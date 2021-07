Requiem für ein Imperium: eine Vorgeschichte

von Pepe Escobar – http://www.theblogcat.de

Bild: https://www.amazon.com/Empire-Chaos-Roving-Eye-Collection-ebook/dp/B00OYVYD3G/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Empire+of+chaos+Pepe+Escobar&qid=1627399002&sr=8-1

Nachdem das Imperium des Chaos auf allen Ebenen von kognitiver Dissonanz angegriffen wurde, verhält es sich wie ein manisch depressiver Mitbewohner, der bis aufs Mark verrottet ist – ein Schicksal, das mehr Angst macht, als sich einer Revolte der Satrapen stellen zu müssen. Nur hirntote Zombies glauben heute an ihre selbsternannte, universelle Mission als das Neues Rom und das Neue Jerusalem. Es gibt keine verbindende Kultur, Wirtschaft oder Geografie, die den Kern in einer „trockenen, verdörrten politischen Landschaft zusammenknüpft, die unter der glühenden Sonne der apollinischen Reflektion schwitzt, ohne Leidenschaft, sehr männlich und ohne menschliches Mitgefühl“ (https://www.strategic-culture.org/news/2021/07/26/ancient-wisdom-paradise-and-hell-entwined-in-pulsating-war/ ) Ratlose Kalte Krieger träumen noch immer von den Tagen, als die Achse Deutschland-Japan Eurasien zu beherrschen drohte und das Commonwealth ins Gras biss – was Washington, das Angst hatte, in die Insellage gedrängt zu werden, die einmalige Gelegenheit bot, vom Zweiten Weltkrieg zu profitieren und sich selbst als höchstes Musterbeispiel für die Welt und Retter der „freien Welt“ aufzustellen. Und dann waren da noch die einseitigen 1990er Jahre, als sich die wieder einmal selbsternannte „Shining City on the Hill“ in geschmacklosen „Ende der Geschichte“-Feiern sonnte – gerade als giftige Neokons, die in der Zwischenkriegszeit durch die gnostische Kabale des New Yorker Trotzkismus entstanden waren, ihre Machtübernahme planten.

Heute ist es nicht Deutschland-Japan, sondern das Gespenst einer Entente Russland-China-Deutschland, das den Hegemon als das eurasische Trio, das die amerikanische Weltherrschaft auf den Müllhaufen der Geschichte schicken könnte, in Angst und Schrecken versetzt. Hier kommt die amerikanische „Strategie“ ins Spiel. Und es ist vorhersehbar, dass es sich um ein Wunderwerk der Engstirnigkeit handelt, das nicht einmal den Status einer – fruchtlosen – Übung in Ironie oder Verzweiflung anstrebt, da es vom langweiligen Carnegie Endowment stammt, das sein Hauptquartier in der Think Tank Row zwischen Dupont und Thomas Circle entlang der Massachussets Avenue in D.C. hat. „Making U.S. Foreign Policy Work Better for the Middle Class“ (Damit US-Außenpolitik besser für die Mittelschicht ist) ist eine Art überparteilicher Bericht, der die derzeitige, verwirrte Crash-Test-Dummy-Regierung anleitet. Einer der 11 beteiligten Autoren ist kein Geringerer als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Die Vorstellung, dass eine globale imperiale Strategie und – in diesem Fall – eine zutiefst verarmte und wütende Mittelschicht dieselben Interessen verfolgen, ist nicht einmal als schlechter Witz zu bezeichnen. Mit „Denkern“ wie diesen braucht der Hegemon nicht einmal eurasische „Bedrohungen“. Wollen Sie mit Herrn Khinzal sprechen? Währenddessen schwärmen die sprichwörtlichen atlantischen Chihuahuas in einem Skript, das Dylans Desolation Row würdig ist und von den Three Stooges umgeschrieben wurde, dass das Pentagon die Teilung der NATO angeordnet hat: Westeuropa wird China eindämmen, und Osteuropa wird Russland eindämmen. Doch was in den wirklich wichtigen Korridoren der europäischen Macht geschieht – nein, Baby, das ist nicht Warschau – ist, dass nicht nur Berlin und Paris sich weigern, Peking zu verärgern, sondern auch darüber nachdenken, wie man sich Moskau annähern kann, ohne den Hegemon zu erzürnen. So viel zum mikrowellenerwärmten Kissingerschen „Teile und herrsche“. Eines der wenigen Dinge, die der berühmt-berüchtigte Kriegsverbrecher wirklich verstanden hat, war, als er nach der Implosion der UdSSR feststellte, dass die USA ohne Europa „zu einer entfernten Insel an der Küste Eurasiens“ werden würden: Sie würden „in Einsamkeit leben, einen unbedeutenden Status haben“. Das Leben ist hart, wenn das (globale) kostenlose Mittagessen vorbei ist und man sich obendrein nicht nur mit dem Auftauchen eines „gleichrangigen Konkurrenten“ in Eurasien (copyright Zbig „Grand Chessboard“ Brzezinski), sondern mit einer umfassenden strategischen Partnerschaft auseinandersetzen muss. Sie befürchten, dass China Ihr Mittagessen – und Ihr Abendessen und Ihren Schlummertrunk – verspeist, aber dennoch brauchen sie Moskau als den erklärten Feind Ihrer Wahl, denn das legitimiert die NATO. Holt die drei Stooges! Schicken wir die Europäer zur Patrouille im Südchinesischen Meer! (Pepe nennt es den „Monty Python Sailing Circus“) Holen wir uns diese baltischen Nullen und die erbärmlichen Polen, um den Neuen Eisernen Vorhang zu errichten! Und lasst uns das russophobe „Britannia Rules the Waves“ an beiden Fronten einsetzen! Kontrolle über Europa – oder Pleite. Daher die Schöne Neue NATO-Welt: Neuauflage der Bürde des weißen Mannes – gegen Russland und China.

