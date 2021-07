Wie groß ist die Sicherheitsbedrohung Chinas, wenn sich die Taliban der Grenze zu Xinjiang nähern?

von https://cooptv.wordpress.com

Bild: Xinhua – Das Foto vom 2. Juli 2021 zeigt das Tor des Flugplatzes Bagram nach der Evakuierung aller US- und NATO-Truppen in der Provinz Parwan im Osten Afghanistans. Alle US- und NATO-Truppen in Afghanistan haben den Flugplatz Bagram in der Nähe der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert und den größten Koalitionsstützpunkt an die afghanischen Regierungstruppen übergeben, bestätigte ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums am Freitag.

Es gibt zunehmend Bedenken, dass die Autonome Region Xinjiang im Nordwesten Chinas mit einem Wiederaufleben des Terrorismus konfrontiert ist, der über den Wakhan-Korridor an der afghanischen Grenze eindringt, nachdem die Taliban durch die nordöstliche Provinz Badakhshan gefegt sind und sich der Grenze zu Chinas Xinjiang nähern.

Chinesische Beobachter halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Terrorgruppen durch den Wakhan-Korridor nach Xinjiang eindringen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie China durch zentralasiatische Länder bedrohen, wenn sich die Lage in Afghanistan verschlechtert, was weiter zeigt, dass die Lage in Afghanistan einen direkten Einfluss auf die regionale Stabilität hat und verstärkte internationale Bemühungen zur Behebung der Lage erfordert.

Der Besuch des chinesischen Staatsrates und Außenministers Wang Yi in Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan und das geplante Außenministertreffen der Shanghai Cooperation Organization (SCO)-Afghanistan Contact Group in dieser Woche erfolgen inmitten eines wachsenden Überschwappens von Sicherheitsbedrohungen aufgrund der sich verschlechternden Situation in Afghanistan .

Angesichts der sich entwickelnden Lage in Afghanistan verändern sich die Taliban im Stillen, um ihr internationales Image zu verbessern, die Sorgen der Nachbarländer zu mildern und Freundschaften zu schließen. Chinesische Beobachter stellten fest, dass China und Russland als die wichtigsten verantwortlichen Mächte in der Region bei der friedlichen Lösung der Afghanistan-Frage und beim Wiederaufbau stärker mit allen Parteien zusammenarbeiten werden und dass Afghanistan nicht zu einem „Friedhof der Imperien“ für China und Russland werden wird , da beide Länder den Grundsatz der Nichteinmischung hochhalten.

Wie groß ist die Bedrohung?

Da sich die US-geführten Truppen schneller aus Afghanistan zurückziehen und die Taliban weiter an Boden gewinnen, haben einige westliche Medien die sogenannten „Chinas Ängste“ hochgespielt. Sie sagten, die Taliban seien jetzt an der Grenze zu China und schüren die Instabilität in Xinjiang.

France 24 berichtete, China sei besorgt über Angriffe auf die afghanische Grenze in der Nähe von Chinas Xinjiang und behauptete, Chinas Anti-Terror-Maßnahmen hätten „einen Rückschlag ausgelöst“.

Cao Wei, ein Experte für Sicherheitsstudien an der Universität Lanzhou, sagte der Global Times jedoch, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Extremisten und Terrorgruppen über den Wakhan-Korridor nach China eindringen.

Der Teil des Korridors, der an China grenzt, ist etwa 90 Kilometer lang, und es sei für China nicht schwer, ihn technisch zu „blockieren“, sagte Qian Feng, Direktor der Forschungsabteilung am National Strategy Institute der Tsinghua-Universität, gegenüber der Global Times.

Inzwischen seien die Taliban heute völlig anders als vor etwa 20 Jahren, sagte Cao.

In einem Interview mit This Week in Asia am Mittwoch sagte Taliban-Sprecher Suhail Shaheen, die Organisation sehe China als „Freund“ Afghanistans und hoffe, mit Peking über Investitionen in den Wiederaufbau „so bald wie möglich“ sprechen zu können.

Suhail sagte auch, die Taliban würden uigurischen Separatisten, von denen einige zuvor in Afghanistan Zuflucht gesucht hatten, die Einreise in das Land nicht mehr erlauben. Die Taliban würden auch verhindern, dass al-Qaida oder andere Terrorgruppen dort operieren.

