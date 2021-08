Paukenschlag: Das Islamische Emirat Afghanistan ist wieder da!

Wait until the war is over And we’re both a little older The unknown soldier Breakfast where the news is read Television children fed Unborn living, living, dead Bullet strikes the helmet’s head And it’s all over For the unknown soldier – The Doors, “The Unknown Soldier”

Und dann, am Sonntagvormittag, kam es zu einer verblüffenden visuellen Wiederholung des Saigon-Moments, den die ganze Welt sehen konnte: ein Chinook-Hubschrauber schwebte über dem Dach der amerikanischen Botschaft in Kabul.

Am frühen Morgen des 15. August blieben der Kabuler Verwaltung nur noch das Pandschir-Tal – eine hoch in den Bergen gelegene, von Natur aus geschützte Festung – und verstreute Hazaras: Außer Bamiyan gibt es in diesen wunderschönen zentralen Tälern nichts.

Noch am Samstag nahmen die Taliban Jalalabad ein – und isolierten Kabul vom Osten her, bis hin zur afghanisch-pakistanischen Grenze in Torkham, dem Tor zum Khyber-Pass. In der Nacht zum Samstag floh Marschall Dostum mit einer Gruppe von Militärs über die Freundschaftsbrücke in Termez nach Usbekistan; nur wenige wurden eingelassen. Die Taliban übernahmen daraufhin Dostums Palast, der aussieht wie der von Tony Montana.

Am 12. August war es so weit: Ghazni, Kandahar und Herat wurden fast gleichzeitig erobert. Am 13. August waren die Taliban nur noch 50 Kilometer von Kabul entfernt. Der 14. August begann mit der Belagerung von Maidan Shahr, dem Tor zu Kabul.

Der Krieg ist vorbei

Noch am Sonntag verkündete der Taliban-Sprecher Mohammad Naeem: „Der Krieg in Afghanistan ist vorbei“, und fügte hinzu, dass die Form der neuen Regierung bald bekannt gegeben werden würde.

Die Fakten vor Ort sind weitaus verworrener. Seit Sonntagnachmittag laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Die Taliban waren bereit, die offizielle Ausrufung des Islamischen Emirats Afghanistan in seiner Version 2.0 (1.0 war von 1996 bis 2001) bekannt zu geben. Die offizielle Ankündigung sollte im Präsidentenpalast erfolgen.

Doch das, was vom Team Ghani noch übrig ist, weigert sich, die Macht an einen Koordinierungsrat zu übertragen, der den Übergang de facto einleiten wird. Was die Taliban wollen, ist ein nahtloser Übergang: Sie sind jetzt das Islamische Emirat Afghanistan. Der Fall ist abgeschlossen.

Am Montag gab der Taliban-Sprecher Suhail Shaheen ein Zeichen des Kompromisses. Der neuen Regierung werden Nicht-Taliban angehören. Er bezog sich dabei auf eine künftige „Übergangsverwaltung“, die wahrscheinlich von Mullah Baradar, dem politischen Führer der Taliban, und Ali Ahmad Jalali, einem ehemaligen Innenminister, der in der Vergangenheit auch Mitarbeiter von Voice of America war, gemeinsam geleitet wird.

Am Ende gab es keine Schlacht um Kabul. Tausende von Taliban befanden sich bereits in Kabul – wieder einmal das klassische Schläferzellenspiel. Der Großteil ihrer Streitkräfte blieb in den Außenbezirken. In einer offiziellen Erklärung der Taliban wurde ihnen befohlen, nicht in die Stadt einzudringen, die kampflos eingenommen werden sollte, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden.

Die Taliban rückten zwar von Westen her vor, aber „vorrücken“ bedeutete in diesem Zusammenhang, sich mit den Schläferzellen in Kabul zu verbinden, die zu diesem Zeitpunkt bereits voll aktiv waren. Taktisch gesehen wurde Kabul in einer „Anakonda“-Bewegung eingekreist, wie ein Taliban-Kommandeur es ausdrückte: von Norden, Süden und Westen bedrängt und mit der Einnahme von Jalalabad vom Osten abgeschnitten.

Irgendwann in der vergangenen Woche muss ein hochrangiger Geheimdienst dem Taliban-Kommando zugeflüstert haben, dass die Amerikaner zur „Evakuierung“ kommen würden. Es könnte der pakistanische Geheimdienst oder auch der türkische Geheimdienst gewesen sein, wobei Erdogan sein typisches NATO-Doppelspiel spielt.

Die amerikanische Rettungskavallerie kam nicht nur zu spät, sondern befand sich auch in einer Zwickmühle, da sie ihre eigenen Einrichtungen in Kabul unmöglich bombardieren konnten. Das ungünstige Timing wurde noch verstärkt, als der Militärstützpunkt Bagram – seit fast 20 Jahren die Walhalla der NATO in Afghanistan – schließlich von den Taliban eingenommen wurde.

Dies veranlasste die USA und die NATO, die Taliban buchstäblich anzuflehen, dass sie alles, was in Sicht war, aus Kabul evakuieren durften – auf dem Luftweg, in aller Eile, der Gnade der Taliban ausgeliefert. Eine geopolitische Entwicklung, bei der man die Augen verdrehen kann.

Ghani gegen Baradar

Ghanis überstürzte Flucht ist „das Märchen eines Idioten, der nichts bedeutet“ – ohne das Shakespearesche Pathos. Der Kern der ganzen Angelegenheit war ein Treffen in letzter Minute am Sonntagmorgen zwischen dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai und Ghanis ewigem Rivalen Abdullah Abdullah.

Sie besprachen ausführlich, wen sie zu den Verhandlungen mit den Taliban schicken würden, die zu diesem Zeitpunkt nicht nur auf eine mögliche Schlacht um Kabul vorbereitet waren, sondern bereits vor Wochen ihre unverrückbare rote Linie verkündet hatten: Sie wollen das Ende der derzeitigen NATO-Regierung.

Ghani erkannte schließlich die Zeichen der Zeit und verschwand aus dem Präsidentenpalast, ohne die potenziellen Verhandlungspartner auch nur anzusprechen. Mit seiner Frau, seinem Stabschef und seinem nationalen Sicherheitsberater floh er nach Taschkent, der usbekischen Hauptstadt. Wenige Stunden später drangen die Taliban in den Präsidentenpalast ein, und die atemberaubenden Bilder wurden gebührend festgehalten. https://www.aljazeera.com/gallery/2021/8/15/in-pictures-taliban-fighters-enter-afghan-presidential-palace