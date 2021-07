US drängen China zur Stärkung der nuklearen Abschreckung: Leitartikel der Global Times

von http://www.globaltimes.cn „Chinas Aufbau seiner Stärke muss die USA davon überzeugen, dass, falls und wenn ein Krieg vor Chinas Haustür ausbricht, die USA niemals gewinnen werden. Chinas Stärke reicht aus, um uns im Kampf gegen eine Eskalation des Konflikts zu unterstützen, bis die Provokateure in der Zukunft besiegt sind.“

Am Montag zitierte die New York Times Atomwaffenexperten der Federation of American Scientists mit der Aussage, dass China in der Präfektur Hami in der nordwestchinesischen Autonomen Region Xinjiang Uygur ein neues Silo zum Abschuss von Atomraketen gebaut hat. China besitzt nun 110 Silos, so die US-Medien. Am 30. Juni veröffentlichte die Washington Post die Ergebnisse von Forschern der US-Denkfabrik James Martin Centre for Nonproliferation Studies, die rund 120 neue Silos in der Nähe der Stadt Yumen in der nordwestchinesischen Provinz Gansu identifizierten. Die Ergebnisse beider Berichte basieren auf Bildern, die von kommerziellen Satelliten aufgenommen wurden.

Es gab keine offizielle chinesische Antwort auf diese US-Berichte. Einige Leute in China haben spekuliert, dass diese Silos, die von den USA behauptet werden, Fundamente von Windkraftanlagen sein könnten, obwohl auch diese Behauptung nicht von offiziellen Quellen bestätigt wurde.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum einige Leute in den USA und im Westen im Allgemeinen mehr und mehr über Chinas Atomwaffen sprechen. Erstens: Die USA haben China zu ihrem wichtigsten strategischen Rivalen gemacht. Da sie verschiedene Maßnahmen ergriffen haben, um China zu belagern, ist das Risiko einer strategischen Konfrontation zwischen den beiden Ländern gestiegen. Da die USA ihr eigenes Atomwaffenarsenal verstärken, gehen sie natürlich davon aus, dass China das Gleiche tun wird. Zweitens ist Chinas wirtschaftliche und technologische Stärke zweifelsohne ausreichend, um die Erweiterung seines Atomwaffenarsenals zu unterstützen. Es wäre für China ein Leichtes, dies zu tun, wenn es dies wollte.

Der Bericht des Pentagons an den US-Kongress aus dem Jahr 2020, in dem die militärischen Fähigkeiten Chinas bewertet werden, legt nahe, dass China seinen Sprengkopfbestand im nächsten Jahrzehnt verdoppeln wird. Außerdem behaupteten drei republikanische Senatoren im Juni, dass China bis 2029 über 1.000 Atomsprengköpfe verfügen und damit eine Art „nukleare Parität mit den USA“ erreichen würde.

Was macht China mit seinem Atomwaffenarsenal? Das ist das strengste Geheimnis des Landes. Im Artikel der New York Times wurde spekuliert, dass die Silos in Yumen und Hami „offensichtlich gebaut werden, um von US-Satelliten entdeckt zu werden“, und dass sie „ein Hütchenspiel spielen“ und wahrscheinlich nur einen Teil davon mit Raketen füllen.

Die US-Medien und einschlägige Institute haben die neu entdeckten „Silos“ in China wiederholt gehypt. Ihr Hauptziel ist es, Druck auf die öffentliche Meinung in China auszuüben. Sie haben immer geglaubt, dass die westliche öffentliche Meinung China beeinflussen kann und dass die Erhöhung des Drucks China dazu zwingen kann, sein Verhalten zu ändern. Einige US-Kräfte sind auch daran interessiert, das US-Atomwaffenarsenal weiter zu modernisieren. Die Medien und die genannten Organisationen machen einen Hype um Chinas „Silos“, was für die USA einen weiteren Grund liefert, ihr Atomarsenal aufzurüsten.

Offensichtlich hofft Washington, dass der derzeitige Abstand im Atomwaffenarsenal zwischen den USA und China noch lange aufrechterhalten werden kann. Es hofft auch, dass sein absoluter Vorteil dazu beitragen würde, die strategischen Offensiv- und Zwangsmaßnahmen der USA gegen China aufrechtzuerhalten und das Vertrauen der USA und ihr Gefühl der Überlegenheit zu stärken.

Washington muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass in einer Zeit, in der Chinas wirtschaftliche und technologische Fähigkeiten im Überfluss vorhanden sind, die Umsetzung einer Politik mit starkem Druck durch die USA und das daraus resultierende erhöhte Risiko einer strategischen Kollision zwischen China und den USA unweigerlich dazu führen wird, dass China den Aufbau seiner nuklearen Abschreckung intensiviert. Die USA – das Land mit den stärksten militärischen Kräften der Welt – sind besorgt, dass ihre nukleare Abschreckung nicht ausreicht. Sie sollten sich in die Lage Chinas versetzen und sich überlegen, was Chinas strategische Bedenken sind. Haben wir nicht viel mehr Gründe, unser eigenes Atomwaffenarsenal zu stärken?

Einige Amerikaner nehmen eine auffällige Haltung ein, wenn sie darüber sprechen, was China mit einer stärkeren Nuklearkapazität tun würde. Wir wissen nicht, ob sie naiv oder heuchlerisch sind. Chinas Stärkung seiner nuklearen Abschreckung soll den Impuls einiger US-Kräfte unterdrücken, maximalen Druck auf China auszuüben oder sogar einen Krieg zu provozieren, um den Willen des chinesischen Volkes zu brechen.

Angesichts der wiederholten Provokationen einiger extremer US-Politiker und der Arroganz der USA im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan muss China entschlossene Gegenmaßnahmen gegen die Arroganz der USA ergreifen. Es sollte die USA zur Zurückhaltung in Momenten und an Orten zwingen, die zu einer militärischen Konfrontation zwischen China und den USA führen könnten, und sich bemühen, Konflikte zu vermeiden. Chinas Aufbau seiner Stärke muss die USA davon überzeugen, dass, falls und wenn ein Krieg vor Chinas Haustür ausbricht, die USA niemals gewinnen werden. Chinas Stärke reicht aus, um uns im Kampf gegen eine Eskalation des Konflikts zu unterstützen, bis die Provokateure in der Zukunft besiegt sind.

Die Amerikaner sollten so klar wie die Chinesen wissen, welches Niveau an Nuklearmacht China wirklich aufbauen muss. Es wäre eine Nuklearmacht, die stark genug ist, um die USA – vom Militär bis zur Regierung – das Fürchten zu lehren. Sie könnte in erheblichem Maße an der Gestaltung der öffentlichen Meinung der USA gegenüber China mitwirken. Das dynamische Gleichgewicht wird dann erreicht sein, wenn die radikalen Eliten in den USA völlig den Mut verlieren, auch nur an den Einsatz von Atomwaffen gegen China zu denken, und wenn die gesamte US-Gesellschaft sich darüber im Klaren ist, dass China in Bezug auf die militärische Macht „unantastbar“ ist.