Gesundheitsbehörde: Impfstoffe und Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie weiterhin wirksam gegen Delta

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Anwohner stellen sich in Macao, Südchina, am 4. August 2021 für einen COVID-19-Nukleinsäuretest an. Die Massentests, die am Mittwoch um 9:00 Uhr Ortszeit begannen, sollen nach Angaben des Novel Coronavirus Response and Coordination Center of Macao innerhalb von drei Tagen abgeschlossen sein.(Foto: Xinhua)

Chinas derzeitige COVID-19-Impfstoffe und die etablierten Maßnahmen zur Epidemievorbeugung und -kontrolle können die Menschen weiterhin wirksam gegen die Delta-Variante schützen, so die Gesundheitsbehörden am Donnerstag.

Die Impfstoffe, die eine gute präventive und schützende Wirkung haben, sind in der Lage, das Risiko der Virusübertragung zu verringern, die Übertragbarkeit des Virus von infizierten Personen zu reduzieren und die Häufigkeit von schweren Erkrankungen und Todesfällen nach der Infektion zu verringern, sagte He Qinghua, ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission, auf einer Pressekonferenz.

Der jüngste Ausbruch, der durch die Delta-Variante verursacht wurde und sich landesweit in 29 Provinzen und Regionen ausgebreitet hat, sei „im Allgemeinen kontrollierbar“, sagte er.

Er kann grundsätzlich innerhalb von zwei bis drei Inkubationszeiten kontrolliert werden, solange die Maßnahmen zur Seuchenprävention und -bekämpfung strikt umgesetzt werden, fügte er hinzu. Die meisten Schätzungen für die Inkubationszeit von COVID-19 liegen zwischen 2 und 14 Tagen.

Die in China bestehenden Maßnahmen zur Seuchenprävention und -bekämpfung seien auch gegen die Delta-Variante wirksam, so He.

Er verwies auf den Ausbruch im Mai in der südchinesischen Provinz Guangdong im Zusammenhang mit der Delta-Variante, der Ende Juni unter Kontrolle gebracht wurde, ohne dass vor Ort neue Fälle gemeldet wurden. Die vom Staatsrat eingesetzte Arbeitsgruppe zur Seuchenbekämpfung verließ Guangdong am 2. Juli, nachdem zehn Tage lang keine lokalen Infektionen mehr aufgetreten waren.

Es war das erste Mal, dass China die Ausbreitung der Delta-Variante in mehreren Städten in Guangdong, das eine dichte und sehr mobile Bevölkerung hat, erfolgreich eindämmen konnte, so He.

„Das hat bewiesen, dass unsere derzeitigen Maßnahmen wie Impfungen, das Tragen von Masken, regelmäßiges Händewaschen, soziale Distanzierung und das Meiden von Menschenansammlungen weiterhin funktionieren“, fügte er hinzu.

Die Delta-Variante, die erstmals im September 2020 in Indien gemeldet wurde, ist derzeit der wichtigste COVID-19-Stamm und hat sich weltweit in mehr als 130 Ländern und Regionen ausgebreitet, sagte er.

Wissenschaftliche Studien und die Praxis der Seuchenbekämpfung zeigen jedoch, dass die Delta-Variante keine radikalen Veränderungen der biologischen Merkmale von COVID-19 verursacht hat und dass die Infektionsquelle und der Übertragungsweg im Grunde klar sind, so He.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230686.shtml