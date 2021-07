Der Westen setzt Polen und Russland wegen ihrer konservativ-nationalistischen Werte unter Druck

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die historischen Rivalen Polen und Russland befinden sich merkwürdigerweise in der gleichen Position gegenüber dem Westen, nachdem Warschau aufgrund seiner konservativ-nationalistischen Werte, die auch die eigentliche treibende Kraft hinter der ähnlichen Kampagne des Westens gegen Moskau sind, kürzlich unter starken Druck des Westens im Rahmen eines hybriden Krieges geraten ist.

Die ideologische Aggression des Westens gegen Polen

Polen und Russland werden heutzutage in der Regel nur noch in einem Satz genannt, wenn es um ihre jüngst wiederbelebte historische Rivalität geht, vor allem in Bezug auf ihre gemeinsamen weißrussischen und ukrainischen Grenzgebiete, aber beide befinden sich seltsamerweise in der gleichen Lage gegenüber dem Westen. Warschau geriet vor kurzem unter den verstärkten Druck des Westens, der von den USA und Deutschland gemeinsam ausgeübt wird und zu Recht als hybrider Krieg bezeichnet werden kann, nachdem die nominellen „Verbündeten“ des bedeutenden mitteleuropäischen Staates begonnen hatten, sich aufgrund der konservativ-nationalistischen Werte der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in dessen innere Angelegenheiten einzumischen. Die Vision der PiS für ihre polnischen Mitbürger steht in krassem Gegensatz zu der liberal-globalistischen Vision, die die USA und Deutschland dem Rest der europäischen Gesellschaft aufzwingen wollen, insbesondere jenen Staaten wie Polen, die weiterhin die entgegengesetzten Werte vertreten.

Die PiS ist schockiert

Diese Entwicklung ist nichts weniger als ein Schock für die PiS, die naiverweise dachte, dass sie von den unkonventionellen Aggressionen der USA verschont bliebe, weil sie in deren Namen eine führende Rolle bei dem Versuch spielt, Russland „einzudämmen“. Ich habe dies in meiner kürzlichen Analyse „Der gemeinsame deutsch-amerikanische Hybridkrieg gegen Polen verschärft sich“ erläutert, in der ich auf die plötzliche Verzögerung der Ostsee-Pipelines durch den Verbündeten des ersten Länderpaares, den beispiellosen Leitartikel der einflussreichen Washington Post, in dem amerikanische Beamte aufgefordert werden, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um gegen die Bemühungen der PiS um die Wiedererlangung der Kontrolle über ein regierungsfeindliches Medienunternehmen in US-Besitz vorzugehen, sowie auf die offizielle Bestätigung hinwies, dass Washington und Berlin mit Moskau eine Vereinbarung über Nord Stream II getroffen haben, die Warschau als gegen seine nationalen Interessen gerichtet betrachtet.

„Das Schachbrett der Großmächte“

Meine Erkenntnisse stützen sich auf frühere Analysen, die ich vor kurzem veröffentlicht habe und auf die im oben genannten Artikel verlinkt wird. Um die sich rasch entwickelnde geostrategische Situation kurz zusammenzufassen: Die Biden-Administration hat sich überraschend die pragmatische Politik der Trump-Administration zu eigen gemacht, die darauf abzielt, den Großmächte-Wettbewerb in Eurasien (in diesem Zusammenhang speziell in Mittel- und Osteuropa [MOE]) zu regulieren, um schließlich den Schwerpunkt auf die „Eindämmung“ Chinas zu verlagern, das von den ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien der USA („deep state“) heute als viel dringendere Bedrohung ihrer großen strategischen Interessen angesehen wird als Russland. Polens nationale Interessen, wie die PiS sie versteht, wurden von Deutschland und den USA in Verfolgung ihrer umfassenderen Interessen mit Russland auf dem „Schachbrett der Großmächte“ verraten.

Wird Tusk Kaczynski stürzen?

