Das globalisierte neoliberale Paradies

von Fernando Buen Abad – http://www.granma.cu

Übersetzung LZ

Bild: Die explosive Mischung aus Neoliberalismus, Fake News und Wahlprozessen ist eine hoch entwickelte Industrie der sozialen Zerstörung. Illustration: Pawel Kuczynski

Eines der beliebtesten Instrumente, um die Perversität des Neoliberalismus zu verschleiern, waren die von der bürgerlichen Demokratie berauschten „Wahlprozesse“.

Es ist ein großer Fehler anzunehmen, dass der Neoliberalismus nur ein bürgerlicher Kannibalismus ist, der sich ausschließlich auf den wirtschaftlich-finanziellen Bereich beschränkt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Irrtum, der, wenn er in den Köpfen einiger Menschen existiert, sofort korrigiert werden muss. Der Neoliberalismus ist im Grunde ein ideologischer Hinterhalt (im Sinne des von Marx beschriebenen „falschen Bewusstseins“), der entwickelt wurde, um den „gesunden Menschenverstand“ bestimmter kapitalistischer Interessen in ihrer imperialen Phase anzufechten und durchzusetzen. Konkret: Sie ist eine Schreddermaschine für erworbene soziale Rechte; ein Zerstörer humanistischer Solidaritätsprinzipien; ein „Menschenfleischwolf“ am Arbeitsplatz, im Bildungswesen und in den Gesundheitszentren; sie ist eine Dampfwalze für Institutionen und eine phänomenale Maschinerie der Demütigung, der Depression und der Demoralisierung… all dies im Dienste eines Sektors, der durch Wucher, den giftigsten Individualismus und die suprematistische Meritokratie der Herren im Bündnis mit ihren Komplizen gefährlich aus den Angeln gehoben wird. Eine Hölle der Korruption und des Verbrechens, die als eine historische Etappe im Kampf „gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet werden sollte. Die explosive Mischung aus Neoliberalismus, Fake News und Wahlprozessen ist eine hoch entwickelte Industrie der sozialen Zerstörung.

Eines der Instrumente der Wahl, um die Perversität des Neoliberalismus zu verschleiern, sind die von der bürgerlichen Demokratie berauschten „Wahlprozess“-Gesetze, Institutionen und Beamte wurden fabriziert, gnadenlos formatiert, um das Illegale in „legal“ umzuwandeln und es als einen Sprung in die Moderne zu verkaufen, geschmückt mit Jungen und Mädchen aus Chicago, die immer wieder in Verwaltungs- und Banktechniken ausgebildet werden, aber nicht das Minimum an elementarer allgemeiner Kultur besitzen. Pauper-Intelligenz für Kaufmanns-Effizienz. Sie nennen sie „Technokraten“ und sind stolz darauf. Nicht wenige von ihnen werden an eigens dafür eingerichteten Universitäten geboren.

Dieses Funktionsmuster des Neoliberalismus ist durchzogen von großzügigen Schichten schlechten Geschmacks aus dem Supermarkt und einem ganzen Inventar fetischisierter Waren, die in der Religion des Junk-Konsums für Junk-Mentalitäten in ethische, moralische und ästhetische Werte verwandelt werden. All das, was mit Gier und Kannibalismus produziert wird, nennen sie Erfolg. Und sie wollen, dass wir sie nicht nur stillschweigend finanzieren, sondern sie auch beneiden, beklatschen und an unsere Nachkommen weitergeben, als wäre es „ein großer Schatz“. Sie wollen, dass das Proletariat zum Vollstrecker, zum Komplizen der Polizei und zum Henker seiner selbst wird, und zwar aus der Ferne. Große Daten.

Mit diesem Format stellen sie ihre repressiven, vielseitig einsetzbaren Manager her, die zur „Verwaltung“ eines größeren oder kleineren Unternehmens oder zur Ausbildung als „politische Kandidaten“ eingesetzt werden können. Und wir mussten abweichende Versionen des proto-neoliberalen Condor-Plans erdulden (mit Vorläufern in den militärischen Versionen und ihren „zivilen“ Komplizen), die die monströse Liste solcher Führer wie Salinas de Gortari, Menem, Fujimori… und eine nicht weniger monströse Liste von Intellektuellen verkörpern, die vor den Brosamen knien, die ihnen ihre Herren gewährt haben, Als da wären: Octavio Paz, Vargas Llosa, Krause und ihre zahlreichen „Journalisten“, die eine bezahlte „Begleitfauna“ sind. Das ist es, was wir seit der Diktatur des „Washingtoner Konsenses“ als „politische Normalität“ schlucken müssen, in einer Zeit, die uns mit allerlei reformistischem, opportunistischem, karrieristischem und verräterischem Ungeziefer infiltriert hat, das aus Gründen der Verteidigung, des Lebens und des Todes charakterisiert und permanent angeprangert werden muss.

