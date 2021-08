Polen und die Ukraine, nicht Afghanistan, waren die ersten US-Verbündeten, die von Biden im Stich gelassen wurden

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Es war die ganze Zeit abzusehen, dass Biden einen Teil von Trumps außenpolitischer Vision umsetzen würde, indem er die Interessen seiner „Verbündeten“ im Interesse des „größeren Wohls“ aufgibt, um China im asiatisch-pazifischen Raum aktiv „einzudämmen“.

Die Welt spricht über die nächsten US-Verbündeten, die von Präsident Biden im Stich gelassen werden, nachdem er seine afghanischen Verbündeten während Amerikas panischem Rückzug aus dem Land schändlich im Stich gelassen hat. Einige Kommentatoren glauben, dass die Ukraine der nächste sein könnte, aber in Wirklichkeit waren die Ukraine und Polen die ersten Verbündeten der USA, deren Interessen trotz Bidens Versprechen, die Außenpolitik seines Landes nicht auf die machiavellistische Art und Weise zu führen, wie es Trump getan hat, im Namen des so genannten „höheren Wohls“ verraten wurden. Ich schreibe schon seit einiger Zeit darüber, aber für diejenigen, die meine Arbeit in den letzten Monaten nicht genau verfolgt haben, hier meine wichtigsten Analysen mit einer kurzen Zusammenfassung:

* 8. April: „Why Does Ukraine Want War?“

Die Ukraine provozierte Feindseligkeiten im Donbass in einem verzweifelten Versuch, für die neue US-Regierung relevant zu bleiben, und zwar auf Geheiß einiger antirussischer Mitglieder der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie („tiefer Staat“), die Bidens Bemühungen um Russland hinter den Kulissen sabotieren wollten.

* 14. April: „Poland Must Wake Up To The Threat Of German Hybrid War“

Deutschland hat aktiv als Amerikas „Lead From Behind“-Vertreter für den Sturz der konservativ-nationalistischen polnischen Regierung mit Mitteln des hybriden Krieges gearbeitet, die mit Berlins Unterstützung der Farbrevolution in seinem Nachbarland verbunden sind.

* 24. April: „What Explains The Latest De-Escalation In Donbass?“

Russland ist nicht in die Falle getappt, die ihm von feindseligen Elementen des amerikanischen „tiefen Staates“ gestellt wurde, obwohl ein beträchtlicher Teil des Verdienstes für diese etwas überraschende Deeskalation auch Biden gebührt, da er die Dinge nicht noch schlimmer gemacht hat, wie viele zu diesem Zeitpunkt vorausgesagt hatten.

* 2. Juni: „Poland’s Counterproductive Foreign Policy Is Responsible For Its Present Predicament“

Polen war schockiert über Bidens Entscheidung, die Nord-Stream-II-Sanktionen der USA größtenteils aufzuheben, aber es hätte dies seit seinem Amtsantritt kommen sehen und aktiv damit beginnen müssen, seine Außenpolitik zu diversifizieren, anstatt weiterhin vollständig von Amerikas „Wohlwollen“ abhängig zu sein.

* 11. Juni: „Towards Increasingly Complex Multipolarity: Scenarios For The Future“

Ich sagte voraus, dass die USA die Interessen einiger ihrer Verbündeten wie Polen und der Ukraine „kompromittieren“ würden, um das „größere Wohl“ einer pragmatischen Reparatur der Beziehungen zu Russland zu erreichen und ihre Bemühungen stärker auf die aktive „Eindämmung“ Chinas im asiatisch-pazifischen Raum zu konzentrieren.

* 15. Juni: „How Serious Are Poland’s Grand Strategic Disagreements With The US?“

Zu diesem Zeitpunkt wurde immer deutlicher, dass Polen und die USA einige unüberbrückbare großstrategische Differenzen haben, die weit über ihre gemeinsamen militärischen Interessen gegenüber Russland hinausgehen, aber der aufstrebende mitteleuropäische Hegemon hatte noch keine entscheidenden Schritte unternommen, um seine Außenpolitik daraufhin neu zu justieren.

