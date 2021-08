Wuhan beginnt mit stadtweiten COVID-19-Tests nach neuen lokalen Infektionen seit Juni 2020

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: CFP – Anwohner stehen für einen Nukleinsäuretest in Wuhan an.

Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei kündigte am Dienstag an, stadtweite COVID-19-Tests durchzuführen, da die Stadt angesichts der jüngsten Coronavirus-Infektionen ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie verschärft und das Gebiet, in dem lokale COVID-19-Infektionen gemeldet wurden, abgeriegelt und gleichzeitig die Risikostufen erhöht hat. Die städtische U-Bahn hat strengere Anti-Epidemie-Regeln erlassen, und alle Schulen wurden geschlossen.

In Wuhan wurden am Montag sieben lokale COVID-19-Fälle gemeldet, womit der Rekord von null Infektionen seit Juni 2020 gebrochen wurde.

Ein Bewohner des Stadtviertels Zhuankou, der der erste Fall der jüngsten Erkrankungswelle war, hat das Virus auf sechs weitere enge Kontakte übertragen. Die Gemeinde ist nun abgeriegelt und das Gebiet wurde zum Gebiet mit mittlerem Risiko hochgestuft, so die Gesundheitsbehörde der Stadt in einer Erklärung vom Dienstag.

Weitere sieben Gemeinden in der Nähe des Arbeitsplatzes des infizierten Patienten, einer Baustelle im Bezirk Jingkai von Wuhan, wurden ebenfalls unter Sperrverwaltung gestellt. Alle Bewohner dieser Gemeinden werden einem Nukleinsäuretest unterzogen, teilte die Gesundheitskommission mit.

Ein Gastarbeiter namens Tang hatte am Freitag am Jiangzhou-Hochgeschwindigkeitsbahnhof in Wuhan Kontakt mit einer Touristengruppe aus Huaian, einer Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Er und sechs weitere enge Kontaktpersonen wurden am Montag positiv getestet. Sie wurden zur weiteren Diagnose und Behandlung in ein spezielles Krankenhaus gebracht.

Alle Schulen und Lehranstalten wurden aufgefordert, den Unterricht auszusetzen, die Gesundheitsüberwachung auf dem Campus zu verstärken und die Impfung von Lehrern und Schülern zu beschleunigen, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit.

Die U-Bahn der Stadt hat die strengeren COVID-19-Regeln verschärft, die unter anderem das Tragen von Masken, das Messen der Körpertemperatur und die Überprüfung der Gesundheitsvorschriften vorschreiben. Mehrere Bahnhöfe in der Nähe des Stadtviertels Zhuankou sind vorübergehend geschlossen.

Große Supermärkte in der Stadt stocken jetzt ihre Regale auf, um die Versorgung sicherzustellen und die Preise stabil zu halten, berichtete The Paper am Dienstag.

Neben der routinemäßigen Seuchenprävention haben die Supermärkte eine gründliche Desinfektion ihrer Läden durchgeführt. Auch der Gesundheitszustand der Mitarbeiter wird täglich kontrolliert.

Vorräte für den täglichen Bedarf werden an die abgeschotteten Gemeinden geschickt und an jeden Haushalt verteilt, sagte der Supermarktmitarbeiter. Alle Artikel können innerhalb von 2 bis 3 Stunden nachgefüllt werden.

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230397.shtml