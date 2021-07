Die Nachrichten – tödlich für die Satire

von Patrick Armstrong – http://www.theblogcat.de

Oder wie steht es mit der feierlichen Erklärung der BBC vor drei Jahren, dass Putins Russland den Humor in eine Waffe verwandelt habe? Was kommt als Nächstes? Putin macht Käse zur Waffe? Ups, das hat Masha Gessen schon getan mit ihrem unvergesslichen Lobgesang auf

Mit anderen Worten: Um den Westen davon abzulenken, dass Millionen von Uiguren in Ketten gefesselt sind und ihre Moscheen niedergerissen werden, während sie mit Schweinefleisch-Sandwiches zwangsgefüttert werden, haben die kommunistischen Diktatoren in Peking Geschichten über niedliche Kuscheltiere entfesselt. Wie könnte man das persiflieren? Und wenn es jemand versuchen würde, würde jemand merken, dass es Satire ist? Wie würde man den Unterschied zwischen Satire und ernsthaften Verlautbarungen von „Gelehrten“ in „Think“-Tanks erkennen? Knuddelige Elefanten sind glaubwürdig, aber knuddelige Pandas sind übertrieben?

Im Jahr 2018 verbrachte Rachel Maddow auf MSNBC, das sich selbst bescheiden als „die erste Adresse für tiefgreifende Analysen der täglichen Schlagzeilen“ bezeichnet, fast drei Minuten damit, ausführlich zu erklären, dass Russland eine Grenze mit Nordkorea hat, was irgendwie zeige, dass Putins Handlanger Trump etwas Schreckliches tut. Seht es euch selbst an, es sei denn, ihr habt einen Termin für eine Wurzelbehandlung, zu der ihr lieber gehen würdet. Nochmal: wie soll man dazu Satire machen! Nun ist es möglich, dass sie einen Aufklärungsdienst für jene Amerikaner geleistet hat, die dachten, Nordkorea sei in Australien oder im Oman. Aber andererseits, wenn man bedenkt, dass ein Gericht festgestellt hat, dass

Und die Zeugen ändern ständig ihre Geschichten, wie hier dokumentiert. Es ist also eigentlich nicht Peking, das Geschichten über wandernde Elefanten benutzt, um die Aufmerksamkeit abzulenken: Es ist genau umgekehrt. Putins „Humor-Waffe“ war auf die sich ständig ändernde Skripal-Geschichte gerichtet – hier ist eine kurze Liste der Absurditäten, die die Offiziellen von uns erwarten, dass wir sie schlucken – also ist die Anschuldigung der BBC eine weitere Ablenkung von der Realität. Käse in eine Waffe zu verwandeln war Anti-Putin Unsinn, der bereits aufgeflogen ist, jetzt wo Russland im Grunde autark in Lebensmitteln ist – nur eine weitere verpasste Vorhersage aus ihrer ständig wachsenden Liste. Was Maddow betrifft, nun, sie webt immer noch eine Brownsche Bewegung von Punkten in die Netze russischer Verschwörungen.

In der Vergangenheit habe ich meine eigenen Versuche unternommen, den sich ständig drehenden Unsinn über Russland und Putin zu sammeln, dem wir ausgesetzt waren: hier im Jahr 2015 (Asperger-Syndrom, Revolverheld-Gang), im Jahr 2019 auf dem Höhepunkt des Trumputin-Wahnsinns – erinnert ihr euch daran?: Trump will Grönland kaufen, was ein weiteres Zeichen für Putins Marionettenspiel ist. Wie kann man das persiflieren? Oder diese ekelhafte Karikatur aus der Quelle von „All the News that’s Fit to Print“; die bereits so weit über elf aufgedreht wurde, dass kein Satiriker die Lautstärke höher drehen könnte.