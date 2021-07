von Hans Tigertaler

»Unter den Hunden wird gefunden eine Menge von Lumpenhunden.« (Heinrich Heine)

Ein Volkswirtschaftler müsste aus seiner Kreislauftheorie eigentlich wissen, dass die Aufrechterhaltung eines volkswirtschaftlichen Kreislaufes prinzipiell nie von einer Erhöhung der vorhandenen Population abhängen kann, die ja ihrerseits erhalten werden müsste. Nicht nur das: weder ihre Erhöhung noch eine Verringerung noch die Beibehaltung ihres Umfangs ist überhaupt eine volkswirtschaftliche conditio sine qua non. Dieser Quatsch, den Menschen täglich serviert, wird auch von der eingeschüchterten Wissenschaft nicht aufgeklärt.

Die Behauptungen über die Wirkungen der Veränderungen im Verhältnis der erwerbstätigen zu den nicht erwerbstätigen Bürgern, darin der sogenannten Überalterung, lassen sich spielend leicht entkräften; volkswirtschaftlich sind sie einzig relevant als abhängige Variablen der Arbeitsproduktivität und schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, erst recht heute und mit ziemlicher Sicherheit auch in Zukunft, unproblematisch.

Die Steigerung der Arbeitsproduktivität in den Industrieländern war stets und evident erheblich größer als die Erhöhung z.B. des Altenquotienten.

Seit über hundert Jahren sorgen also die jeweils aktiven Generationen selbst, vor allem durch die technische Steigerung der Produktivität, für weit mehr Potential, als es zu ihrem Ruhestand bedarf; die generelle Wohlstandsmehrung ist der Beweis. Dass einer ächzenden »Jugend« die Altersrenten nur unter Schmerzen entsteißt werden können, ist seit Herrschaftantritt der Neoliberalen die weltläufigste aller ihrer Lügen.

Der entgegenwirkenden Konkurrenz über den marktpolitischen Ausbeutungsgrad menschlicher Arbeit (Lohndruck) wäre allerdings ohnehin und stets durch internationale Vereinbarungen und Sanktionen abzuhelfen nötig.

Darüberhinaus wird die evidente, weil grundsätzliche Logik, dass eine Abnahme der Population auch eine Minderung der notwendigen Arbeit zu ihrem Erhalt bedeutet, durch die pathische Fixierung ihrer Entscheidungsträger auf die gesamtökonomisch komplett sinnlosen Exportüberschüsse verschüttet.

Zur Zeit kulminiert also die volkswirtschaftliche Expertise herrschender Lehre in blanker Idiotie: Die industriellen Populationen erhalten sich durch ständige Blähung: Am Ende liegt die Fortexistenz dieser Länder gar in der unaufhörlichen Erhöhung ihrer Bevölkerungsdichte oder in der gewaltsamen Ausdehnung ihres Territoriums.

Unablässig wühlen infolgedessen ihre akademischen Gewährsleute – fast täglich geistern Meldungen über die Renten in den Massenmedien, und stets beschwören sie den antagonistischen Generationenkonflikt: Die aktive Generation hinterlässt den kommenden Generationen „nur“ Schulden, wie es es seit Jahren heißt. Und die Wissenschaft? Sie schweigt allenfalls, und das ist noch der Ehrlichen in ihren Reihen bestes Teil.

Nun denn:

Alle Schulden, welche die aktive Generation macht, macht sie innerhalb der aktiven Generation. Die Höhe der Schulden, die sie eingeht, entspricht centgenau der Höhe der Forderungen, die sie dadurch hervorruft. Die jeweils aktive Generation steht ganz offensichtlich in ihrem Verpflichtungs-, ihrem Schuldensaldo mit sich selbst im Verhältnis eines Nullsummenspiels.

Und wenn eine Generation stirbt, vererbt sie nur insoweit Schulden, als sie den Beweis ihrer Existenz vererbt, die centgenau gleichen Forderungen. Also stehen hinsichtlich ihres Schuldensaldos die Generationen nicht nur mit sich selbst, sondern auch untereinander stets im Verhältnis eines Nullsummenspiels (Eine Generation schuldet wirtschaftlich sich selbst und anderen Generationen prinzipiell rein gar nichts). Professoren der Volkswirtschaftslehre haben dies zu wissen; schon in ihrem eigenen Studium begegnete ihnen der Lehrsatz: Der volkswirtschaftliche Geldsaldo ist Null.