Es ist schon schlimm genug für Polen, dass seine Pläne für eine regionale Führungsrolle im Energiebereich nun durch den trilateralen amerikanisch-deutsch-russischen Deal über Nord Stream II gefährdet sind, von dem Warschau vermutet, dass er langfristige strategische Auswirkungen auf seine potenziell wachsende Abhängigkeit von russischen Energielieferungen durch Deutschland haben könnte, aber alles wird noch schlimmer durch die Tatsache, dass die USA und Deutschland gemeinsam die Regimewechselpläne der heimischen Opposition gegen die PiS unterstützen. Donald Tusks Rückkehr nach Polen an die Spitze der Bürgerplattform (PO) kündigt eine beispiellose Eskalation dieses hybriden Krieges an, der nicht von geopolitischen Erwägungen bestimmt wird, da sowohl die PO als auch die PiS das antirussische Militärbündnis Polens mit den USA nachdrücklich unterstützen, sondern von rein ideologischen Erwägungen im Zusammenhang mit den konservativ-nationalistischen Werten der Regierungspartei.

Ablösung der PiS

Einige in Polen mögen vermutet haben, dass ihre US-amerikanischen und deutschen „Verbündeten“ ihre energiebezogenen Interessen an Russland „verkaufen“ würden, aber es ist zu bezweifeln, dass sie jemals dachten, diese beiden würden sich zusammentun, um die Regierungspartei durch eine anhaltende Farbenrevolution zu stürzen. Die PiS hat ein solches Szenario sicherlich nie in Erwägung gezogen, weil sie davon überzeugt war, dass sie als militärisches Bollwerk gegen Russland vor deren Machenschaften sicher war. Was der „graue Kardinal“ Kaczynski jedoch nicht in sein strategisches Kalkül einbezog, ist die Tatsache, dass die PiS im Hinblick auf die Durchsetzung dieser militärischen Agenda leicht durch die PO ersetzt werden kann. Tatsächlich ist die PO für die USA und Deutschland im Moment wohl viel attraktiver, da die Führungen dieser beiden Länder die liberal-globalistische Vision von Tusk teilen, die sie dem Rest der Polen aufzwingen wollen, die derzeit ideologisch fast völlig gespalten sind.

Der doppelte Rückschlag

Die PiS hat dem gemeinsamen deutsch-amerikanischen Hybridkrieg gegen sie trotz offensichtlicher Warnzeichen seit dem Amtsantritt Bidens keine angemessene Aufmerksamkeit geschenkt und weigert sich immer noch, diese „politisch unkorrekte“ Realität anzuerkennen, dass ihre beiden „Verbündeten“ ihren wichtigsten militärischen Partner gegen Russland aus ideologischen Gründen hintergehen. Kaczynskis Verleugnung dieser objektiv bestehenden strategischen Situation beschleunigt die fortgesetzte Erosion der gesellschaftspolitischen Interessen der PiS im Vorfeld der Wahlen 2023, was letztlich den Untergang der Partei bedeuten könnte, wenn diese Trends nicht bald umgekehrt werden. Der Sturz der PiS würde Deutschlands Eroberung von MOE vervollständigen, indem er die einflussreichste Kraft in der Region zur Förderung konservativ-nationalistischer Ideale stürzt und so die hegemoniale Vorherrschaft der liberal-globalistischen Vision Berlins über die letzten verbliebenen, überwiegend traditionellen Gesellschaften in Europa sichert.

Kaczynskis Russophobie ausnutzen

Kaczynskis persönlicher Hass auf Russland (das seiner Meinung nach insgeheim für die tragische Flugzeugkatastrophe von Smolensk im Jahr 2010 verantwortlich war, bei der sein Bruder, der damals Präsident war, sowie Dutzende anderer polnischer Beamter ums Leben kamen) wurde von den USA und Deutschland meisterhaft manipuliert, um ihn von ihrem beginnenden ideologischen Kreuzzug gegen die PiS abzulenken. Der graue Kardinal dachte fälschlicherweise, dass auch sie sein tiefes Misstrauen gegenüber Russland aus geopolitischen Gründen teilten, während man in Wirklichkeit sagen kann, dass sie in Wirklichkeit immer aus ideologischen Gründen dagegen waren, wie ich in meiner Analyse vom Oktober 2020 mit dem Titel „Eine neue Mauer für einen neuen Kalten Krieg“ argumentiert habe. Das historische Trauma der Polen hinsichtlich ihrer Erinnerung an die Beziehungen zu Russland, insbesondere das vergleichsweise jüngere persönliche Trauma Kaczynskis, wurde ausgenutzt, um sie davon zu überzeugen, dass sie auf der gleichen Seite gegen Russland stehen.