Auch eine Taliban-Delegation versicherte Russland bei ihrem Russland-Besuch in der vergangenen Woche, dass das Land nicht als Plattform für Angriffe auf andere genutzt werden könne.

All dies zeigt, dass sich die Taliban im Stillen wandeln, um mehr zu einer politischen Organisation zu werden, die sich auf die inneren Angelegenheiten Afghanistans konzentriert, und sich auf die Machtübernahme vorbereitet, sagte Cao. Die Zeit werde zeigen, ob die Worte der Taliban ihren Handlungen entsprechen würden.

Eine aktuelle Einschätzung des US-Geheimdienstes schätzt, dass die derzeitige afghanische Regierung bereits sechs Monate nach dem Abzug der Amerikaner dem Aufstand zum Opfer fallen könnte, und Medien haben berichtet, dass die Taliban sich darauf vorbereiten, die volle Kontrolle über Afghanistan zu übernehmen.

Chinesische Analysten warnten davor, dass Extremisten und Terroristen mit größerer Wahrscheinlichkeit über zentralasiatische Länder und Pakistan nach China gelangen, wenn die Sicherheitsbedrohungen in Afghanistan weiterhin auf die Nachbarländer übergreifen.

Die US-Truppen in Afghanistan haben in den letzten Jahren den Arbeitsraum einiger Terrorgruppen in Zentralasien verkleinert, da einige nach Syrien gezogen sind, aber da die Taliban in Afghanistan die Macht übernehmen, müssen wir beobachten, ob die von den Taliban unterstützten al -Qaida könnte sich wieder entwickeln, sagte Cao.

Die sich verschlechternde Lage in Afghanistan hat sich schnell auf Zentralasien ausgeweitet. Hunderte afghanische Soldaten überquerten kürzlich die Grenze zu Tadschikistan als Reaktion auf die Vorstöße der Taliban, berichtete Reuters. Tadschikistan hat Mitglieder eines von Russland geführten Militärblocks aufgefordert, ihm bei der Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen aus Afghanistan zu helfen.

Russland stehe unter einem höheren Druck als China, da einige Terrorgruppen über diese ehemaligen Sowjetunion-Staaten nach Russland eindringen könnten und die Ausbreitung den Kaukasus und Tschetschenien erreichen könne, sagte Cao.

Unterdessen trägt Russland die Hauptverantwortung für die Sicherheit Zentralasiens im Rahmen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), zu der Russland und fünf weitere ehemalige Sowjetstaaten gehören, sagten Beobachter.

China und Russland werden nicht die nächsten „Imperien“ sein, die auf „Friedhof“ treten

Dieses Treffen der SCO-Afghanistan-Kontaktgruppe wurde diese Woche zum ersten Mal seit der Einrichtung des Mechanismus im Jahr 2005 auf die Ebene der Außenminister gehoben. Dies zeigt die Dringlichkeit der Situation in Afghanistan und die große Aufmerksamkeit und der Konsens der SOZ-Staaten, eine detaillierte und gründliche Diskussion über Afghanistan und seine Wiederaufbaupläne zu führen. Sechs Nachbarn Afghanistans sind Mitglieder der SCO.

Sun Zhuangzhi, Exekutivdirektor des chinesischen Forschungszentrums der SCO, sagte der Global Times, dass das Treffen die Koordinierungsbemühungen verstärken werde, um alle betroffenen Parteien dazu zu bringen, friedliche Mittel zur Lösung des Problems zu suchen, detaillierte Pläne auf bilateraler und multilateraler Ebene zu entwickeln, um Afghanistan beim Wiederaufbau helfen und einige westliche Länder unter Führung der USA vor ihrem unverantwortlichen Rückzug warnen.

Russland wird voraussichtlich am SCO-Treffen teilnehmen, nachdem es letzte Woche eine Taliban-Delegation empfangen hat.

Die von China und Russland geführte und 2001 gegründete SCO umfasst Indien, Pakistan und vier weitere ehemalige Sowjetrepubliken: Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan. Es hat vier Beobachterstaaten – Afghanistan, Mongolei, Weißrussland und Iran – und sechs Dialogpartner.

