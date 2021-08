Irak braucht eine unabhängige Regierung, keine „Ausbildung“

von Eric Margolis – http://www.antikrieg.com

Werden die US-Besatzungstruppen den Irak wirklich verlassen? Das ist die Frage, die Washington bisher nicht beantworten kann. Laut Weißem Haus ist das offizielle Datum des langen Abschieds dieser Monat, August 2021.

Donald Trump kündigte den Abzug der US-Truppen noch während seiner Amtszeit an, aber seine Frist wurde von der neuen Regierung Biden einfach ignoriert, die ebenfalls unter wachsendem Druck stand, die zwei Jahrzehnte währende US-Besetzung des Zweistromlandes zu beenden. Die linken Demokraten wollten eine vollständige Beendigung des Krieges, den die USA seit 2003 führen. Die rechten Republikaner, die sich der Realitäten im Nahen Osten nicht bewusst sind, drängten darauf, mehr Truppen in den Irak zu schicken.

Nach dem Verlust von 4.431 Soldaten, 8.000 Söldnern und 1.145 Soldaten aus verbündeten Nationen, die in den Irak-Konflikt hineingezogen wurden, und 31.994 Verwundeten – viele mit schweren Kopfverletzungen durch Bomben am Straßenrand – schaltete Washington im Irak einen Gang zurück und übernahm das alte britisch-imperiale System der Kolonialherrschaft.

Das britische Imperium gründete den Irak in den 1920er Jahren aus den Trümmern des sterbenden Osmanischen Reiches, um sich den Besitz der reichhaltigen Ölquellen in Mesopotamien zu sichern. Zu dieser Zeit stellte die mächtige Royal Navy von Kohle auf Öl um. Der Irak wurde zu Großbritanniens riesigem Treibstoffdepot.

Ein neuer Aushängeschild-König aus den Haschemitenstämmen wurde von London an die Macht gebracht, unterstützt von einer örtlichen Gendarmerie, britischen Garnisonstruppen und vor allem von der Royal Air Force.

In den 1920er Jahren genehmigte Winston Churchill, dass RAF-Kampfflugzeuge aufständische arabische und kurdische Stämme mit Senfgas und giftigem Yperit bombardierten. Die Briten schlugen schließlich den einheimischen Widerstand im Irak nieder, während sie das faschistische Italien schamlos anprangerten, weil es ebenfalls Giftgas gegen libysche nationalistische Rebellen einsetzte.

Die RAF bombardierte und besetzte aufständische Iraker bis in die späten 1940er Jahre. Die britische Luftwaffe spielte eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung des nationalistischen Aufstandes von Rashid Ali im Irak, der von der britischen Presse als profaschistisch verunglimpft wurde.

Die Vereinigten Staaten von Amerika übernahmen schließlich das kostengünstige britische Kolonialsystem zur Beherrschung des Irak. US-Kampfflugzeuge wurden auf bis zu sechs ehemaligen irakischen Luftwaffenstützpunkten stationiert und wurden zum wichtigsten Vollstrecker der Besatzung. Die US-Truppen wurden ausgedünnt. Bis 2020 wurde diese Aufgabe so geschickt erledigt, dass die US-Präsenz im Irak fast unsichtbar wurde.

Der Irak war zwar von westlichen Streitkräften besetzt, sah aber aus wie ein unabhängiger Staat mit einem von den Vereinigten Staaten von Amerika eingesetzten Präsidenten und einer Exekutive. Die kurdischen Gebiete im Norden wurden zu virtuellen, von den USA geführten Ministaaten. Die wahnsinnige ISIS-Bewegung wurde durch US-Luftstreitkräfte und iranische Milizen vollständig zerschlagen. Als Dankeschön wurde der iranische Militärchef im Irak, General Qasem Soleimani, von Präsident Trump ermordet, nachdem er zu angeblichen Friedensgesprächen in den Irak gelockt worden war.

Der Irak war einer der fortschrittlichsten Staaten der arabischen Welt und ein Verbündeter der Vereinigten Staaten von Amerika – vor 1991. Heute liegt er in Trümmern, zertrümmert von US-Luftwaffe, Bürgerkrieg und konfessionellen Konflikten.

Präsident George W. Bush wurde von Militaristen, insbesondere Dick Cheney und Donald Rumsfeld, nach intensivem Druck von Pro-Israel-Gruppen in den USA und ihren Medienkomplizen davon überzeugt, in den Irak einzumarschieren. Die Washingtoner Falken planten, den von den Vereinigten Staaten von Amerika besetzten Irak als zentralen Stützpunkt für die Beherrschung des gesamten Nahen Ostens und die Aneignung seines Öls zu nutzen.

Der von den Neokonservativen versprochene goldene Sieg im Irak wurde zu Asche und ließ Washington tief in einem unregierbaren, ruinierten Land stecken, das sogar Öl importieren musste. Einmal behaupteten die abgehobenen Neokonservativen in Washington sogar, der Irak habe eine Flotte von Schiffen im Atlantik, die mit „Killer“-Drohnen bestückt seien und das schlafende Amerika angreifen würden.

Der Irak war nach drei Jahrzehnten der Bombardierungen und Kriege so ramponiert und zerstört, dass er fast nichts mehr wert war. Angesichts der Bedrohung durch einen weiteren Guerillakrieg kündigte die neue, ältere und weisere US-Regierung unter Joe Biden an, alle verbleibenden US-Kampftruppen aus dem Irak abzuziehen, aber 2.500 für die „Ausbildung“ und den Botschaftsschutz zurückzulassen (die stark befestigte US-Botschaft in Bagdad ist eine der größten der Welt). Osama bin Laden nannte die US-Botschaften in Bagdad und Kabul „moderne Kreuzritterburgen“.

„Ausbildung“ ist ein schlechter Scherz. Der Irak befindet sich seit 1980 fast ständig im Krieg. Die Iraker brauchen Loyalität, Stolz und Patriotismus, um effektive Kämpfer zu sein. Wer braucht schon die Ausbildung von Streitkräften, die in Vietnam und jetzt in Afghanistan verprügelt wurden? Der Irak braucht eine echte nationale Regierung und nicht einen Haufen korrupter Handlanger und ausländischer Agenten in Bagdad. Präsident Saddam Hussein sagte voraus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Irak die „Mutter aller Schlachten“ erleben würden. Er hatte recht.

erschienen am 5. August 2021

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_08_06_irakbraucht.htm