Polen, nicht Russland, ist im Moment der wichtigste ideologische Feind des Westens

Die Realität sah jedoch ganz anders aus, denn inzwischen ist bekannt, dass der „tiefe Staat“ der USA (der mit Ausnahme der kurzen Trump-Jahre stets liberal-globalistische Ideale vertrat) und Deutschland insgeheim auch in ihrer ideologischen Opposition gegen die PiS einig waren, die ihrer Ansicht nach dieselben konservativ-nationalistischen Werte vertritt wie Russland, wenn auch auf eine andere Art und Weise, die den besonderen kulturellen und historischen Bedingungen Polens entspricht. Dennoch ist die PiS in den Augen der USA und Deutschlands genauso problematisch wie das, was sie als „Putins Russland“ bezeichnen, wenn nicht sogar noch problematischer, da die PiS Teil der EU ist und sich daher gegen den ideologischen Kreuzzug des von Deutschland geführten Blocks wehren kann, der dem verbleibenden Teil Europas, der sich ihm noch nicht unterworfen hat, liberal-globalistische Werte aufzwingen will.

Deutschlands geplante Eroberung von CEE

Dies ist der geostrategische Raum in Mittel- und Osteuropa, in dem Polen die unangefochtene demografische, wirtschaftliche und ideologische Führungsrolle innehat. Letztere wird durch das kürzlich gegründete Collegium Intermarium noch weiter ausgebaut, solange die PiS an der Macht bleibt. Diese bildungsideologische Initiative zielt darauf ab, die konservativ-nationalistischen Werte der PiS im Rest der Region durch die von Polen angeführte „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) zu fördern. Dies stellt vielleicht die größte ideologische Bedrohung in diesem Jahrhundert für das gemeinsame Ziel der USA und Deutschlands dar, den mittel- und osteuropäischen Ländern liberal-globalistische Ideale aufzuzwingen, da sie zu Recht befürchten, dass Polen den regionalen Zeitgeist erfolgreich angezapft hat und die Situation bald so gestalten könnte, dass die beiden die Kontrolle über die sozio-politische Dynamik verlieren werden. Aus diesem Grund muss die PiS abgesetzt und die 3SI von Deutschland gekapert werden, um ihr die ideologische Dimension zu nehmen und sie in eine Plattform für die deutsche Wirtschaftsdominanz zu verwandeln.

Vorgeschlagene geopolitische und geoökonomische Lösungen

Ich habe bereits früher eine zweiteilige geopolitische und geoökonomische Lösung vorgeschlagen, um den Druck des Westens auf Polen zu verringern und es so in die Lage zu versetzen, sich selbstbewusster gegen diese gemeinsamen US-amerikanisch-deutschen Hybridkriegsbedrohungen zu wehren. „Es ist Zeit für einen polnisch-russischen ‚Nichtangriffspakt‘ in Weißrussland und der Ukraine“ und „Polen sollte dem Beispiel der Ukraine folgen und China als Gegengewicht zu den USA nutzen“ waren meine beiden jüngsten Beiträge, die diese gleichnamigen Lösungen vorschlagen. Sie sollten von all jenen patriotischen Polen vollständig gelesen werden, die aufrichtig danach streben, ihrem Heimatland dabei zu helfen, sich der hochmodernen Herausforderung eines hybriden Krieges zu stellen, die ihm von den nominellen „Verbündeten“ ihres Landes gestellt wird. Eine Deeskalation der geopolitischen Situation in Weißrussland und der Ukraine mit Russland würde dazu führen, dass sich die polnischen Strategen mehr auf dringende innere Angelegenheiten konzentrieren, während eine wirtschaftliche Umarmung Chinas dem Westen zeigen würde, wie ernst es Polen mit dem Ausgleich zwischen den wichtigsten Großmächten der Welt ist.

