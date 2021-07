Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus den Problemen der Türkei mit den Taliban

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die Beziehungen zwischen der Türkei und den Taliban sind angespannt, nachdem das NATO-Mitglied öffentlich in Erwägung zog, seine militärischen Kräfte in Afghanistan zu belassen, um den Flughafen von Kabul zu bewachen. Die Spannungen verschärften sich noch, nachdem Präsident Erdogan die Gruppe dafür kritisierte, dass sie sich angeblich nicht wie richtige Muslime verhalten und Teile ihres Heimatlandes „besetzen“.

Nur wenige hätten die Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Türkei und den Taliban vorhersagen können, da viele davon ausgingen, dass die beiden nach dem vollständigen militärischen Abzug der USA aus Afghanistan bis zum 31. August natürliche ideologische Verbündete sein würden, aber die sich abzeichnende Realität untergräbt diese Erwartungen schnell. Das erste Anzeichen für Probleme war, dass die Türkei öffentlich in Erwägung zog, ihre militärischen Kräfte im Land zu behalten, um den Flughafen von Kabul zu bewachen, was eine scharfe Verurteilung seitens der Taliban hervorrief. Dann kritisierte Präsident Erdogan kürzlich die Gruppe dafür, dass sie sich angeblich nicht wie richtige Muslime verhalten und Teile ihres Heimatlandes „besetzen“. In der gleichen Rede drückte er jedoch die Hoffnung aus, dass die bevorstehenden Gespräche mit den Taliban zu einer Art pragmatischer Verständigung zwischen ihnen führen können, insbesondere im Hinblick auf die Pläne der Türkei, den Flughafen von Kabul zu bewachen. Es ist unklar, wohin das alles führen wird, aber ein paar Erkenntnisse lassen sich dennoch ableiten und könnten als Grundlage für künftige Analysen dienen:

* Die türkischen und die Modelle der Taliban des politischen Islams sind unterschiedlich

Viele nicht-muslimische Beobachter sehen in Präsident Erdogan den Schirmherrn praktisch aller politisch-islamischen Bewegungen im sogenannten „Greater Middle East“ (Nordafrika-Westasien-Zentralasien), aber der türkisch-talibanische Streit zeigt, dass diese beiden tatsächlich unterschiedliche Modelle praktizieren und dass die Türkei keinesfalls der Patron der Taliban ist.

* Präsident Erdogan fühlt sich dominant genug, öffentlich über die Frömmigkeit der Taliban zu urteilen

Diejenigen, die Präsident Erdogan verdächtigen, ein so genannter „Sultan“ werden zu wollen, fühlten sich wahrscheinlich bestätigt, nachdem er öffentlich über die Frömmigkeit der Taliban urteilte, indem er sagte, dass „[ihr] Vorgehen im Moment nicht so ist, wie sich ein Muslim mit einem anderen Muslim verhält.“

* Präsident Erdogan ist heuchlerisch, weil er die Taliban beschuldigt, Afghanistan zu „besetzen“

Es war der Gipfel der Heuchelei, als Präsident Erdogan die Taliban beschuldigte, ihr Heimatland Afghanistan zu „besetzen“, während sein eigenes Land ausländische Kämpfer unterstützt, die bis heute Teile Nordsyriens besetzen.

* Die Türkei hat die Taliban definitiv nicht respektiert

Ob es nun seine Absicht war oder nicht, Präsident Erdogan hat die Taliban mit seinen jüngsten Äußerungen definitiv nicht respektiert. Er stellte ihr Bekenntnis zu islamischen Werten und sogar ihre Rolle in demselben Heimatland in Frage, in dem sie ihr ganzes Leben gelebt haben.

* Die Höhen und Tiefen der türkisch-talibanischen Beziehungen sind Teil von Ankaras Balanceakt

Obwohl Afghanistan an sich einen strategischen Wert für die Türkei hat, scheint Präsident Erdogans jüngster Streit mit den Taliban Teil des Balanceakts seines Landes zwischen Ost und West zu sein, bei dem er um jeden Preis versucht, die Aufmerksamkeit im zentralasiatisch-südasiatischen Raum auf sich zu lenken und sich gleichzeitig nicht mit den USA anzulegen.

* Die türkischen Pläne für den Kabuler Flughafen könnten untergeordnete Beweggründe haben

Gemäß ihrer mutmaßlich ausgleichenden Absichten will die Türkei den Flughafen von Kabul möglicherweise nicht nur um seiner selbst willen bewachen, sondern um den USA und vielleicht auch anderen die heimliche militärische Unterstützung Kabuls und der lokalen Anti-Taliban-Kräfte zu erleichtern.

* Ein türkisch-talibanischer Stellvertreterkrieg wäre eine schlechte Nachricht für die Region

Jede spekulative türkische Stellvertreterunterstützung für Anti-Taliban-Kräfte, ob indirekt durch die Bewachung des Kabuler Flughafens oder direkt durch von Ankara unterstützte ausländische Kämpfer nach syrischem und libyschem Vorbild, würde den afghanischen Bürgerkrieg fortsetzen und den zentralasiatisch-südasiatischen Raum destabilisieren.

* Anhaltende türkisch-talibanische Unruhen könnten die türkisch-pakistanischen Beziehungen verkomplizieren

Die Türkei und Pakistan sind enge Verbündete, aber Islamabad könnte durch anhaltende Spannungen zwischen der Türkei und den Taliban insgeheim beunruhigt sein, vor allem, wenn Ankara sich an einem Stellvertreterkrieg gegen die Gruppe beteiligt, der standardmäßig die strategischen Ziele Indiens in Afghanistan fördern würde, auch wenn Präsident Erdogan keine derartigen bewussten Absichten verfolgt.

* Pakistan sollte die Gespräche zwischen der Türkei und den Taliban erleichtern

Pakistan ist der gemeinsame Vertrauenspartner der Türkei und der Taliban und daher in der besten Position, um Gespräche zwischen ihnen zu erleichtern, die darauf abzielen, die unerwarteten Spannungen, die Ankara in ihren bilateralen Beziehungen provoziert hat, zu deeskalieren, um zu verhindern, dass sie außer Kontrolle geraten und von Dritten wie den USA und Indien ausgenutzt werden.

* Die Türkei muss ihre geopolitischen Interessen in Afghanistan durch geoökonomische Interessen ersetzen

Die Pläne der Türkei zur Bewachung des Flughafens von Kabul, die ihre Probleme mit den Taliban erst provoziert haben, basieren auf einer geopolitischen Perspektive der Interessen des Landes in Afghanistan, die durch eine geoökonomische ersetzt werden muss, die stattdessen die Wiederbelebung des Lapis Lazuli Korridors priorisiert.