* 24. Juni: „Polish-US Missile Defense Co-Op Is A Strategic Smokescreen“

Um Polen präventiv daran zu hindern, irgendetwas Dramatisches zu unternehmen, das seine strategische Unabhängigkeit stärken könnte, setzten die USA ihre früheren „Raketenabwehr“-Pläne fort, die dem Zweck dienten, Polen in ihren Klauen zu halten und die Führung des Landes in dem Glauben zu lassen, die USA seien nach wie vor ihr „zuverlässiger“ Verbündeter.

* 12. Juli: „Former Polish PM Tusk Ridiculously Alleged A Kaczysnski-Putin Conspiracy“

Der deutsche Stellvertreter Donald Tusk hat den hybriden Krieg gegen Polen eskalieren lassen, indem er behauptete, dass der bösartige russophobe graue Kardinal des Landes insgeheim eine Marionette des russischen Präsidenten Putin sei. Damit durchkreuzte er präventiv die Pläne seines Ziels, dasselbe über ihn zu behaupten, nachdem er ins Land zurückgekehrt war, um die Farbenrevolution anzuführen.

* 15. Juli: „It’s Time For A Polish-Russian ‚Non-Aggression‘ Pact In Belarus & Ukraine“

Angesichts des zunehmenden Drucks, den der Hybride Krieg auf Polen ausübt, ist das Pragmatischste, was Polen tun könnte, einen so genannten „Nichtangriffspakt“ mit Russland in ihren sich überschneidenden „Einflusssphären“ zu schließen, um die Bemühungen seiner Sicherheitsdienste stärker auf die Verteidigung gegen die gemeinsame deutsch-amerikanische Regimewechselkampagne zu konzentrieren.

* 19. Juli: „Poland Should Follow Ukraine’s Lead By Using China To Balance The US“

So unerwartet es für die meisten Beobachter auch war, die von den USA kontrollierte Marionettenregierung der Ukraine hat tatsächlich begonnen, ernsthafte Schritte zu unternehmen, um China als „ausgleichende“ Kraft gegen Amerika einzusetzen, was Polen dazu veranlasst haben sollte, diesem Beispiel zu folgen, um den USA zu zeigen, wie unzufrieden es mit dem laufenden Hybridkrieg ist.

* 26. Juli: „The US-German Hybrid War Against Poland Is Intensifying“

Polens mangelnde Entschlossenheit, sich gegen den gemeinsamen deutsch-amerikanischen hybriden Krieg zu verteidigen, hat seine nominellen „Verbündeten“ nur dazu ermutigt, ihre Regimewechsel-Kampagne zu intensivieren, was die Lage für die angeschlagene konservativ-nationalistische Regierung noch viel schlimmer machen könnte.

* 29. Juli: „The West Is Pressuring Poland & Russia Due To Their Conservative-Nationalist Values“

Polen und Russland sitzen gegenüber dem Westen interessanterweise im selben Boot, da der Westen beide wegen ihrer konservativ-nationalistischen Werte unter Druck setzt, was Warschau noch nicht erkannt hat und daher erklärt, warum es immer noch in einem Schockzustand ist, nachdem sich seine so genannten „Verbündeten“ so entschieden gegen es gewandt haben.

* 13. August: „Ukrainian Ethno-Fascism vs. Russian Multiculturalism“

Die ukrainische Antwort auf Amerikas strategischen Verrat an ihren Interessen bestand nicht darin, pragmatisch eine mögliche Annäherung an Russland zu erkunden, wie es die ukrainische Führung mit etwas Verstand hätte tun sollen, sondern in einer kontraproduktiven Verdoppelung ihrer russophoben Politik.