Die dringende Notwendigkeit einer „kulturellen Souveränität“

Es gibt noch eine dritte Komponente, die ich bisher noch nicht erörtert habe, die aber der wichtigste Teil einer umfassenden Lösung für Polens Dilemma des hybriden Krieges sein könnte. Das ist die Notwendigkeit, ernsthaft eine offizielle Politik der „kulturellen Souveränität“ in Erwägung zu ziehen, die sich an der Politik orientiert, die das ideologisch ähnliche Russland kürzlich in seiner neuen Nationalen Sicherheitsstrategie propagiert hat. Der Kern des gegenwärtigen Problems besteht nämlich darin, dass die USA und Deutschland im Laufe der Jahre durch Informationskampagnen und Nichtregierungsorganisationen erfolgreich die Gedanken von Millionen Polen manipuliert haben, indem sie die liberal-globalistischen ideologischen Verpflichtungen des Landes als EU-Mitglied ausnutzten. Die polnische Geschichte wurde manipuliert, um den Stolz der Polen auf ihre Nation zu verringern, was sie wiederum empfänglicher für schädliche Vorschläge zur radikalen Umgestaltung ihrer Gesellschaft machte.

Der „Homo Europaeus“

Der implizite Zweck dieser Kampagne des stillen hybriden Krieges bestand darin, nach und nach einen sogenannten „Homo Europaeus“ zu kultivieren, der ideologisch seinem Vorgänger, dem „Homo Sovieticus“, nachempfunden war und der es schließlich ermöglichen würde, in den kommenden Wahlen mit „demokratischen“ Mitteln konservativ-nationalistische Regierungen durch liberal-globalistische zu ersetzen, sobald er die Mehrheit der Wählerschaft stellt. Das Endziel besteht darin, das Gefühl der Europäer für ihre nationale Identität auszulöschen, insbesondere in Bezug auf Kultur und Geschichte, um einen amorphen Klumpen eines identischen „Homo Europaeus“ zu schaffen, der sich wiederum der nicht gewählten transnationalen Autorität Brüssels unterwirft, die von Berlin unterstützt wird. Dieses Ergebnis ist ein kreatives ideologisches Mittel zur Erreichung des geopolitischen Ziels der deutschen Hegemonie über Europa, das der „tiefe Staat“ der USA durch seine „Lead From Behind“-Strategie (LFB) unterstützt, mit der regionale Führungsaufgaben an wichtige Akteure wie Berlin delegiert werden.

War Kaczynski politisch zu russophob für sein eigenes Wohl?

Polen sieht sich zu Recht als LFB-Partner der USA, um Russland in Mittel- und Osteuropa militärisch „einzudämmen“, aber die PiS hielt sich aufgrund der weltweit berüchtigten politischen Russophobie ihres De-facto-Führers in dieser Hinsicht fälschlicherweise für unersetzlich. Mit diesem strategischen Kalkül lag er völlig falsch, da es nun offensichtlich ist, dass die USA ihn durch den von Deutschland unterstützten liberalen Globalisten Tusk ersetzen wollen, der den Geist dieser geopolitischen Politik fortsetzen wird, allerdings in einer vergleichsweise „gemäßigteren“ Art und Weise angesichts der sich entwickelnden Umstände der amerikanisch-deutsch-russischen „Neuen Entspannung“, die zwischen ihren Führern durch eine Reihe gegenseitiger Kompromisse auf dem „Großmacht-Schachbrett“ Eurasiens aktiv ausgehandelt wird. Im Nachhinein betrachtet war die PiS in Wirklichkeit zu antirussisch für ihr eigenes Wohl, da sie nicht in Betracht zog, dass sich die geostrategische Lage ändern und ihre Politik als kontraproduktiv für die Interessen der USA und Deutschlands angesehen werden könnte.

Der hybride Krieg gegen Polen war jahrelang im Entstehen

Wäre die PiS jedoch eine liberal-globalistische Partei gewesen, wäre keiner von ihnen auf die Idee gekommen, sie durch eine gemeinsam organisierte Farbrevolution abzulösen. Die PiS wäre einfach unter Druck gesetzt worden, ihre Politik zu „mäßigen“, um die regionalen Interessen der beiden mit Russland voranzubringen, und das wäre alles gewesen, aber ihre konservativ-nationalistischen Werte werden jetzt als die größte Bedrohung für die Durchsetzung der liberal-globalistischen Werte der USA und Deutschlands gegenüber den MOE-Widerständlern angesehen. Deshalb muss die PiS gestürzt werden, was sie schon vor Jahren in der stillen Phase ihres hybriden Krieges vorbereitet haben, indem sie Informationskampagnen und NGOs organisierten, um die polnische Wählerschaft schrittweise zu manipulieren, gemäß ihrem langfristigen Plan, die Polen ideologisch in einen „Homo Europaeus“ zu verwandeln. Polen fehlte jegliches ernsthafte Verständnis für das, was Russland nun offiziell als „kulturelle Souveränität“ betrachtet, was ungewollt alles erleichterte und somit direkt zur aktuellen Krise führte.