Darüber hinaus:

Hinsichtlich der materiellen Güter wird jeder Generation in den Industrieländern mehr Vermögen vererbt, als die vorherige übernommen hat (nur Kriege haben bisher Ausnahmen begründet). Der Generation, die angeblich »nur« Schulden erbt, wird in Wahrheit das größte Vermögen in der bisherigen Menschheitsgeschichte hinterlassen.

Wenn also Generationen grundlos, systematisch und in haßschürender Weise aufeinander gehetzt werden, für wen ist das gut? Ganz offensichtlich sollen die Probleme von Haben und Nichthaben, von Arm und Reich, auf Alt und Jung verdreht werden. Die ultima ratio dieser Botschaft lautet: Liebe Leute, nehmt nicht unsere Villen ins Visier, sondern schlagt Vater und Mutter tot.

Wie ist es möglich, dass diese Sorte Politiker und Wissenschaftler, statt im mildesten Fall sofort in der Versenkung zu verschwinden, sich nicht nur in der Öffentlichkeit halten kann, sondern sogar jede Kritik an ihren Lügen in den Massenmedien vollständig ausgeschaltet hat?

Hinter den Lügen der vernetzten Akteure aus Spitzenpolitik, Parteien, Wirtschaft und Wissenschaft steckt die Erwartung auf Geschäfte von ungeheuerlicher Bombastik. Es ist dies das Vorhaben, die Bevölkerung auseinander zu treiben, insbesondere ihren formellen Zusammenhalt, der sich in den Solidarversicherungen äußert (1 bis 4 Prozent Verwaltungskosten), gewinnbringend zu sprengen. Schon nach den beglückenden Erfahrungen in anderen Ländern konnten sie hoffen, mit der Umlenkung auf ihre Konten vom Notgroschen der kleinen Leute wie in England bis zu 40 Prozent zu stehlen, ohne dass man ihnen die Hälse umdreht.

Der Quark unserer politischen Creme und ihrer »wissenschaftlichen« Wasserträger will einem schier unerträglich erscheinen. Da eine strafrechtliche Aufarbeitung dessen, was mit so putschartiger, nach meiner Auffassung krimineller Energie bis in die Hallen der Wissenschaft vorgedrungen ist und ex cathedra volksverhetzende Wirkung entfaltet, in unserem Staat kaum möglich erscheint, ist die Wissenschaft der Volkwirtschaftslehre wohl nicht mehr zu retten.

Die Betriebswirtschaftslehre, also die Systematisierung des ökonomischen Alltagswissens anhand von Hilfswissenschaften, hat mit ihrem reziproken Approach, wie zum Beispiel der einzelwirtschaftlich richtigen Entgegensetzung der volkwirtschaftlichen Identität von Sparen und Schulden, die gesamtwirtschaftliche Sichtweise der VWL korrumpiert. Diese Volkswirtschaftlehre gilt es zu zerschlagen, denn ihr bornierter BWL-Blick hat die unbestechliche Gesamtschau in das Glotzen von Al Capone und Lucky Luciano verwandelt.

Zukünftigen Hochschulreformern wäre zu empfehlen, diese volkswirtschaftlichen Lehrstühle zu entfernen und nach wissenschaftlchen Kriterien neu aufzubauen.

Aus Profitgründen in den nachwachsenden Generationen ein wahrheitsgemäßes Bewußtsein zu unterdrücken über den fundamentalen Unterschied wie Tag und Nacht zwischen z.B. der gesellschaftlichen Solidarrente und einer privaten Altersversicherung, darf als eine unablässige betrügerische Verabredung seitens Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gegen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gelten:

Denn die private Altersversorgung hängt komplett und absurd vom wirtschaftlichen Erfolg noch in Jahrzehnten einzelner Privatunternehmen ab – selbst nach den Grundsätzen des sogenannten ehrbaren Kaufmanns, der ja nur dasjenige dem Risiko aussetzen soll, was er nach Versorgung seiner Familie und seiner selbst »erübrigen« kann, wäre, selbst unter Beibehaltung seiner unsozialen Verabschiedung aus der allgemeinen Solidarverpflichtung, von der parasitären privaten Altersversorgung vermutlich abzuraten. Dagegen darf die sogenannte öffentliche Solidarrente hinsichtlich ihrer Sicherheit und ihrer Steigerung geradezu als universal und absolut gelten: Prinzipiell unabhängig gegenüber einzelnem Erfolg von Wirtschaftunternehmen, ist sie nach ihrem Umlageprinzip sogar beteiligt am einigermaßen unaufhörlichen Produktivitätswachstum der Volkwirtschaft, also an der allgemeinen Einkommensentwicklung.

Was also kann es sichereres unter der Sonne geben als eine Rente, für die so gut wie das gesamte Land, die gesamte Wirtschaft, die gesamte Bevölkerung haftet und nicht eine private Firma, die sich dünn machen kann – vorausgesetzt, die Phalanx der extrem reaktionären Politiker seit Schröder, Fischer ff. wird an Raubzügen zugunsten privater Konzerne gehindert.

Die absurde, legale Betätigung privater Versicherungskonzerne, also Fremdkapital räuberisch als ihr Eigenkapital einsetzende, dessen Marktrisiken aber komplett auf die Versicherten zurückwälzende Banden in einem dem Gemeinwohl, nicht der nachgelagerten Ausbeutung der Bevölkerung, verpflichteten Gemeinwesen gehört mit aller Macht, also gesetzlich, unterbunden.

Erst in der Existenz privater Versicherungskonzerne erfüllt sich durchschlagend die vollständige Perversion des kapitalistschen Fortschritts: In Wahrheit und wesentlich ist ja der Versicherte der Versicherer und der Versicherer der Versicherte.

Seit 1980 ist das deutsche BIP pro Kopf knapp verdreifacht (!), gleiche Verteilung auf alle Sektoren unterstellt, wäre also dreimal so viel zuzumessen. Dennoch gelten die komfortablen Einkommens- und Sozialverhältnisse der damaligen Zeit, die ausnahmslos jedem Menschen ein geregeltes Leben ermöglichten, heute in der Welt der herrschenden Banden als unbezahlbar. Der als »Umbau« von der Regierung Schröder & Fischer verübte Abbau des bei weit geringerer Produktivität über ein halbes Jahrhundert lang (!) ohne weiteres bezahlbaren Sozialstaates stellt den wohl größten Raub der gesamten deutschen Geschichte dar: Gegen diese hekatombenhafte Umverteilung zugunsten Weniger waren selbst die Nazis, die Europa ausplünderten, bloß Waisenknaben. Die wirklich einschneidenden Folgen, etwa der dauerhaften Massenarbeitslosigkeit auf die Volkswirtschaft, werden in ihrer Bedeutung verschwiegen; ein Grad dafür, welche sonderbare Art »Wissenschaftler« inzwischen in den Institutionen der Wissenschaft Platz genommen hat.

Unsere politische Opposition aber ist noch nicht einmal in der Lage, den jedem leicht begreiflich zu machenden einzig ausschlaggebenden Grund letztlich aller Wirtschaftskrisen in ihren öffentlichen Äußerungen auch immer wieder – und nur ihn! – in den Vordergrund zu stellen, nämlich die periodische und manifeste Überakkumulation von Kapital (wo legen sie es bloß noch profitabel an, ohne es zu verlieren?), die bei fehlendem Absatz traditionell in das organisierte Verbrechen überzugehen droht.

Denn solange Kapital Anlage und Absatz findet, gibt es prinzipiell keine Wirtschaftskrise.

(Die Unterwerfung sozialer Einrichtungen und gemeinschaftlicher Aktivposten des Landes unter das nunmehr gemeingefährlich streunende Kapital hat in der produktivitätsunterschreitenden rotgrünen Niedriglohnpolitik der Schröder & Fischer ihre ungeheuerlich korrupte Quelle.)

Statt dieser Wiederaufnahme der allgemeinen Marx’schen Krisentheorie lässt sich die Opposition permanent die Themen diktieren und mit nur scheinbar plausiblen einzelwirtschaftlichen Teillogiken ablenken.