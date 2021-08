Die Aufgabe Afghanistans ist eine Lehre für Taiwans DPP

von Liu Rui/GT – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan hat zu einem raschen Niedergang der Regierung in Kabul geführt. Die Welt wurde Zeuge, wie die USA ihre Diplomaten per Hubschrauber evakuierten, während sich Taliban-Soldaten im Präsidentenpalast in Kabul verschanzten. Dies hat der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der USA einen schweren Schlag versetzt.

Viele Menschen können nicht umhin, sich daran zu erinnern, wie der Vietnamkrieg 1975 endete: Die USA ließen ihre Verbündeten in Südvietnam im Stich; Saigon wurde eingenommen; dann evakuierten die USA fast alle ihre Bürger in Saigon. Und im Jahr 2019 zogen sich die US-Truppen abrupt aus Nordsyrien zurück und ließen ihre Verbündeten, die Kurden, im Stich. Einige Historiker weisen auch darauf hin, dass das Aufgeben von Verbündeten zum Schutz von US-Interessen ein inhärenter Fehler ist, der in den USA seit der Gründung des Landes tief verwurzelt ist. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges baten die USA den französischen König Ludwig XVI. demütig um ein Bündnis mit ihnen. Nach dem Krieg schlossen sie schnell und einseitig einen Frieden mit Großbritannien, der den Interessen Frankreichs abträglich war. Dies brachte das Regime von Ludwig XVI. in eine schwierige Lage und war der Auslöser für die Französische Revolution.

Die Art und Weise, wie Washington das Regime in Kabul im Stich gelassen hat, hat einige in Asien, darunter auch die Insel Taiwan, besonders schockiert. Taiwan ist die Region in Asien, die am meisten auf den Schutz der USA angewiesen ist, und die Regierung der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) der Insel hat Taiwan dazu gebracht, diesen abnormalen Weg immer weiter zu beschreiten. Die Situation in Afghanistan hat sich plötzlich radikal verändert, nachdem das Land von den USA verlassen wurde. Und Washington hat das Land trotz der sich verschlechternden Lage in Kabul einfach verlassen. Ist dies eine Art Vorzeichen für Taiwans zukünftiges Schicksal?

Tsai Ing-wen, die dem US-Präsidenten eine Beileidsbekundung zum Tod seines Hundes geschickt hatte, erwähnte die Veränderung der Lage in Afghanistan mit keinem Wort. Auch andere DPP-Politiker und die DPP-nahen Medien spielten die schockierende Veränderung herunter. Aber sie müssen nervös gewesen sein und eine unheilvolle Vorahnung verspürt haben. Sie müssen insgeheim besser gewusst haben, dass die USA nicht verlässlich sind.

Der geopolitische Wert von Afghanistan ist nicht geringer als der der Insel Taiwan. Um Afghanistan herum befinden sich die drei größten geopolitischen Rivalen der USA – China, Russland und Iran. Darüber hinaus ist Afghanistan eine Bastion der Anti-US-Ideologie. Der Abzug der US-Truppen von dort erfolgt nicht, weil Afghanistan unwichtig ist. Vielmehr ist es für Washington zu kostspielig geworden, in dem Land präsent zu sein. Jetzt wollen die USA einen besseren Weg finden, ihre Ressourcen zu nutzen, um ihre Hegemonie in der Welt aufrechtzuerhalten.

Taiwan ist für die USA wahrscheinlich der kostengünstigste Verbündete in Ostasien. Es gibt keine US-Militärpräsenz auf der Insel Taiwan. Die Art und Weise, wie die USA das Bündnis mit Taiwan aufrechterhalten, ist einfach: Sie verkaufen Waffen an Taiwan und ermutigen gleichzeitig die DPP-Behörden, durch politische Unterstützung und Manipulation eine gegen das Festland gerichtete Politik zu betreiben. Dies hat zu einem gewissen Patt zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße geführt. Und was Washington zu tun hat, ist lediglich, von Zeit zu Zeit Kriegsschiffe und Flugzeuge in die Nähe der Meerenge zu schicken. Im Allgemeinen müssen die USA keinen Cent für Taiwan ausgeben. Stattdessen verdienen sie Geld durch Waffenverkäufe und erzwungene Schweine- und Rindfleischverkäufe an die Insel. Für Washington ist dies ein absolut profitables geopolitisches Geschäft.

Wenn ein Krieg zwischen den beiden Taiwanstraßen ausbricht und das Festland die Insel mit seinen Streitkräften einnimmt, müssten die USA eine viel größere Entschlossenheit an den Tag legen als in Afghanistan, Syrien und Vietnam, wenn sie sich einmischen wollen. Ein militärisches Eingreifen der USA würde den Status quo in der Straße von Taiwan verändern, und das würde Washington eher einen hohen Verlust als einen Gewinn einbringen.

Einige Menschen auf der Insel Taiwan behaupten, die Insel sei anders als Afghanistan und die USA würden sie nicht allein lassen. In der Tat ist die Insel anders als Afghanistan. Aber der Unterschied liegt in der größeren Aussichtslosigkeit eines US-Sieges, wenn die USA in einen Krieg zwischen den Straßen verwickelt werden. Ein solcher Krieg würde für die USA unvorstellbare Kosten bedeuten, vor denen die so genannte besondere Bedeutung Taiwans nichts als Wunschdenken der DPP-Behörden und der sezessionistischen Kräfte auf der Insel ist.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Regierung in Kabul über 2.000 US-Soldaten, 2 Billionen Dollar und die Hoheit der USA über die „Banditen“ gekostet. Aber wie viele Leben von US-Soldaten und wie viele Dollar würden die USA für die Insel Taiwan opfern? Immerhin erkennen die USA an, dass es „nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist“. Werden die USA mehr moralische Unterstützung von innen und aus dem Westen erhalten, wenn sie für die Abspaltung Taiwans kämpfen, wie sie es während des Afghanistankrieges getan haben?

Die DPP-Behörden müssen einen nüchternen Kopf bewahren, und die sezessionistischen Kräfte sollten sich die Fähigkeit vorbehalten, aus ihren Träumen aufzuwachen. Aus den Ereignissen in Afghanistan sollten sie erkennen, dass die Verteidigung der Insel innerhalb von Stunden zusammenbricht, wenn in der Meerenge ein Krieg ausbricht, und dass das US-Militär nicht zur Hilfe kommen wird. Infolgedessen werden die DPP-Behörden schnell kapitulieren, während einige hochrangige Beamte per Flugzeug fliehen könnten.

Die beste Lösung für die DPP-Behörden ist es, die Situation nicht so weit zu treiben. Sie müssen ihren Kurs ändern und sich an den antichinesischen Festlandswagen der USA binden. Sie sollten den Frieden zwischen den beiden Straßen mit politischen Mitteln aufrechterhalten, anstatt sich als strategischer Handlanger der USA zu betätigen und die bitteren Früchte eines Krieges zu tragen.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231636.shtml