Bisher hatten Russland-China eine unendliche daoistische Geduld mit diesen Clowns bewiesen. Das ist vorbei. Die Hauptakteure im Kernland haben den imperialen Propagandanebel klar durchschaut; es wird ein langer und kurvenreicher Weg sein, aber am Horizont wird sich schließlich eine Allianz Deutschland-Russland-China-Iran abzeichnen, die das globale Schachbrett neu ausbalanciert. Dies ist der ultimative imperiale Alptraum in der Nacht der lebenden Toten – daher diese niederen amerikanischen Abgesandten, die verzweifelt in verschiedenen Breitengraden herumwuseln und versuchen, die Satrapen in Schach zu halten. Auf der anderen Seite des großen Teichs bauen China und Russland U-Boote, die mit hochmodernen Raketen ausgestattet sind – und Su-57 laden die Schlaumeier zu einem intensiven Gespräch mit einem hypersonischen Mr. Khinzal ein. Wie ein aristokratischer Grandseigneur machte sich Sergej Lawrow die Mühe, die Clowns mit einer klaren, gelehrten Unterscheidung zwischen Rechtsstaatlichkeit und ihrer selbst definierten „regelbasierten internationalen Ordnung“ aufzuklären. Das ist zu viel für ihren kollektiven IQ. Was sie vielleicht registrieren werden, ist, dass der russisch-chinesische Vertrag über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit, der ursprünglich am 16. Juli 2001 unterzeichnet wurde, gerade von den Präsidenten Putin und Xi um fünf Jahre verlängert worden ist. Während das Imperium des Chaos allmählich und unaufhaltsam aus dem Kernland vertrieben wird, kümmern sich Russland und China gemeinsam um die Angelegenheiten Zentralasiens. Auf der Konferenz über die Konnektivität Zentral- und Südasiens in Taschkent erklärte Lawrow… wie Russland „die Große Eurasische Partnerschaft vorantreibt, einen vereinigenden und integrierenden Rahmen zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean, der so frei wie möglich für den Waren-, Kapital-, Arbeits- und Dienstleistungsverkehr ist und der allen Ländern des gemeinsamen eurasischen Kontinents und den hier geschaffenen Integrationsverbänden offensteht.“ Und dann ist da noch die aktualisierte Nationale Sicherheitsstrategie Russlands, die deutlich macht, dass der Aufbau einer Partnerschaft mit den USA und eine Win-Win-Kooperation mit der EU ein schwieriges Unterfangen ist: „Die Widersprüche zwischen Russland und dem Westen sind gravierend und schwer zu lösen“. Dagegen soll die strategische Zusammenarbeit mit China und Indien ausgebaut werden. Ein geopolitisches Erdbeben Der entscheidende geopolitische Durchbruch im zweiten Jahr der „Wütenden Zwanziger“ könnte jedoch darin bestehen, dass China dem Imperium sagt: „Jetzt reicht’s“. Es begann vor über zwei Monaten in Anchorage, als der beeindruckende Yang Jiechi aus der hilflosen amerikanischen Delegation eine Haifischflossensuppe machte. Die Krönung des Ganzen fand diese Woche in Tianjin statt, wo der stellvertretende Außenminister Xie Feng und sein Chef Wang Yi die mittelmäßige kaiserliche Bürokratin Wendy Sherman zu einem faden Kloß degradierten. In einer scharfen Analyse eines chinesischen Think Tanks werden alle wichtigen Punkte angesprochen. Hier sind die wichtigsten: – Die Amerikaner wollten sicherstellen, dass „Leitplanken und Grenzen“ festgelegt werden, um eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China zu vermeiden und die Beziehungen verantwortungsvoll zu „managen“. Das hat nicht funktioniert, denn ihr Ansatz war „schrecklich“. – Der stellvertretende chinesische Außenminister Xie Feng traf den Nagel auf den Kopf, als er sagte, dass der Dreiklang „Wettbewerb, Kooperation und Konfrontation“ der USA eine „Augenbinde“ sei, um China einzudämmen und zu unterdrücken. Konfrontation und Eindämmung sind unverzichtbar, Kooperation ist zweckmäßig, und Wettbewerb ist eine Diskursfalle. Die USA fordern Kooperation, wenn sie China brauchen, aber in Bereichen, in denen sie glauben, einen Vorteil zu haben, koppeln sie ab und unterbrechen die Versorgung, blockieren und sanktionieren und sind bereit, China zu konfrontieren, um es einzudämmen.