in einer Oberschule in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong am 29. Juli 2021 eine Dosis des Impfstoffs COVID-19. Foto:Xinhua

Ein medizinischer Angestellter verabreicht einer Schülerin in einer Oberschule in Shenzhen, südchinesische Provinz Guangdong, am 29. Juli 2021 eine Dosis des Impfstoffs COVID-19.Foto:Xinhua

Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die von China entwickelten inaktivierten Impfstoffe einen guten Schutz gegen die Delta-Variante bieten. Die Wirksamkeit bei vollständig geimpften Personen (14 Tage nach der zweiten Dosis mit einem Abstand von mehr als 21 Tagen zwischen zwei Dosen) lag bei Personen ab 18 Jahren bei 78 Prozent bzw. 70 Prozent, wobei 100 Prozent gegen schwere Erkrankungen geschützt waren.

Die Teilimpfung zeigte dagegen nur eine geringe Wirksamkeit gegen Lungenentzündung, wobei die Studie nahelegt, dass die Impfeffizienz bei teilweise geimpften Personen zwischen 1,4 Prozent und 8,4 Prozent lag.

Bemerkenswert ist, dass es keine schweren oder kritischen Krankheitsfälle gab, während ungeimpfte enge Kontaktpersonen 19 schwere oder kritische Erkrankungen aufwiesen.

In der Studie wird hervorgehoben, dass die inaktivierten Impfstoffe nur bei vollständiger Verabreichung von zwei Dosen wirksam sind.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232071.shtml