* 12. August: „Unexpected Trouble In The Three Seas States Might Cause Them To Rethink Their Policies“

Die Kombination aus dem Druck des deutsch-amerikanischen Hybridkriegs und der unerwarteten Migrantenkrise aus Weißrussland könnte Polen endlich dazu veranlassen, seine selbstzerstörerische Regionalpolitik zu überdenken, die darin besteht, als antirussische Marionette Amerikas zu fungieren, nachdem es für diese Rolle buchstäblich keine Belohnung und auch keine Erleichterung von dem auf das Land ausgeübten Druck zum Regimewechsel erhält.

———-

Nachdem unbestreitbar feststeht, dass Polen und die Ukraine die ersten Verbündeten der USA waren, die von Biden im Stich gelassen wurden, ist es nun an der Zeit, ein wenig mehr über die missliche Lage der Ukraine zu erfahren. Präsident Zelensky will sich Ende des Monats endlich mit seinem amerikanischen Amtskollegen treffen, aber viele Beobachter fragen sich, warum das überhaupt so lange dauert. Ein möglicher Grund, abgesehen davon, dass der amerikanische Staatschef den Verbündeten seines Landes absichtlich schlecht behandelt, ist, dass er sich wegen der zahlreichen Skandale, die ihn mit diesem Land in Verbindung bringen, einfach schämt, z. B. der Skandal um seinen Sohn Hunter in Burma und Bidens Vereinbarung mit Poroschenko, den ehemaligen Generalstaatsanwalt Schokin zu entlassen, der den erstgenannten Skandal untersuchte.

Biden wollte auch, dass Zelenskij sich beugt und akzeptiert, dass Amerika die Interessen der Ukraine als Teil des „größeren Ganzen“ im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland „kompromittiert“, um die Bemühungen der USA aktiver auf die „Eindämmung“ Chinas auszurichten. Der ukrainische Staatschef fühlte sich verständlicherweise von Biden betrogen und begann, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der USA als Verbündeter zu verlieren, was erklärt, warum sich sein Land in letzter Zeit verstärkt an China gewandt hat. Dennoch kann nichts, was Kiew tun könnte, seine Interessen vollständig schützen, wenn Washington mit Moskau einen Deal über die Ostukraine abschließt, wie einige Kommentatoren jetzt im Rahmen der schrittweisen Annäherung vermuten.

Auch Polen wurde durch Bidens pragmatische Deals mit Russland in die Enge getrieben und hat keine realistischen Möglichkeiten, seine Interessen zu verteidigen, wenn sie vom amerikanischen Staatschef „verraten“ werden. Im Gegensatz zur Ukraine, deren konservativ-nationalistische Werte von den USA unterstützt werden, weil sie die extreme Form des Ethnofaschismus annehmen, der als Waffe eingesetzt werden kann, um den russischen Einfluss dort in Schach zu halten, werden die vergleichsweise milderen Werte der polnischen Regierung als Bedrohung für das gesamte westliche Projekt angesehen, weil sie andere EU-Mitglieder beeinflussen und so die Pläne der USA untergraben können, die liberal-globalistische Ideologie Deutschlands den Kontinent dominieren zu lassen, um seine Länder stellvertretend zu kontrollieren.

Polen und die Ukraine sind also der Gnade Amerikas ausgeliefert. Ihre Interessen wurden von ihrem „Verbündeten“ verraten, noch bevor Biden die afghanischen „Verbündeten“ seines Landes im Stich ließ. Beobachter sollten sich dieser Tatsache bewusster werden, denn sie zeigt, dass niemand von den Geschehnissen in diesem südasiatischen Land hätte überrascht werden dürfen. Die ganze Zeit über war klar, dass Biden einen Teil von Trumps außenpolitischer Vision umsetzt, die darin besteht, die Interessen seiner „Verbündeten“ zugunsten des „größeren Wohls“ aufzugeben, um China im asiatisch-pazifischen Raum aktiver „einzudämmen“. Es bleibt abzuwarten, wie viele weitere „Kollateralschäden“ die „Verbündeten“ der USA durch diese Politik erleiden werden, aber die Existenz einer solchen machiavellistischen Politik lässt sich nicht mehr leugnen.

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2170