Indien will Afghanistan nutzen, um seine strategische Reichweite zu erweitern, denn das Land umkreist Pakistan im Norden und Westen. Indien muss auch garantieren, dass Afghanistan nicht zu einem Zufluchtsort für antiindische Kräfte wird, sagte Qian und stellte fest, dass Neu-Delhis Hilfe für Afghanistan in den letzten 20 Jahren 3 Milliarden US-Dollar erreichte und gute Beziehungen zur Kabuler Regierung, regionalen Führern und zivilen Kräfte.

Indiens Beziehung zu den Taliban sei schlecht und es sei bestrebt, den Kontakt mit ihnen wieder aufzunehmen, da deren Einfluss zunimmt, was auf den Einfluss Pakistans in Afghanistan hinweist, sagte Qian.

Einige westliche Länder haben Chinas und Russlands Bemühungen um den Wiederaufbau Afghanistans als die „nächsten Reiche“ bezeichnet, die auf den „Friedhof“ Afghanistans eintreten.

In einem auf der Website von The Hill veröffentlichten Bericht heißt es, China plane „einzutauchen“ und „das Vakuum zu füllen“, das der Abzug der US-Truppen hinterlassen hat, und sagte, dass China das „nächste Imperium sein wird, das den afghanischen Friedhof betritt“.

Cao sagte jedoch, dass China und Russland, die das Prinzip der Nichteinmischung aufrechterhalten, sich auf wirtschaftliche Hilfe statt auf militärisches Engagement konzentrieren werden, und stellte fest, dass China und Russland nicht die nächsten Imperien sein werden, wie westliche Medien hochgejubelt werden.

Sowohl China als auch Russland betonten, dass das afghanische Volk sich mit der afghanischen Angelegenheit befassen sollte, während sich die USA unverblümt in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischten, sagten Analysten.

Und die Taliban haben China ihre Hilfe beim Wiederaufbau willkommen geheißen und würden sich bemühen, stabile Beziehungen zu China und anderen Nachbarländern aufrechtzuerhalten, falls China die Macht übernimmt, sagten Beobachter.

Was die mögliche Bedrohung durch ein Wiederaufflammen des Terrorismus angeht, die sich aus Chinas Engagement mit den Taliban beim Wiederaufbau ergibt, so sagten chinesische Analysten, dass die Taliban ihr ideologisches Denken wahrscheinlich nicht absichtlich exportieren werden, aber China sollte wachsam gegenüber Drohungen von extremistischen Gruppen bleiben, die freiwillig akzeptieren den Fundamentalismus der Taliban und den Versuch, Xinjiang zu beeinflussen.

Die Taliban sind zersplittert, da viele ihrer hochrangigen Führer nicht in Afghanistan sind. Daher haben einige Zweige der Taliban in Afghanistan Mitglieder der Islamischen Bewegung Ostturkestan (ETIM) aufgenommen, sagte Qian und stellte fest, dass unabhängig davon, wer die afghanische Regierung bildet, der anhaltende Antiterrorismus ist Afghanistans internationale Verantwortung sowie die wesentliche Grundlage der künftigen Beziehungen zwischen China und Afghanistan.

Die Taliban in Afghanistan haben sich nach und nach zu einer „Regionalregierung“ gewandelt, die eher bereit ist, sich an der Regierung des Landes zu beteiligen, als nur Terrorgruppen zu beherbergen nationalen Anti-Terror-Mechanismus und regionale Zusammenarbeit sowie internationales Recht.

Beobachter sagten, die USA würden dem Wiederaufbau Afghanistans keine helfenden Hände anbieten, obwohl das anhaltende Leiden des Landes ausschließlich von den USA verursacht wurde.

Die USA werden auch ihr Engagement in Afghanistan wahrscheinlich nicht vollständig aufgeben und ihre Militärpräsenz in der Region im Namen der Terrorismusbekämpfung ausweiten, sagte Qian.

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228488.shtml

https://cooptv.wordpress.com/2021/07/14/wie-gros-ist-die-sicherheitsbedrohung-chinas-wenn-sich-die-taliban-der-grenze-zu-xinjiang-nahern-global-times/