Syrien, Rebellen erzielen Vereinbarung zur Beendigung der Belagerung von Daraa

FSA-Rebellen geben im Rahmen des Abkommens ihre leichten Waffen ab

Ein neues Versöhnungsabkommen im Süden des Landes gelegenen Daraa al-Balad wird die Belagerung der Stadt beenden, die seit Ende Juni andauert, als sich die Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) in der Stadt weigerten, der russischen Militärpolizei ihre leichten Waffen zu übergeben. Die Vereinbarung sieht vor, dass alle leichten Waffen ausgehändigt werden.

Die Belagerung hat zu einer zunehmenden Verknappung der Lebensmittel in der Stadt geführt, und viele befürchten, dass es in der Region zu einer humanitären Krise kommen könnte. Die syrische Regierung hatte damit gedroht, in das Gebiet einzudringen und die Rebellen gewaltsam zu entwaffnen.

Im Rahmen des Abkommens wurde der Kontrollpunkt al-Saraya wieder geöffnet. Die syrische Armee wird zu ihren Stützpunkten zurückkehren, und die regierungsnahen Milizen in dem Gebiet werden zusammen mit den Rebellen entwaffnet. Syrien darf drei Kontrollpunkte in dem Gebiet beibehalten, solange die Straßen in die Stadt wieder geöffnet bleiben.

Syrien fahndet noch immer nach 135 Personen in dem Gebiet, die wegen Sicherheitsvergehen gesucht werden. Über diese Personen wurde noch keine Einigung erzielt, aber die an der Vereinbarung Beteiligten sagten, dass dies in den kommenden Tagen geschehen werde.

