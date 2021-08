Vor 126 Jahren, am 5. August 1895, starb Friedrich Engels

Am 19. Juni 1851 schrieb Engels seinem Freund Weydemeyer, einem ehemaligen preußischen Artillerieoffizier, einen Brief, in dem er um Literatur zu militärischen Fragestellungen bat. In diesem Schreiben erklärte er zunächst sein Interesse am Gegenstand: „Ich habe, seit ich hier in Manchester bin, angefangen, Militaria zu ochsen … Die enorme Wichtigkeit, die die partie militaire bei der nächsten Bewegung bekommen muss, eine alte Inklination, … schließlich meine glorreichen Abenteuer in Baden, alles das hat mich darauf geworfen, und ich will es wenigstens so weit … bringen, dass ich theoretisch einigermaßen mitsprechen kann, ohne mich zu sehr zu blamieren.“