Die Hälfte der chinesischen Bevölkerung ist vollständig geimpft, und der Schwerpunkt liegt nun auf Teenagern

http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Ein Mädchen erhält am 12. August 2021 eine Dosis COVID-19-Impfstoff an einer Impfstelle im autonomen Kreis Jingning She in Lishui in der ostchinesischen Provinz Zhejiang.Foto:Xinhua

Mehr als 777 Millionen Chinesen – mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung – sind vollständig gegen COVID-19 geimpft worden, berichtete die Nationale Gesundheitskommission (NHC) in ihrem jüngsten Fortschrittsbericht vom Freitag.

Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 1,83 Milliarden COVID-19-Impfdosen verabreicht, sagte Mi Feng, Sprecher der NHC, bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Obwohl die Gesamtzahl der im Inland übertragenen COVID-19-Fälle seit 19 aufeinanderfolgenden Tagen ansteigt und 16 Provinzen und 156 Gebiete mit mittlerem bis hohem Risiko betroffen sind, sagte der Kommissionsbeamte, dass das Risiko eines großflächigen Ausbruchs im Inland gering ist und die Gesamtsituation gut unter Kontrolle ist. .

Bis Donnerstag wurden in 48 Städten in 18 Provinzen mehr als 1.282 Fälle gemeldet, die im Inland übertragen wurden. In 36 Städten wurden seit mehr als fünf Tagen keine Fälle mehr gemeldet, sagte He Qinghua, ein hoher Beamter des NHC.

Er wies darauf hin, dass mehr als 60 Millionen COVID-19-Impfdosen an Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren verabreicht worden seien.

In einigen stark betroffenen ausländischen Ländern nimmt die Inzidenz und Prävalenz von COVID-19 bei Kindern zu… Die Impfung von Kindern ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus der Herdenimmunität, sagte Wang Huaqing, ein Immunologe des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231409.shtml