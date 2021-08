China führt Impfungen für Teenager ein, da Delta überhand nimmt

von http://www.globaltimes.cn

Schüler und ihre Eltern warten im Impfzentrum der Pingguoyuan-Mittelschule im Bezirk Shijingshan in Peking auf ihre Impfung. Die Hauptstadt wirbt für COVID-19-Impfungen für 12- bis 17-Jährige. Bild: Li Hao/Global Times

Kampagne bald auch für Kinder von 3-12 Jahren

Angesichts des erneuten COVID-19-Ausbruchs in Nanjing, der sich auf mindestens 18 Provinzen ausgebreitet hat, hat China eine Impfkampagne für Minderjährige im Alter von 12 bis 17 Jahren gestartet. Beobachter sind der Ansicht, dass eine Verbesserung der Impfraten für die gesamte Bevölkerung – einschließlich Minderjähriger – wichtig ist, um die grassierende Delta-Variante, die weitaus ansteckender ist, sowie mögliche zukünftige neue Varianten zu bekämpfen.

Das Bildungsministerium hat die lokalen Behörden im ganzen Land aufgefordert, die Impfung von Schülern zu fördern, und in einer am Montag herausgegebenen Mitteilung heißt es, dass die Bildungsministerien unverzüglich Notfallmechanismen für COVID-19 aktivieren sollten.

Die Impfungen sollten allen in Frage kommenden Schülern unter 18 Jahren angeboten werden und müssen mit dem Einverständnis der Schüler oder ihrer Erziehungsberechtigten durchgeführt werden, heißt es in der Bekanntmachung.

Die Mitteilung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit erfolgte vor dem Hintergrund des erneuten Ausbruchs der Nanjing-Infektion, die in mindestens 27 Städten in 18 Provinzen des Landes mehr als 300 Infektionen verursacht hat. Einige Kinder wurden in Nanjing mit COVID-19 infiziert, und der jüngste bestätigte Patient war nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Nanjing ein acht Monate altes Baby.

Seit Ende Juli haben mehrere Orte, darunter die nordchinesische Stadt Tianjin, die südwestchinesische Stadt Chongqing und die zentralchinesische Provinz Henan, Impfkampagnen für Minderjährige durchgeführt, und die Schüler müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, um sich impfen zu lassen.

Ein Einwohner von Tianjin, der mit Nachnamen Song heißt, sagte der Global Times am Dienstag, dass seine 15-jährige Tochter am 28. Juli auf Anweisung ihrer Schule geimpft wurde. Er sagte, er vertraue auf die Sicherheit des Impfstoffs, und das Mädchen habe nach der Injektion nur Muskelkater verspürt, aber bis jetzt sei es ihr gut gegangen, sagte er.

In Peking besuchte ein Reporter der Global Times am Dienstag die Pingguoyuan High School der Capital Normal University im Bezirk Shijingshan, wo sich Schüler der Unter- und Oberstufe und ihre Eltern versammelten, um sich impfen zu lassen.

Die Schüler und ihre Eltern scannten ihre Gesundheitscodes und ließen ihre Temperatur überprüfen, bevor sie den Campus betraten, und hielten dann einen Abstand von einem Meter ein, während sie für die Impfung anstanden.

Der einzige Unterschied zwischen der Impfung für Erwachsene und für Minderjährige besteht darin, dass ein Elternteil einen Minderjährigen begleiten und eine Einverständniserklärung für das Kind unterschreiben muss, so die Bildungskommission von Shijingshan.

Ein Mädchen, das die Impfung hinter sich gebracht hatte, sagte, dass die Überprüfung ihrer Identität und ihrer Krankengeschichte sowie die Registrierung nur etwa fünf Minuten dauerten, und sie ging mit ihrer Mutter nach einer 30-minütigen Beobachtungszeit nach der Impfung.

Nach Angaben der Bildungskommission von Shijingshan begann der Bezirk am 24. Juli mit der Impfung der Oberstufenschüler (15-17) und am Montag mit der Impfung der Mittelstufenschüler (12-14). Am 31. Juli waren insgesamt 1.260 Schüler geimpft worden.

Mehrere von der Global Times befragte Eltern sagten, sie würden ihre Teenager angesichts des sich schnell ausbreitenden Ausbruchs in China zur Impfung schicken, doch einige zeigten sich zurückhaltend, da sie sich der Nebenwirkungen nicht sicher waren oder nicht wussten, ob die Impfung für Kinder, die in der Regel nur leichte Symptome entwickeln, notwendig ist.

Chinesische Virologen und Immunologen erklärten, dass es angesichts der weltweiten Ausbreitung der Delta-Variante dringend notwendig sei, durch Massenimpfungen eine Immunitätsbarriere aufzubauen, was auch wichtig sei, um weitere Mutationen des Virus zu vermeiden.

Tao Lina, ein in Shanghai ansässiger Impfstoffexperte, erklärte gegenüber der Global Times, dass Kinder und Jugendliche für China die Schlüsselgruppen sind, um eine Herdenimmunität zu erreichen, und dass die meisten Jugendlichen keine Immunität gegen COVID-19 haben, so dass die Impfung sie vor schweren Symptomen und dem Tod schützen könnte.

Selbst wenn die meisten Jugendlichen nur leichte Symptome entwickeln, könnten sie immer noch andere anstecken, insbesondere Familienmitglieder, Mitschüler und Lehrer, was leicht einen neuen Ausbruch auslösen könnte. Diejenigen, die sich aufgrund von Grunderkrankungen nicht impfen lassen, könnten schwere Symptome entwickeln, sagte Tao.

Ein in Peking ansässiger Immunologe, der um Anonymität bat, sagte der Global Times am Dienstag, dass er plane, seine 14-jährige Tochter zur Impfung zu begleiten.

Er warnte jedoch, dass junge Menschen auch nach der Impfung nicht unvorsichtig sein dürfen und Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken an öffentlichen Plätzen beibehalten sollten, da Impfstoffe keinen 100-prozentigen Schutz bieten können.

Als Nächstes wird sich die chinesische Impfkampagne auf Kinder im Alter von 3-12 Jahren erstrecken, sagte Tao.

Chinaing China hat in der vergangenen Woche seine Studienergebnisse für Minderjährige im Alter von 3 bis 17 Jahren veröffentlicht und erklärt, dass seine inaktivierten Impfstoffe bei diesen Jugendlichen eine gute Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität aufweisen.

Chinesische Impfstoffe werden nun auch in weiteren Ländern für Minderjährige eingesetzt. Sinopharm teilte der Global Times am Dienstag mit, dass die Vereinigten Arabischen Emirate das erste Land sein werden, das den Impfstoff COVID-19 von Sinopharm für Kinder zwischen 3 und 17 Jahren anbietet.

Länder wie Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA haben den Coronavirus-Impfstoff von Pfizer/BioNTech für die Verwendung bei Kindern ab 12 Jahren zugelassen.