“ – Xie Feng „legte der US-Seite auch zwei Listen vor, eine Liste mit 16 Punkten, in denen die US-Seite aufgefordert wird, ihre falsche Politik und ihre Worte und Taten gegenüber China zu korrigieren, und eine Liste mit 10 vorrangigen Fällen, die China Sorge bereiten (…) wenn diese durch die Verdrehung der US-Seite verursachten Antichina-Probleme nicht gelöst werden, worüber soll man dann zwischen China und den USA reden?“ – Und dann, das Sorbet zum Käsekuchen: Wang Yis drei Kernbotschaften an Washington. Kurz und bündig: 1. „Die Vereinigten Staaten dürfen den sozialistischen Weg und das sozialistische System mit chinesischen Merkmalen nicht in Frage stellen, verunglimpfen oder gar versuchen, sie zu untergraben. Chinas Weg und System sind die Entscheidung der Geschichte und die Entscheidung des Volkes, und sie betreffen das langfristige Wohlergehen von 1,4 Milliarden Chinesen und das zukünftige Schicksal der chinesischen Nation, was das Kerninteresse ist, an dem China festhalten muss.“ 2. „Die Vereinigten Staaten dürfen nicht versuchen, Chinas Entwicklungsprozess zu behindern oder gar zu unterbrechen. Das chinesische Volk hat zweifellos das Recht auf ein besseres Leben, und China hat auch das Recht auf Modernisierung, die nicht das Monopol der Vereinigten Staaten ist und das grundlegende Gewissen der Menschheit und die internationale Gerechtigkeit betrifft. China fordert die USA auf, alle einseitigen Sanktionen, die hohen Zölle, die langwierige Gerichtsbarkeit und die Wissenschafts- und Technologieblockade, die gegen China verhängt wurden, unverzüglich aufzuheben.“ 3. „Die Vereinigten Staaten dürfen die nationale Souveränität Chinas nicht verletzen, geschweige denn die territoriale Integrität Chinas untergraben. Bei den Fragen im Zusammenhang mit Xinjiang, Tibet und Hongkong geht es niemals um Menschenrechte oder Demokratie, sondern vielmehr um die großen Rechte und Unrechte des Kampfes gegen die „Unabhängigkeit Xinjiangs“, die „Unabhängigkeit Tibets“ und die „Unabhängigkeit Hongkongs“. Kein Land wird zulassen, dass seine souveräne Sicherheit gefährdet wird. Was die Taiwan-Frage betrifft, so hat sie oberste Priorität (…) Wenn die „Unabhängigkeit Taiwans“ zu provozieren wagt, hat China das Recht, alle notwendigen Mittel zu ergreifen, um sie zu stoppen.“ Wird das Imperium des Chaos all das registrieren? Nein, natürlich nicht. So wird die unaufhaltsame imperiale Fäulnis weitergehen, eine geschmacklose Angelegenheit, die kein dramatisches, ästhetisches Pathos trägt, das einer Götterdämmerung würdig wäre, und die den Göttern kaum einen Blick entlockt, „wo sie im Verborgenen lächeln und über verwüstete Länder blicken, / Brand und Hunger, Pest und Erdbeben, tosende Tiefen und feurige Sande, / Klirrende Kämpfe und flammende Städte und sinkende Schiffe und betende Hände“, wie Tennyson es verewigt hat. Was dennoch Bedeutung hat, in unserem Bereich der Realpolitik, ist, dass es Peking schnuppe ist. Das Argument wurde vorgebracht: „Die Chinesen haben seit langem genug von der amerikanischen Arroganz und die Zeiten, als die USA versuchten, die Chinesen zu schikanieren, sind lange vorbei.“ SO sieht der Beginn einer Schönen Neuen geopolitischen Welt aus – und die Vorgeschichte für ein imperiales Requiem. Es werden viele Fortsetzungen folgen.

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/requiem-fuer-ein-imperium-29-07-2021/