Polens letzte Chance zu überleben

So sehr die PiS-Führung Russland auch hasst, hat sie doch viel mit ihrem historischen Rivalen gemeinsam, denn beide stehen aus denselben ideologischen Gründen unter starkem Druck des Westens, da sie beide stolz konservativ-nationalistische Werte vertreten, die im Widerspruch zu den liberal-globalistischen Werten der USA und Deutschlands stehen. Dieser gemeinsame strategische Kampf sollte als Grundlage für eine geopolitische Annäherung zwischen den beiden Ländern in ihren gemeinsamen weißrussischen und ukrainischen Grenzgebieten genutzt werden, so dass sich beide Länder stärker darauf konzentrieren können, ideologische Bedrohungen für ihre Führungen im eigenen Land abzuwehren. Parallel dazu muss Polen China wirtschaftlich umarmen, um dem Westen zu zeigen, dass es in diesem Sinne über glaubwürdige langfristige Alternativen verfügt, und gleichzeitig ernsthaft in Erwägung ziehen, eine entschlossene Politik der „kulturellen Souveränität“ nach dem Vorbild Russlands zu verkünden. Es gibt keine andere Möglichkeit für die Polen, diesen Angriff des Hybridkriegs zu überleben und ihre Verwandlung in einen „Homo Europeaus“ zu verhindern.

Wird der „Christus der Nationen“ erneut gekreuzigt?

In diesem Zusammenhang möchte ich klarstellen, dass grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn Polen sein Militärbündnis mit den USA, seine Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland und die Finanzhilfe der EU beibehält, da dies alles den nationalen Interessen des Landes dient, so wie sie von seiner Führung verstanden werden. Das Problem ist, dass sie nicht mit kulturell-ideologischen Bedingungen verknüpft werden dürfen, die dazu führen, dass Polen die Identität seines Volkes an diese drei Länder abtritt und letztlich die Idee des Polentums mit der Zeit aus dem europäischen Bewusstsein verschwindet. Das wäre weitaus schlimmer, als wenn das Land wie in der Vergangenheit geopolitisch verschwinden würde, denn der „Christus der Nationen“ ist nur deshalb von den Toten auferstanden, weil die Polen sich immer daran erinnert haben, dass sie Polen sind und sich das nie von anderen nehmen ließen. Die Tragödie der heutigen Zeit besteht darin, dass Polen zwar geopolitisch weiter existiert, aber die Idee des Polentums in Polen selbst aufgrund dieses hybriden Krieges verschwindet.

Polen ist wieder der Dreh- und Angelpunkt der westlichen Geschichte

Die weitere geopolitische Existenz Polens wäre unter diesen Umständen lediglich eine vorübergehende Verwaltungseinheit, die von dem von Berlin unterstützten Brüssel verwaltet wird, bevor sie wie alle europäischen Nationalstaaten unweigerlich in einzelne Regionen zerlegt wird, um Deutschlands Ziel der Teilung und Herrschaft über den Kontinent durch eine sogenannte „Föderation der Regionen“ zu erleichtern. Das Einzige, was sich dieser düsteren Zukunft in den Weg stellt, ist Polen, das in diesem strategischen Kontext objektiv als das biblische Konzept des „Katechon“ beschrieben werden kann, der die Kräfte des Chaos bändigt. Ein Sturz der PiS durch amerikanisch-deutsche Hybridkriegshände würde den Untergang der konservativ-nationalistischen Zukunft Europas bedeuten und die Eroberung des Kontinents durch Deutschland einläuten. So dramatisch es auch klingen mag, Polen ist wieder einmal der Dreh- und Angelpunkt der westlichen Geschichte, so wie es 1939 war, aber hoffentlich kann es sich diesmal richtig verteidigen.

