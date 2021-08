Russland und China führen im August gemeinsame Militärübungen durch

von – https://www-granma-cu.

Bild: Cubadebate

Übersetzung LZ

Die Übungen werden auf dem Gebiet Qingtongxia der Bodentruppen der chinesischen Armee in der autonomen Hui-Region Ningxia im Zentrum der asiatischen Nation durchgeführt.

Tausende Soldaten der russischen und chinesischen Armee werden Mitte August an gemeinsamen Manövern beider Länder teilnehmen, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit.

„Insgesamt werden 10.000 Soldaten an den gemeinsamen Manövern teilnehmen“, teilte das russische Verteidigungsministerium nach Angaben der Agentur Interfax mit.

Die Übungen werden auf dem Gebiet Qingtongxia der Bodentruppen der chinesischen Armee in der autonomen Hui-Region Ningxia im Zentrum der asiatischen Nation durchgeführt.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass „Kampfflugzeuge, Artillerie und gepanzerte Flugzeuge an den Übungen teilnehmen werden. Die Leitung der Manöver übernimmt ein gemeinsames Kommando der Militärkontingente beider Länder.

Dieses Gremium wies darauf hin, dass die Übungen im August darauf abzielen, die russisch-chinesischen Beziehungen und die strategische Verbindung und Interaktion der Armeen zu vertiefen und die militärische Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen den Streitkräften beider Nationen zu verstärken.

Darüber hinaus hob er die Entscheidung Russlands und Chinas hervor, die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und die Bemühungen um die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region zu verstärken.