Eines der am meisten perfektionierten und begehrten Juwelen des globalisierten neoliberalen Paradieses sind die Massenbetrugsoperationen: Waffen der großangelegten Verzerrung, die sich mit großer Geschwindigkeit und Allgegenwärtigkeit verbreitet haben. Sie bewegen sich global mit Schutz, diskursivem Unilateralismus, ohne Gräben der Erwiderung und Massen von Koryphäen, die gleichzeitig jede Fiktion wiederholen, die als Nachricht getarnt ist. Fake News zu jeder Zeit, mit verschiedenen Modalitäten, in unterschiedlichen Zeiträumen und mit gewinnbringenden Auswirkungen. Mit dem Segen neoliberaler Regierungen und einer nicht kleinen Öffentlichkeit, die von den Freuden der Täuschung betäubt ist, die ihr das Denken ersparen und sich auf morbide und krankhafte Gefühle einlassen.

Und in der Zwischenzeit, als die Völker die Kraft und die Mittel gefunden haben, den Neoliberalismus, seine korporativen und staatlichen Sprösslinge, seine als „Medien“ getarnten ideologischen Kriegsmaschinen zu besiegen, werden wir von einer planetarischen Pandemie überwältigt, von der der Neoliberalismus profitiert und die seine bürgerliche Misshandlung der Menschheit nicht aufgibt. Noch nie hat sich die Gier der Finanzwelt so rassistisch ausgetobt wie bei den Impfstoffen und den medizinischen Instrumenten zur Behandlung der Milliarden von Infizierten und Toten. Kapitalismus mit neoliberalem Brechreiz. Unvermindert.

Wie kann man die menschliche Spezies aus dieser überwältigenden und vielgestaltigen Hölle befreien? Wie kann man die Kraft und das organisierte Vertrauen zurückgewinnen, um die Kräfte zu artikulieren, die die Konjunktur in der gegenwärtigen Phase des Klassenkampfes erfordert? Zum jetzigen Zeitpunkt deutet der Weg nach vorn darauf hin, dass er von unten kommt. Von den Wurzeln und von der Basis aus. Mit einem Organisationsprojekt, das die sklerotischen Formate jener Parteien und sozialen Bewegungen überwindet, die von reformistischer Bürokratie und Isolationismus und den Vermittlern der oberen Ebenen berauscht sind. Genug ist genug.

Die organisatorischen Fähigkeiten der revolutionären Führung, die in der Hitze der sozialen Kämpfe immer wieder neu entsteht, werden geprüft. Es ist jedoch dringend notwendig, eine Revolution des Gewissens durchzuführen und gleichzeitig die ideologische und wirtschaftliche Ordnung des bürgerlichen Privateigentums zu verändern. Sich zu organisieren, um nicht wieder am Rande zu stehen und nur periphere Befugnisse zu erlangen, ohne der Industrie, den Banken oder den Kirchen, die durch das Werk und die Gnade des „Teufelszeugs“ zum Neoliberalismus bekehrt wurden, ein Haar zu krümmen. Was ist also zu tun?

Die Finanzierung des Neoliberalismus und aller Wahlprozesse, in die er zur Verfolgung seiner Interessen eingeschleust hat, muss transparent gemacht werden (Volksrechnungsprüfung). Das Vermögen aller ihrer Handlanger muss untersucht und die Finanzierung von Fake News, der Eigentümer der (falsch benannten) „Medien“ und der Intellektuellen, die ideologischen Müll liefern, der in „Stiftungen“, NGOs, Foren und Kongressen organisiert ist, die als neoliberale Kathedralen der Dummheit konstituiert sind, muss gründlich transparent gemacht werden. Und das ist dringend notwendig.

http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-05/el-paraiso-neoliberal-globalizado-05-08-2021-23-08-31