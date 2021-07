Wang Yi stellt Chinas Vorschläge zu einer vollständigen Lösung der Syrien-Frage vor

von http://german.china.org.cn

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat sich am Samstag während seines offiziellen Besuchs in Syrien mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getroffen.

Wang sagte bei dem Gespräch, China unterstütze mit Entschlossenheit, dass Syrien seine Souveränität, territoriale Integrität und nationale Würde verteidige, terroristische Kräfte jeglicher Form bekämpfe sowie eine angemessene Rolle in regionalen und internationalen Angelegenheiten spiele. China werde Syrien weiterhin Impfstoffe und Materialien gegen die COVID-19-Pandemie liefern, um beim Kampf gegen das Virus zu helfen.

Assad sagte, Syrien bedanke sich dafür, dass China bei der Syrien-Frage einen gerechten Standpunkt einhalte und Syrien tatkräftig unterstütze. Syrien freue sich auf die Teilnahme an der Seidenstraßen-Initiative und wolle die Kooperation mit China in Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Kultur und Bildung intensivieren sowie gemeinsam mit der chinesischen Seite gegen Terrorismus kämpfen.

Der chinesische Außenminister traf am gleichen Tag auch seinen syrischen Amtskollegen Faisal Mekdad. Bei dem Gespräch stellte er Chinas Vorschläge zu einer vollständigen Lösung der Syrien-Frage vor. Erstens müssten die Souveränität und territoriale Integrität Syriens respektiert werden, sagte Wang Yi. Zweitens sollten der Verbesserung des Lebens des Volkes Priorität eingeräumt und der Wiederaufbau beschleunigt werden. Drittens müsse Terrorismus effektiv bekämpft werden. Viertens solle an der politischen Richtung von Toleranz und Versöhnung festgehalten werden, so der chinesische Außenminister.

